Что такое параллельный импорт и как он помогает обходить санкции?

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7 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:19  |  vz.ru
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США признали экономический талант России

Политика российского Центробанка вызвала похвалу в США Владимир Трефилов/РИА Новости
Председатель Центрального банка России провела великолепную работу по укреплению рубля, признал посол США в России. После санкций в феврале рубль резко девальвировал, что было ожидаемо. Однако то, что он потом укрепится в два раза и станет лучшей валютой в мире – никто не мог помыслить. Что же необычного сделала Россия, чтобы так сильно удивить западный мир? Подробности...
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Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
Конфликт между властями Венгрии и Украины дошел до того, что спикер венгерского парламента усомнился в психическом здоровье Зеленского. Ранее Будапешт добился того, что из санкционного списка ЕС вычеркнули патриарха Кирилла. Почему венгры решили защитить русское православие и за что возненавидели Украину? Подробности...
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Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

Мариупольский порт обещают превратить в базу торгового флота ДНР Владимир Гердо/ТАСС
«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав? Подробности...
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Россия с помощью Турции разоблачает миф о «блокаде зерна Украины»

Украина пока еще способна собрать урожай - но фактически не желает его вывозить Сергей Мальгавко/ТАСС
Предпринятые Западом и Украиной попытки обвинить Россию в организации «массового голода» из-за «блокады украинского зерна» проваливаются на наших глазах. Все эти усилия Москва смогла успешно обернуть против самого Запада. Каким образом это произошло и почему Турция выступила в данном случае на стороне России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Мы не играем в информационные войны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас. Подробности...

Как жить в мире, который уходит из-под ног

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Американские ястребы разлюбили Украину

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Чем успешней развивается наступление союзных войск России и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией. Подробности...
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Лаврову запретили посещать Сербию

Венгрия поставила Зеленскому диагноз

Чем опасна польская армия

Обсуждение: 4 комментария
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Что такое параллельный импорт и как он помогает обходить санкции?

    		    7 июня 2022, 13:20
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Телеграмм-канал Мясорубка @mincerchannel
    специально для газеты ВЗГЛЯД

    При параллельном импорте ретейлеры приобретают товары не в России, а у небольших заграничных компаний, которые сами закупились у производителя. Параллельный поток может идти как из страны-производителя, так и через третьи страны, например, Казахстан или Киргизию. Товары, которые так поставляют, называют «серыми», но не «контрафактными»: у них есть все лицензии, сертификаты качества, они проходят таможенную декларацию.

    В марте 2022 года в России в ответ на санкции легализовали «параллельный импорт», то есть ввоз товаров в страну без разрешения их правообладателей, производителей или официальных дилеров. Теперь предприниматели могут закупать товар в одной стране и продавать в другой без документированного согласия от правообладателя.

    «Запрещенка» возвращается

    В начале мая Минпромторг опубликовал конкретный список категорий таких товаров и брендов. В документе указано 96 позиций, в числе которых игрушки, игры и спортивный инвентарь (Xbox, Nintendo, PlayStation), часы всех видов и их запчасти (Motorola, Sony, Apple, Siemens, Samsung, Acer), средства наземного транспорта (такие как Tesla, Toyota, Volvo, Renault) и не только. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или в два месяца в зависимости от решений иностранных компаний по работе в РФ. Между тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила за полное разрешение параллельного импорта в Россию с установлением исключений для отдельных товаров. Продажу товаров, ввезенных по параллельному импорту, уже разрешили маркетплейсы: «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries. Теперь там можно приобрести, например, различные сотовые телефоны, предназначенные для рынка Казахстана. И, кстати, дешевле, чем они стоили ранее в России.

    В 90-е годы параллельный импорт в РФ был легален – все помнят челноков с клетчатыми сумками, в которых они возили товар. А в конце 2002 года Высший арбитражный суд внес поправки в закон «О товарных знаках» и запретил параллельный импорт.

    Также его запретили в России статьей 1487 Гражданского кодекса РФ, вступившей в силу в 2008 году, по которой «не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия». Это так называемый национальный принцип исчерпания прав, когда владелец товарного знака фактически контролирует и монополизирует рынок сбыта своей продукции на территории страны, решая, кто и как будет продавать его товары.

    Власти решили тогда отказаться от параллельного импорта, чтобы повысить инвестиционную привлекательность страны для иностранных компаний. Теперь перед правительством стоит другая задача – не допустить дефицит товаров в условиях ухода из РФ множества зарубежных брендов.

    Правила безопасности

    Потребителям следует помнить, что в условиях параллельного импорта далеко не все товары могут быть адаптированы для использования в России. Надо обращать внимание на клавиатуру техники, наличие русского интерфейса и способность поддерживать SIM-карту вашего оператора и его частоты.

    Также стоит учитывать, что если компания ушла с рынка, возможно, она не будет ремонтировать купленный вами товар – то есть не будет речи о гарантийном сроке для ремонта.

    Кроме того, в цену товара, ввезенного по параллельному импорту, может быть заложена не только усложненная логистика, но и размер пошлин: если ранее многие иностранные товары – например, автомобили – собирали на российских заводах, то теперь их будут завозить в готовом виде, а пошлины в этом случае выше, и зачастую пошлина на ввезенный новый автомобиль может доходить до половины его стоимости.

    Большая часть параллельного импорта идет в РФ через Казахстан, оттуда уже завозятся смартфоны и электроника. Для ввоза импорта из Европы наиболее актуальны две страны: Сербия и Турция. Перевозчик из Сербии или Турции доставляет товар из Евросоюза в свободную экономическую зону.

    Там груз проходит процедуру перемаркировки и отправляется в Россию уже под видом сербского или турецкого. Также возможен параллельный импорт через Армению, Узбекистан и Китай.


     
     
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