В Нью-Йорке отменили требование обосновывать необходимость ношения оружия

Верховный суд США отменил действующее в штате Нью-Йорк требование доказывать властям необходимость иметь при себе оружие, создав прецедент и для других штатов.

Отмечается, что постановление суда вызвало гневную реакцию у президента Джо Байдена, который напомнив о массовых убийствах в Баффало и Ювальде, призвал продолжать ограничивать оборот пистолетов и винтовок.

«Нью-йоркское... требование нарушает 14 поправку (к конституции), не давая законопослушным гражданам с обычными потребностями в самообороне реализовывать свои права... на ношение оружия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

Байден заявил, что постановление противоречит здравому смыслу и конституции, а также должны всех беспокоить.

«На фоне ужасающих нападений в Баффало и Ювальде, а также повседневных проявлений вооруженного насилия, которые не попадают на страницы национальной прессы, нам как обществу следует делать больше, а не меньше для защиты наших сограждан-американцев», – откликнулся Байден на судебный вердикт.

Напомним, сообщалось, что стрельбу открыл 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщал, что Ромас «жестоко и методично убил 14 учеников и учителя». Полицейские ликвидировали нападавшего.