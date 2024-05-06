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Пушилин и Кириенко по поручению Путина подарили девочке из Макеевки щенка
Девочке из Макеевки, встречающей летчиков с флагом России, подарили щенка по поручению Путина
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко по поручению президента России Владимира Путина вручили девочке Маше из Макеевки, которая каждый день после школы встречает штурмовых летчиков с флагом России, щенка.
«Заслышав в небе шум мотора, она не один год выбегает из дома, чтобы встречать и провожать наших «крылатых архангелов» с флагом Российской Федерации. По поручению нашего президента мы вместе с Сергеем Кириенко передали Маше щенка, которого она очень хотела», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что отец Маши – военный, он защищает Донбасс с 2015 года. Брат Дмитрий – сотрудник МЧС. Девочка занимается воздушной гимнастикой и хореографией.
Летчики штурмовой авиации Южной группировки Вооруженных сил России пригласили девочку на экскурсию на военный аэродром и подарили ей большого плюшевого медведя и флаг ВКС России.
Ранее Путин подарил щенка акита-ину школьнице из Пскова. Девочка мечтала о собаке этой породы с тех пор, как просмотра фильма про Хатико.
Мама девочки сообщила, что к Путину дочь «обратилась втайне от родителей – сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала».
При рождении щенок получил кличку Умка, ее решили сохранить.