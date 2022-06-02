Российский хакер раскрыл подробности атаки на Украину

Хакер из российской группировки RaHDIt рассказал на условиях анонимности, что мартовская кибератака на сутки лишила украинские власти закрытой связи и управления.

«В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться. Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, хакеры отключили почтовые серверы. «Это потеря управления, потеря связи, не было защищенных каналов связи, передачи информации на сутки, что, на самом деле, сильно по ним ударило», – отметил он. Хакер добавил, что группировка планирует и в дальнейшем «подобные вещи проводить».

RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.

Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.