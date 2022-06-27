В России предложили увеличить срок обучения студентов инженерных специальностей

Срок подготовки специалистов по инженерным профессиям в вузах могут законодательно увеличить до шести лет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний на тему «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации».

«Когда речь пойдет о принятии решений по итогам слушаний, будем инициировать изменение в законодательство. Вы изначально знаете позицию Государственной думы. Да, у нас здесь подход очень взвешенный и с позиции того, что вы считаете, нам надо сохранить разные системы, но при этом, что сказал Виктор Антонович – нам ближе. Поэтому мы также считаем, что нам надо специалитет защищать и более того, может быть говорить для инженерных специальностей и о шестом годе обучения», – цитирует АГН «Москва» Володина.

По словам ректора МГУ им. Ломоносова, президента Российского союза ректоров Виктора Садовничего, специалитет – это ценность, ее надо отдельно охранять.

«<...> То есть вот, помните, как раньше говорили: он инженер, в таком понимании трепетном. Поэтому наше предложение, если посмотреть график, состоит в том, что надо контрольными цифрами, конечно, обсуждая те науки, по которым надо специалитет держать, надо выделять контрольные цифры и видеть, что это реально, качественно готовятся в этих университетах. <…> Пять лет инженер минимум может быть. Если учесть практику – и шесть. Такое во французских инженерных школах есть», – пояснил Садовничий.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что российские учащиеся смогут обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, но возобновится и специалитет.

До этого замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявлял, что Россия не будет возвращаться к советской методике обучения после отказа от Болонской системы образования.

Рособрнадзор описывал схему отказа от Болонской системы. Глава ведомства Анзор Музаев заявлял, что Россия должна поэтапно отказываться от Болонской системы образования. Выпускников необходимо предупредить хотя бы за два года об изменениях, а студенты не должны пострадать.