Украинская певица Ани Лорак вновь появилась на российском телевидении

Певица с украинскими корнями Ани Лорак появилась в медийном пространстве России впервые после нескольких месяцев отсутствия, она не выступала после начала спецоперации на Украине.

Лорак столкнулась с большим количеством критики со стороны своих соотечественников из-за нежелания высказывать политическую позицию. После начала спецоперации России на Украине певица пропала с радаров на долгое время, передает ФАН.

Сообщается, что 17 июня состоялась премьера нового выпуска развлекательного шоу «Где логика?» на телеканале ТНТ, где приглашенным гостем была Ани Лорак.

Однако, по информации различных Telegram-каналов, съемки нового выпуска проходили 20 февраля, еще до начала всех событий.

Ранее министр культуры Ольга Любимова ответила оскорбившим Россию уехавшим звездам, заявив, что эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «охотой на ведьм» требования принять меры против уехавших артистов.

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу. Покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды, при этом мало кто из них напрямую заявляет об эмиграции.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.