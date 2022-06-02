Минобороны заявило о прекращении притока на Украину иностранных наемников

С начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против российских Вооруженных сил, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тыс. человек. При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе сократилось на порядки», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

«Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений.

Но большая часть наемников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», – сообщил Конашенков.

«Отдельно обращу внимание, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попадали наемники, стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев. Захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают.

Столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардиии и иностранцев, значительное число наемников предпочитает поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж», – отметили в российском оборонном ведомстве.

«Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ожидает, – уголовная ответственность», – сообщил Конашенков.

«Экстренные попытки киевского режима гарантировать наемникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии, или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут», – заключили в Минобороны.

Накануне в ДНР исключили обмен попавших в плен иностранных наемников.