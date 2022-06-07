Что такое параллельный импорт и как он помогает обходить санкции?

При параллельном импорте ретейлеры приобретают товары не в России, а у небольших заграничных компаний, которые сами закупились у производителя. Параллельный поток может идти как из страны-производителя, так и через третьи страны, например, Казахстан или Киргизию. Товары, которые так поставляют, называют «серыми», но не «контрафактными»: у них есть все лицензии, сертификаты качества, они проходят таможенную декларацию.

В марте 2022 года в России в ответ на санкции легализовали «параллельный импорт», то есть ввоз товаров в страну без разрешения их правообладателей, производителей или официальных дилеров. Теперь предприниматели могут закупать товар в одной стране и продавать в другой без документированного согласия от правообладателя.

«Запрещенка» возвращается

В начале мая Минпромторг опубликовал конкретный список категорий таких товаров и брендов. В документе указано 96 позиций, в числе которых игрушки, игры и спортивный инвентарь (Xbox, Nintendo, PlayStation), часы всех видов и их запчасти (Motorola, Sony, Apple, Siemens, Samsung, Acer), средства наземного транспорта (такие как Tesla, Toyota, Volvo, Renault) и не только. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или в два месяца в зависимости от решений иностранных компаний по работе в РФ. Между тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила за полное разрешение параллельного импорта в Россию с установлением исключений для отдельных товаров. Продажу товаров, ввезенных по параллельному импорту, уже разрешили маркетплейсы: «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries. Теперь там можно приобрести, например, различные сотовые телефоны, предназначенные для рынка Казахстана. И, кстати, дешевле, чем они стоили ранее в России.

В 90-е годы параллельный импорт в РФ был легален – все помнят челноков с клетчатыми сумками, в которых они возили товар. А в конце 2002 года Высший арбитражный суд внес поправки в закон «О товарных знаках» и запретил параллельный импорт.

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Также его запретили в России статьей 1487 Гражданского кодекса РФ, вступившей в силу в 2008 году, по которой «не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия». Это так называемый национальный принцип исчерпания прав, когда владелец товарного знака фактически контролирует и монополизирует рынок сбыта своей продукции на территории страны, решая, кто и как будет продавать его товары.

Власти решили тогда отказаться от параллельного импорта, чтобы повысить инвестиционную привлекательность страны для иностранных компаний. Теперь перед правительством стоит другая задача – не допустить дефицит товаров в условиях ухода из РФ множества зарубежных брендов.

Правила безопасности

Потребителям следует помнить, что в условиях параллельного импорта далеко не все товары могут быть адаптированы для использования в России. Надо обращать внимание на клавиатуру техники, наличие русского интерфейса и способность поддерживать SIM-карту вашего оператора и его частоты.

Также стоит учитывать, что если компания ушла с рынка, возможно, она не будет ремонтировать купленный вами товар – то есть не будет речи о гарантийном сроке для ремонта.

Кроме того, в цену товара, ввезенного по параллельному импорту, может быть заложена не только усложненная логистика, но и размер пошлин: если ранее многие иностранные товары – например, автомобили – собирали на российских заводах, то теперь их будут завозить в готовом виде, а пошлины в этом случае выше, и зачастую пошлина на ввезенный новый автомобиль может доходить до половины его стоимости.

Большая часть параллельного импорта идет в РФ через Казахстан, оттуда уже завозятся смартфоны и электроника. Для ввоза импорта из Европы наиболее актуальны две страны: Сербия и Турция. Перевозчик из Сербии или Турции доставляет товар из Евросоюза в свободную экономическую зону.

Там груз проходит процедуру перемаркировки и отправляется в Россию уже под видом сербского или турецкого. Также возможен параллельный импорт через Армению, Узбекистан и Китай.