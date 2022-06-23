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В Нью-Йорке отменили требование обосновывать необходимость ношения оружия
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Верховный суд США отменил действующее в штате Нью-Йорк требование доказывать властям необходимость иметь при себе оружие, создав прецедент и для других штатов.
Отмечается, что постановление суда вызвало гневную реакцию у президента Джо Байдена, который напомнив о массовых убийствах в Баффало и Ювальде, призвал продолжать ограничивать оборот пистолетов и винтовок.
«Нью-йоркское... требование нарушает 14 поправку (к конституции), не давая законопослушным гражданам с обычными потребностями в самообороне реализовывать свои права... на ношение оружия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.
Байден заявил, что постановление противоречит здравому смыслу и конституции, а также должны всех беспокоить.
«На фоне ужасающих нападений в Баффало и Ювальде, а также повседневных проявлений вооруженного насилия, которые не попадают на страницы национальной прессы, нам как обществу следует делать больше, а не меньше для защиты наших сограждан-американцев», – откликнулся Байден на судебный вердикт.
Напомним, сообщалось, что стрельбу открыл 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщал, что Ромас «жестоко и методично убил 14 учеников и учителя». Полицейские ликвидировали нападавшего.
«Уралвагонзавод» поблагодарил Францию за поставленные на Украину САУ «Цезарь»
Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации Ростех попросил передать слова благодарности президенту Франции Эммануэлю Макрону за поставленные Украине французские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Цезарь», отметив, что техника «пригодится в хозяйстве».
Соответствующую запись концерн оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно, передает ТАСС. В своем посте Кастельно пишет, что поставленные Францией орудия были захвачены ВС России в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения.
«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эммануэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще – разберем», – оставил комментарий концерн.
САУ «Цезарь» имеют калибр 155 мм, производятся французской компанией Nexter (входит в немецко-французский оборонный концерн KNDS). Дальность стрельбы составляет от 4,5 до 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.
Ранее президент Франции анонсировал поставку Киеву шести самоходных гаубиц «Цезарь». Таким образом, общее число предложенных Парижем Киеву САУ составит 18.
Также Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности продолжить поставки тяжелых вооружений.
Байден припугнул республиканцев «железным кулаком Путина» в Европе
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Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, которые критикуют его в Конгрессе, фактически выступают против поддержки Украины.
Байден подчеркнул, что санкции против России «не могли обойтись без издержек для американцев и для остального свободного мира». По его словам, США «пришлось заплатить цену за военную технику, экономическое содействие» Украине, «гуманитарную помощь и за санкции в отношении российского банковского сектора», передает ТАСС.
По версии Байдена, если бы США «остались в стороне», Россия «не остановилась бы». «Дело было не только во мне», – сказал Байден, заявив, что жители США «решили поддержать украинцев». В частности, была получена «почти единогласная поддержка в Конгрессе». Как подчеркнул президент США, Украину поддержали «демократы, республиканцы и независимые» конгрессмены, «полностью осознавая цену этого».
«Всем республиканцам в Конгрессе, критикующим меня сейчас за высокие цены на бензин в Америке, вы заявляете теперь, что мы ошибались, когда поддержали Украину? Вы говорите, что было ошибкой противостоять Путину? Вы говорите, что лучше бы у нас в Америке были низкие цены на бензин, но в Европе был железный кулак Путина? Я так не считаю», – сказал он.
Напомним, Байден заявил, что США и Европа знали, что введение санкций в отношении России в связи с событиями на Украине не могли пройти без последствий для энергетического рынка. Это неизбежно должно было спровоцировать повышение цен, сказал он.
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США не исключили применения закона времен Корейской войны из-за проблем с нефтью
Глава американского государства Джо Байден может задействовать закон о продукции военного назначения для увеличения объемов нефтепереработки, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
Отвечая на соответствующий вопрос, Грэнхолм сказала: «Это инструмент. Без сомнений, это инструмент». Она собирается встретиться с представителями крупнейших американских нефтеперерабатывающих компаний. Грэнхолм отметила, что «с 2020 года было закрыто шесть НПЗ». У компаний спросят, «есть ли возможность вернуть что-то в строй».
Закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности и по сути устанавливать контроль над секторами гражданской экономики, передает ТАСС.
В 2020 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, также счел возможным прибегнуть к данному закону из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса. Позднее и Байден решил прибегнуть к закону о продукции военного назначения для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса.
Напомним, руководители семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США получили письмо от Байдена. Суть письма, наполненного призывами и скрытыми угрозами, сводится к призыву представителей нефтеперерабатывающего сектора увеличить производство и инвестиционные затраты. В ответ Американский институт нефти указал на раздвоение, царящее в умах американской администрации, которая, с одной стороны, упорно требует продолжения реализации «зеленого плана», а с другой – искренне удивляется тому, что с добычей ископаемого топлива возникают проблемы.
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Премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла России
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Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.
Петков назвал бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, Бойко Борисова, возглавляющего партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонова, чья партия «Есть такой народ» (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.
«Это была честь для меня – возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание Novinite.
По информации радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиционной партии «Возрождение».
Накануне народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.
Умер Юрий Шатунов
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Певец Юрий Шатунов, известный по работе в группе «Ласковый май», умер в ночь на четверг, 23 июня, на 49-м году жизни, сообщил пиар-менеджер артиста.
«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», – приводит «360» слова менеджера артиста.
По данным телеканала «Звезда», Шатунов умер в результате обширного инфаркта. Ему было 48 лет.
Сообщение о смерти артиста также подтверждают РИА «Новости» и ТАСС.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 в семье Василия Владимировича Клименко и Веры Гавриловны Шатуновой в городе Кумертау Башкирской АССР.
В 1984 году из-за обострившейся болезни матери стал воспитанником школы-интерната города Кумертау. С ноября 1984 года, когда умерла его мать, по октябрь 1985 года Шатунов находился в бегах, бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области. В ноябре 1985 года становится воспитанником детского дома города Акбулак Оренбургской области, там Шатунов увлекается хоккеем и начинается активно заниматься в секции.
В ноябре 1986 года Шатунов сбегает из Акбулакского детского дома в школу-интернат №2 города Оренбурга, где знакомится с Кузнецовым Сергеем Борисовичем – руководителем кружка художественной самодеятельности. Юра начинает заниматься с ним вокалом и делает первые пробные записи песен Сергея Кузнецова. А в декабре того года они создают группу «Ласковый май» по строчке из песни «Лето». В течение 1987 года были записаны все основные будущие хиты Юрия Шатунова – «Белые розы», «Седая ночь» и т. д.
Работа в группе «Ласковый май» принесла Шатунову всесоюзную известность. Группа имела огромную популярность, широкую известность принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь». Количество концертов достигало восьми в день и более сорока в месяц. За время существования группы в ней приняло участие не менее десяти солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Юрия Шатунова.
После ухода из «Ласкового мая» Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссера. В это время он работал в основном студийно, не давая сольных концертов. Продюсером артиста стал Аркадий Кудряшов, его крестный отец. В 1992 году был записан сольный альбом Шатунова с рабочим названием «Вот и кончился май», однако потом альбом был переименован в «Знаешь». Принимал участие в съемках фильмов и популярных сериалов.
У Шатунова остались жена – Светлана Георгиевна Шатунова (свадьба состоялась 12 января 2007 года в Германии), сын Дэннис и дочь Эстелла.
Стали известны подробности смерти Шатунова
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Певец Юрий Шатунов 22 июня вечером попал в больницу, его туда привезли друзья, он находился без сознания, сообщил главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.
«Друзья доставили его в 23.30 мск в Домодедовскую больницу в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Все полтора часа врачи оказывали ему необходимые мероприятия. К сожалению, они успехом не увенчались», – сказал Осипов РИА «Новости».
У певца диагностировали обширный инфаркт миокарда, который вызвал острую сердечную недостаточность, от которой артист и скончался.
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
Напомним, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался ночью на 49-м году жизни. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов уточнил, что сердце артиста остановилось в карете скорой помощи по пути в больницу.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Шатунов был «тем самым первым «глотком свободы», когда неформальный музыкант из детдома стал большой звездой».
Чехия не исключила прекращения поставок газа из России «в ближайшие недели»
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Россия «в ближайшие недели или месяцы» может прекратить поставки газа и нефти в Чехию, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он считает, что государство должно получить контроль над ключевыми электростанциями в стране.
Фиала заявил, что власти Чехии с 24 февраля работают над возможностями отказаться от российских энергоносителей. Он похвастался тем, что в июне ПХГ заполнены уже на две трети – такого в истории страны никогда не было. Фиала заверил, что жителей Чехии смогут обеспечить газом в быту в течение длительного времени, даже если поставки прекратятся немедленно, передает ТАСС.
Премьер подчеркнул, что государство стремится к приемлемым ценам на энергию, а частников интересует прибыль, сейчас «эти два подхода входят в противоречие», поэтому власти стремятся к «получению государством контроля в ближайшем будущем над всей сетью ключевых чешских электростанций». Однако Фиала признал, что «это не удастся сделать предстоящей зимой». Кабмин хочет добиться «энергетически суверенной Чехии», ее основой станут АЭС.
При этом Фиала возложил ответственность за рост цен на энергию в республике на действия России и безответственность предыдущего чешского правительства во главе с премьером Андреем Бабишем, которое сосредоточилось на покупке для страны исключительно российского энергосырья.
По словам премьера, стабильности на чешском рынке энергии удастся добиться не ранее чем через «два года – пять лет». До этого власти страны намерены «противостоять высоким ценам», которые якобы стали «результатом высокой зависимости от России».
Правительство Чехии приняло решение понизить тарифы для бытовых потребителей и фирм. «Рост цен на энергию, который нас ожидает в ближайшие месяцы, будет для многих из вас шоком. У государства нет средств, чтобы полностью компенсировать этот рост. Это и не делает ни одно европейского государство», – признал Фиала.
Напомним, власти Чехии заявили о готовности буквально «сжечь все», лишь бы обеспечить жителей страны теплом, если поставки газа в страну прекратятся. Следует отметить, что Европа всю прошлую осень обвиняла Газпром, который якобы стал причиной роста стоимости кубометров газа. По версии Европы, Россия стала меньше поставлять газа европейцам. Однако статистика поставок это опровергала.
В действительности же ЕС начал в 2021 году расплачиваться за те правила игры, которые сама Еврокомиссия установила на газовом рынке. Раньше европейский рынок газа был чисто европейским, и ситуация на других рынках на него никак не влияла. Но благодаря ЕК рынок изменился так, что теперь идет жесткая ценовая конкуренция с премиальным азиатским рынком, и дальше она будет только усиливаться. А отказ ряда европейских стран от покупки российского газа по новой схеме за рубли (а это вынужденная мера из-за финансовых санкций Запада) лишь усугубляет борьбу Европы и Азии за сжиженный природный газ.
Захарова язвительно ответила на жалобы отправленного в отставку премьера Болгарии
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова болгарского премьера Кирила Петкова, обвинившего в своем уходе с поста в том числе посла России Элеонору Митрофанову.
Захарова с юмором указала на то, что список «виноватых» неполный. «В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Думаю, человек устал, начал заговариваться», – добавила Захарова.
Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.
Среди названных политиков фигурируют бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонов, чья партия «Есть такой народ» (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.
Согласно радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиционной партии «Возрождение».
Украинские войска признали превосходство ПВО России над дронами США и Турции
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На Украине считают, что из-за ПВО России американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle применять опасно, а турецкие Bayraktar TB2 – почти бесполезно, пишут СМИ.
Foreign Policy со ссылкой на источники заявляет, что на Украине возник раскол по вопросу использования БПЛА между фронтовыми летчиками и начальником штаба. Чиновники как на Украине, так и в США опасаются, что «передовые» системы ПВО России могут сбить Gray Eagle. Пилоты также полагают, что американские БПЛА не «переживут» больше пары миссий. Как заявил украинский летчик, на Украине «очень опасно использовать такие дорогие беспилотники из-за противовоздушной обороны противника». По его словам, «здесь не Афганистан».
При этом украинские войска ограничили использование и турецких беспилотников. Это объясняется тем, что из-за российской системы ПВО те стали «почти бесполезными». Как пишет издание, Bayraktar TB2 украинцы сейчас применяют только в редких специальных операциях и для атак, передает ТАСС.
В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Однако позднее стало известно, что США приостановили сделку из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов.
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Пушков назвал способ донести позицию России до массовой аудитории США
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Необходимо развивать англоязычный сегмент российских соцсетей для охвата огромной аудитории, миллионы жителей США готовы их читать, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседании «Информационное противостояние в условиях санкционной войны: предварительные итоги».
«Создав условия для нашего информационного господства на собственной территории, мы должны, конечно, переходить к тому, чтобы создавать условия для информационной многополярности и во внешнем мире. Теперь о сфере блогерской: нам надо развивать не только на русском языке социальные сети, нам надо развивать англоязычный сегмент, в этом у нас очень большой недостаток», – цитирует ТАСС Пушкова.
По его словам, данное направление на данный момент в РФ вообще не освоено, «никто этим не занимается». «Через хотя бы англоязычный интернет мы можем выходить на гигантские аудитории. 73 млн человек в США на самом деле готовы нас читать. Это те, кто голосовал за [Дональда] Трампа на последних выборах [президента США]. Это не значит, что они с нами непременно согласятся, например, по Украине. Не об этом речь, но это потенциальная аудитория», – добавил сенатор.
Он также отметил, что степень доверия к официальным СМИ на Западе довольно низкая. И это хорошая возможность для России в информационной войне с Западом. Сенатор пояснил, что, например, степень доверия американцев к местным СМИ составляет 35-40%. В частности, у всемирно известного CNN этот показатель не превышает 40%.
По словам Пушкова, сегодня больше доверия у иностранной аудитории вызывают блогеры, которые формулируют, как кажется людям, более честную картину мира. И это – возможность для России, пишет «Украина.ру». «Мы совершенно не работаем с этой аудиторией блогерской, мы не работаем с этим андеграундом. Мы вообще не знаем этого измерения, не изучаем. А эти люди хотят альтернативной информации», – сказал Пушков.
Он привел в пример историю, когда сам давал интервью во Франции альтернативному СМИ, студия которого располагалась в одном из парижских подвалов и не выглядела презентабельно, однако аудитория канала составляет порядка двух миллионов людей. «Там мы диссиденты», – подчеркнул Пушков, добавив, что это, безусловно, привлекает людей, чем Россия и должна пользоваться.
Ранее ИТ-эксперт Владимир Зыков заявил газете ВЗГЛЯД, что российские онлайн-сервисы с точки зрения контента и монетизации становятся намного интереснее для блогеров, чем западные площадки.
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Военный эксперт назвал способ прорыва транзитной блокады Калининграда
Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кнутов в интервью изданию «Украина.ру» назвал шаг Вильнюса попыткой спровоцировать Москву на конфликт. Однако, считает он, российской стороне следует сделать выбор в пользу экономических мер воздействия.
«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики», – высказался Кнутов.
По его мнению, Литва никогда самостоятельно не решилась бы на такой шаг, и за ее действиями стоят США и НАТО.
Однако, как считает Кнутов, ответные экономические меры России могут заставить Литву обратиться напрямую к западным союзникам. «Чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских», – пояснил эксперт.
Напомним, Литва с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
В свою очередь губернатор Антон Алиханов заявлял, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
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FT: Германия опасается полного прекращения поставок по «Северному потоку»
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Правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну, сообщает Financial Times.
«Чиновники опасаются, что Газпром... может полностью прекратить поставки газа, пока «Северный поток» закрыт на ремонт, что подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона», – передает Прайм суть статьи.
Уточняется, что немецкие газохранилища сейчас заполнены на 58%, при этом правительство хочет, чтобы к 1 ноября их заполненность составляла 90%. Однако из-за проблем с «Северным потоком» импортеры газа вынуждены закупать недостающие объемы на спотовом рынке по более высоким ценам.
Представитель министерства экономики ФРГ заявила, что правительство поддерживает «тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате», подразумевая 11 июля – начало ремонтных работ.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 50 машин РСЗО в районе Николаева
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В разгромленном под населенным пунктом Мирная Долина Луганской народной республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 раненых, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В каждой из рот данного батальона – не более 15–20 солдат. Младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий.
В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой народной республики (ДНР) в результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 5% личного состава. Еще более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«22 июня высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.
За сутки высокоточным оружием ВКС России также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах.
Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96 районах и полевой радиолокационный пост в районе Константиновки Харьковской области», – сообщил Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364-х районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-мм гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Новопокровское ДНР. Уничтожены три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневая, Киселевка, Бармашово Николаевской области.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на Донецком направлении за сутки поражено: восемь украинских взводов РСЗО «Ураган» в районах Авдеевка, Веселое, Дзержинск, Новолуганское, Курдюмовка, а также 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ на огневых позициях в районах Новопокровское, Галициновка, Артемовск, Часов-Яр, Крутая Балка, Авдеевка, Новоселовка и в районе Клебан-Быкского водохранилища, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты ДНР», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня «Смерч», а также 17 специальных автомобилей.
Войсками противовоздушной обороны ВКС России за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах: остров Змеиный, Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха, Дементиевка Харьковской области, Скадовск Херсонской области, Донецк, Горловка, Донецкий ДНР, Горское, Окнино Луганской народной республики и Новая Сбурьевка Херсонской области.
Кроме того, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Пески Ратьковские Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО в районах Донецк, Макеевка, Горловка, Камышеваха ДНР, Червоное, Изюм, Сухая Каменка Харьковской области и над островом Змеиный.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков и других боевых бронированных машин, 647 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2088 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3818 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ракетным ударом уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в Николаеве.
Ветеран СВР рассказал, как Хрущев раскрыл советского разведчика Филби
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Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в свое время в беседе с иностранцами проболтался, что СССР знает о планах Запада, и это привело к расшифровыванию легендарного агента советской разведки Кима Филби, рассказал ветеран Службы внешней разведки России.
«Наши политики тоже были не слава Богу. Вы знаете легендарную Кембриджскую пятерку. Ее руководитель Филби 30 лет работал так, как никто в мире не работал на нашу разведку. И вот однажды наш руководитель Хрущев в беседе с иностранными представителями вякнул, я другого слова не найду, сказал такую фразу: «Вот вы там против нас, я знаю, затеваете операцию», – сказал ветеран СВР, представившийся Ростиславом Михайловичем, в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА «Новости».
«А об этой операции знали только пять или шесть человек, потому что Филби был представителем английской разведки при ЦРУ. И все. И Филби пришлось спасать в нефтяном танкере, по пояс в воде, вытаскивать его из Ливана в Одессу», – добавил Ростислав Михайлович.
Филби был тайно переправлен из Ливана в СССР в январе 1963 года.
Гарольд Адриан Рассел «Ким» Филби (1912–1988) был руководителем знаменитой Кембриджской пятерки – группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930–1950-е годы сотрудничавшей с советской разведкой.
От участников Кембриджской пятерки, занимавших высокие должности в госструктурах Великобритании, в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.
За годы работы на советскую разведку лично Филби передал в Москву большое количество ценнейшей информации, в том числе об американской ядерной программе.
Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. С 1963 года жил в СССР. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
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МИД обвинил Запад в попытке нарушить авиасообщение России и Турции
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Западные санкции среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиационное сообщение, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
Пилипсон сообщил, что профильные ведомства России и Турции «интенсивно работают, чтобы исключить любые риски и неудобства, которые могут возникнуть у наших туристов». Он рассказал, что «несмотря на жесткий внешний натиск, турецкие коллеги устояли, продолжают сотрудничать с Россией в гармонии со своими национальными интересами», передает ТАСС.
В Москве «в целом удовлетворены обещаниями Анкары создать для россиян в Турции все условия для полноценного и безопасного отдыха». Отмечается, что за последние годы, особенно в период «острой фазы» распространения COVID-19, был получен «опыт в части обеспечения ритмичного транспортного сообщения». В частности, речь идет об «организации вывозных рейсов, оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». Россия «рассчитывает, что в этом плане все будет хорошо».
МИД призвал направляющихся за рубеж россиян осмотрительно выбирать направление для путешествий и рекомендует выбрать для безопасных поездок на Балканы Турцию, Сербию или Боснию и Герцеговину, хотя «и тут известная осмотрительность не повредит». Указывается, что большинство балканских стран включено властями России в перечень недружественных, там «нередки проявления русофобии, дискриминации и агрессии против россиян».
Кроме того, с Россией «закрыто прямое авиасообщение», а российским «дипломатам стало сложнее оказывать согражданам консульскую помощь», поскольку «кадровый состав посольств и генконсульств резко сократился из-за серии необоснованных высылок сотрудников, при том что местные власти зачастую уклоняются от контактов, ставят препоны», сказали в МИДе.
Пилипсон посоветовал россиянам перед поездкой ознакомиться с информацией и советами, опубликованными МИДом и Ростуризмом, «скачать и активировать мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник», записать адреса и контактные телефоны российских загранучреждений». «Чем тщательнее путешественники продумают маршрут, учтут все обстоятельства, тем выше вероятность, что отдых за рубежом принесет удовольствие», – сказал он.
Напомним, в Турции ожидается падение турпотока из России на 25–30% по сравнению с 2021 годом, когда сезон также не был выдающимся. Это связано с ограничением перелетов из-за санкций. Цены в Турцию также выросли. Если в 2021 году стоимость тура на двоих была 90–100 тыс. рублей, то в 2022 году – от 137 тыс. рублей. По данным АТОР, средний чек на летний тур в Турцию составляет 160–210 тыс. рублей на двоих.
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