Ретейлеры начали ввозить в Россию электронику по схеме параллельного импорта

«Связной» первым из крупных ретейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Устройства станут дороже на 10–20%, сообщают СМИ.

Представитель сети «Связной» рассказал «Коммерсанту», что компания расширила ассортимент более чем на 100 товарных позиций за счет планшетов, ноутбуков, умных часов, игровых консолей и других товаров, ввезенных через каналы параллельного импорта. Речь идет о поставках ряда смартфонов Samsung, iPhone последнего поколения, а также игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo.

В компании признали, что значительная часть устройств будет на 10–20% дороже аналогов, ввезенных до того, как европейские страны ввели санкции против России и иностранные компании стали покидать российский рынок.

По словам президента «Связного» Алексея Вуколова, в целом на рынке докризисных запасов хватит еще на два-три месяца.

На электронику, ввезенную по каналам параллельного импорта, «Связной» предоставляет официальную гарантию. «Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», – заверил ретейлер.

Как пояснили в компании, гарантийное обслуживание всегда выполнял сервисный центр, который займется этим и для техники, ввезенной через параллельный импорт. «Но раньше затраты брал на себя производитель, а сейчас платит дистрибьютор», – объяснили там.

Ранее сообщалось, что параллельный импорт освоили маркетплейсы Ozon и «Яндекс Маркет». Эксперты предупреждали, что стоимость доставки подорожает до 50%.

21 июня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта в России, который разрешает компаниям ввозить товары без разрешения правообладателя.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что такое параллельный импорт и как он помогает обходить санкции.