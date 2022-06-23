Депутат объяснил инициативу запретить продажу животных через зоомагазины и птичьи рынки

В зоомагазинах будет разрешено продавать животных с условием, что будут соблюдены абсолютно все требования к их содержанию. Поэтому грызуны, птицы и рыбы будут по-прежнему доступны для покупки в магазинах, а кошек и собак придется приобретать только в питомниках и приютах, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов. Он является инициатором соответствующего законопроекта.

«Такое решение пришлось принимать, потому что в этой сфере у нас полный бардак. У нас установлены правила содержания животных везде: в цирках, зоопарках, приютах, но нет ни одного документа в стране, который бы регламентировал содержание животных в точке продажи. Сегодня это вообще вне правового поля», – говорит Бурматов.

Он объясняет, что условия, в которых на сегодняшний день содержатся питомцы на птичьих рынках и в зоомагазинах, фактически попадают под статью «Жестокое обращение с животными». Там у кошек и собак недостаточно пространства в вольерах, которые представляют собой непроветриваемые пластмассовые боксы, нет специального места для выгула, ветеринарной помощи и нормального рациона питания. Кроме того, четвероногие постоянно находятся под светом ламп.

«В этих боксах они проводят не недели, а месяцы, некоторые даже не доживают до момента продажи. Это самый настоящий конвейер смерти. И вследствие подобного содержания, зачастую человек практически гарантированно покупает больное животное, нередко инвалида, которого придется долго выхаживать. А иногда кошки и собаки болеют заболеваниями, которые передаются человеку и могут быть смертельно опасными, особенно для детей, которым родители чаще всего и покупают животное», – предупреждает собеседник.

Депутат подчеркивает, что нововведение должно дать право установить требования к содержанию животных в местах продажи. Какие именно будут новые правила пока неизвестно, поскольку их должно определить правительство. Самого запрета продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках инициатива не предусматривает. Однако вероятность того, что какой-либо магазин или рынок действительно сможет переоборудовать помещение и соблюсти все требования, близка к нулю.

«После первого чтения законопроекта крупные зоомагазины вышли на нас и сказали, что все поняли, что мы правы, и сообщили, что действительно не смогут обеспечить животным нормальные условия, в связи с чем отказываются от этого вида деятельности. По структуре доходов это у них занимает примерно 5%, это очень маленький объем продаж. Так что по сути они ничего не теряют», – делится Бурматов.

При этом он обращает внимание, что прекращение продажи в зоомагазинах касается не всех питомцев, а только крупных, таких как кошек и собак, поскольку им не могут создать соответствующие условия содержания. Что касается более мелких животных – птиц, рыб, грызунов – то они останутся в тех магазинах, которые учтут все требования. Также он напомнил, что кошек и собак можно будет приобретать в питомниках или брать из приютов, поэтому проблем с покупкой питомцев у россиян возникнуть не должно.



Ранее Владимир Бурматов заявил, что данный законопроект Госдума может принять до конца года. А в столице власти Москвы разработали законопроект «Об охране диких животных», регулирующий порядок содержания диких и экзотических животных в квартирах. Об этом сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

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