Рестораны пожаловались на нехватку импортного алкоголя

Запасов импортного алкоголя российским ресторанам, которые впрок закупили его еще зимой, хватит до осени, особо остро чувствуется нехватка крепких алкогольных напитков – рома, виски, вермута, сообщил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

«Крепкого алкоголя на складах уже почти нет. Он есть только в ресторанах, которые им заранее закупились. Уже есть перебои и проблемы», – приводит его слова РИА «Новости». Он пояснил, что это происходит в связи с тем, что крепкий алкоголь поставляли не мелкие компании, а те, которые владели заводами – Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini и другими.

«Эти крупные игроки присутствовали на нашем рынке и продавали алкоголь через дистрибьюторов, типа AST. В данный момент они остановили поставки. Сейчас допродаются склады, где остались какие-то партии. Алкоголь объективно заканчивается, и когда пойдет новый и откуда – никто не знает», – добавил омбудсмен.

По его словам, для восполнения объемов импортного алкоголя в России необходим обходной путь поставки его через третьи страны, а также жесткие правила и регулирование. «Если мы хотим чтобы он (крепкий алкоголь – прим. ВЗГЛЯД) заехал, нужно на государственном уровне принять разрешения на завоз и учет, чтобы такой алкоголь не начали «разливать в гаражах», иначе именно к этому все придет, но это ведь никому не нужно», – сказал он.

«Мы, конечно, можем завести дружественный армянский коньяк, но дружественный виски, дружественный ром, ликер или вермут мы напрямую не завезем», – добавил Миронов, отметив, что имеющегося крепкого импортного алкоголя надолго может хватить лишь на коктейли.

«Есть «русский ром», «русский виски», «русская текила», которые делаются на основе импортного алкоголя. Но это нельзя в чистом виде налить в стакан, это подают только в смешанном виде. На них алкоголя хватит», – указал он.

Омбудсмен сообщил, что с вином ситуация иная. «По вину нет пятка крупных компаний, а есть десятки и десятки фирм, которые поставляют вино из Европы. Это мелкие предприниматели. Сейчас они начали искать обходные пути через Армению, Китай, Казахстан. Поток вина у нас есть, но и оно продается в два-три раза больше, чем завозится. Происходит постепенное вымывание складов», – уточнил он.

Ранее совладелец сети ресторанов Ginza Project Марк Лапин рассказал, что активное импортозамещение позволит отечественным виноделам увеличить объемы производимой продукции. По его словам, через пять-десять лет российские вина смогут полностью удовлетворить потребительский спрос в стране и составят серьезную конкуренцию европейским.