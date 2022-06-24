Ставрополье разработало план восстановления инфраструктуры в ЛНР

План восстановления инфраструктуры Антрацитовского района ЛНР посвящен ремонту дорог, восстановлению системы водоснабжения и подготовке к началу нового учебного года, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником

«Мы создали план мероприятий по Антрацитовскому району. Первый этап: мы возьмем школы, садики, ЖКХ, дороги и людям поможем все-таки войти в дождливый период с нормальными крышами», – цитирует его «Луганский информационный центр».

Владимиров добавил, что 400 российских специалистов уже приступили к выполнению запланированных работ.

«Нам очень приятно, что к нам такое пристальное, трепетное, теплое внимание со стороны регионов Российской Федерации. Я так понимаю, что работа уже сделана достаточно серьезная и большая. Очень благодарны вам за вашу помощь, поддержку. Для нас на самом деле это очень важно. И здесь речь идет не только о поддержке какой-то экономической – строительство дорог и так далее. Здесь просто поддержка чисто человеческая тоже для нас важна», – сказал глава ЛНР.

По словам Пасечника, дружба между Россией и Донбассом только укрепляется, несмотря на попытки Киева эту связь разорвать.

«Мы не согласились жить с фашистами, не согласились терять дружбу с нашими братьями россиянами. В общем-то, вашу поддержку с 2014 года и по сегодняшний день мы чувствуем, очень-очень мощную, надежную, дружескую, крепкую, настоящую. Знайте, что, если мы тоже будем чем-то полезны вам и если мы будем необходимы, вы всегда обращайтесь к нам. Мы всегда будем рады помочь. Мы не подведем. Мы слово держим, работать умеем и в порядочности нашей можете не сомневаться», – отметил глава ЛНР.

В мероприятии также участвовали заместитель председателя краевого Правительства Владимир Ситников, министр дорожного хозяйства и транспорта Владимир Штепа, министр здравоохранения Владимир Колесников, министр жилищно-коммунального хозяйства Роман Марченко, глава Невинномысска Михаил Миненков.

Республику представляли заместитель председателя правительства Владислав Кузнецов, временно исполняющий обязанности министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин, первый заместитель министра здравоохранения Олег Валиев, временно исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Буряк, глава администрации Антрацита и Антрацитовского района Сергей Саенко.

В среду в администрации Красного Луча в ЛНР сообщили, что очередной гуманитарный конвой доставил из Башкирии 146 тонн стройматериалов для ремонта школы в городе Петровском, расположенном неподалеку от Красного Луча.