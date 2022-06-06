Эксперт назвал решение проблемы с нехваткой элитного импортного алкоголя в России

Граждане, которые пьют импортный алкоголь, смогут покупать его в duty free, либо дождаться параллельного импорта, либо перейти на других доступных производителей, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя жалобы ресторанов на нехватку иностранного спиртного.

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил об острой нехватке крепкого импортного алкоголя у ресторанов, а также об истечении иных запасов спиртного. Того количества, которого удалось закупить зимой, хватит, по его оценке, до осени этого года.

«Коньяк Hennessy и прочие подобные напитки пьет максимум 10 % нашего населения. Поэтому 90 % граждан даже не заметят того, что у нас пропал крепкий импортный алкоголь. Единственное, все увидят, что полки не такие красивые в магазинах и ресторанах – все», – говорит Дробиз.

Он подчеркивает, что несмотря на прекращение поставок данной категории товара, приобрести его все-таки можно будет. Например, в аэропортах в магазинах duty free, где импортный алкоголь по-прежнему будет продаваться.

«И потом, на сегодняшний день алкоголь не входит в программу параллельного импорта. Но если его все-таки включат, то он пойдет параллельным импортом, и, я думаю, сами производители помогут ему попадать в Россию. Опять же, ничего страшного, выходы есть», – рассуждает собеседник.

Однако пока поставок импортного алкоголя в России не будет, потребитель скорее всего выберет армянский, грузинский, российский коньяк и вино, считает эксперт. При этом он обращает внимание, что для ресторанов отсутствие какого-либо алкоголя отражается негативно, но в среднем они в принципе не так много его продавали – всего 5 % от всего объема, продаваемого в России.

Ранее участники рынка алкогольной продукции предупредили, что из-за геополитической ситуации импорт алкоголя в Россию может сократиться на 20–40% в годовом выражении.