Город в ЛНР получил стройматериалы из Башкирии для ремонта школы

Очередной гуманитарный конвой доставил из Башкирии 146 тонн стройматериалов для ремонта школы в городе Петровском, расположенном неподалеку от Красного Луча в ЛНР, сообщили в администрации Красного Луча.

«В город Петровское, подведомственном администрации Красного Луча, зашел очередной гуманитарный конвой из Республики Башкортостан, в составе которого стройматериалы для капитального ремонта Петровской школы № 22 имени генерал-майора Минигали Шаймуратова»,– цитирует сообщение администрации «Луганский информационный центр».

До этого пресс-служба политической партии «Единая Россия» сообщила, что власти республики Башкирия направили в ЛНР 11-ю гуманитарную колонну из девяти фур. В составе гуманитарного груза – 146 тонн стройматериалов для капитального ремонта школы имени генерал-майора Минигали Шаймуратова в Петровском.

Делегация Башкирии доставила в Красный Луч 165 тонн гуманитарной помощи, также в городе состоялся тестовый запуск доставленного из Башкирии асфальтобетонного завода.

Российские регионы выразили готовность оказать помощь ЛНР в налаживании мирной жизни в районах и городах Республики. Брянская область взяла шефство над Брянкой, Калужская – над Первомайском, медики и дорожники из Башкортостана работают в Красном Луче. Соглашение о сотрудничестве заключили Вологодская область и Алчевск, Тюменская область и Краснодонский район. Алтайский край принимает участие в восстановлении Славяносербского района, Воронежская область – Меловского, Марковского и Новопсковского, Новосибирская – Беловодского, Саратовская – Сватовского. Москва и Луганск стали городами-побратимами.