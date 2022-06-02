Российский хакер раскрыл подробности атаки на Украину

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2 июня, четверг | Последнее обновление — 08:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша предъявила украинским беженцам ультиматум
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Турция сейчас – тот редкий случай, когда, разговаривая с государством, мы можем почти на 100% знать – мы ведем диалог с партнером, а не с куклой, за ниточки которой дергает более могущественный соперник из-за океана.
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Православие на Украине, как и в России, является тем цементом солидарности, который скрепляет и общество, и государство, поэтому подрыв Церкви это и подрыв страны.
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На пути международного терроризма Киев прогрессирует семимильными шагами. А украинский «президент» с его «советниками», «депутатами» и «министрами» превращаются в главарей бандформирований, спонсируемых США.
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Российский хакер раскрыл подробности атаки на Украину
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Хакер из российской группировки RaHDIt рассказал на условиях анонимности, что мартовская кибератака на сутки лишила украинские власти закрытой связи и управления.
«В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться. Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, хакеры отключили почтовые серверы. «Это потеря управления, потеря связи, не было защищенных каналов связи, передачи информации на сутки, что, на самом деле, сильно по ним ударило», – отметил он. Хакер добавил, что группировка планирует и в дальнейшем «подобные вещи проводить».
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
Жена Зеленского: Девятилетний сын дает отцу советы по военным вопросам
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Супруга президента Украины Владимира Зеленского заявила, что открыто говорит с детьми о происходящем на Украине, и рассказала, что ее девятилетний сын дает советы отцу по военным вопросам.
По словам Зеленской, она пытается быть честной с детьми, в том числе и по причинам, по которым им пришлось временно расстаться с отцом, передает Daily Mail.
Она добавила, что дети – 17-летняя Александра и девятилетний Кирилл – знают о том, что происходит.
Зеленская отметила, что дочь уже взрослая, поэтому с ней проще, девочка сама читает новости.
«С сыном по-другому, он подрастающий политолог, он все знает, дает нам военные советы, что нам покупать… И отцу тоже... Какие танки, самолеты, вертолеты надо купить, чего не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами», – поделилась первая леди Украины.
Зеленская рассказала, что ее муж не сам пишет тексты для выступления. По ее словам, она не имеет возможности увидеть тексты лично перед выступлением, как и не всегда сам Зеленский.
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Лавров: Запад стыдливо умалчивает про попавшие под санкции российские суда-зерновозы
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Западные страны не рассказывают о том, что антироссийские санкции распространяются на российские суда, перевозящие зерно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Есть проблема с экспортом российского зерна. Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции попали суда, которые ввозят российское зерно. Их не принимают в европейских портах, их не страхуют, и в принципе все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, оказались под санкциями наших западных коллег», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что у России в других отношениях нет проблем с обеспечением устойчивого снабжения зерном мировых рынков. Проблема, по его словам, заключается в отсутствии свободного выхода из украинских портов через минные поля, которые были установлены украинскими военнослужащими.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы.
В среду глава МИД России Сергей Лавров сообщал о достижении договоренностей с Турцией о разминировании украинских портов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.
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Захарова назвала подлостью нежелание стран ЕС принимать Украину в союз
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Большинство стран Евросоюза выразили протест по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, что с их стороны подло, ведь годами они говорили противоположное, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что «теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали», эта самая евроинтеграция. Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают граждан Украины и киевский режим, что они не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать? Это же какой уровень цинизма и лжи», – передает радио Sputnik ее слова.
Ранее Захарова заявила, что в связи с тем, что Россия сталкивается с таким количеством «абсурдных и неадекватных заявлений нынешней администрации США», все нужно перепроверять на официальном уровне.
Так, уже около двух недель США не могут решить, поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства или нет. После череды метаний американские власти все же пришли к решению, заявив, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
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Украинским беженцам в Германии предложили помощь кабанчика Мыколы
Власти Германии запустили специальный сайт для украинских беженцев, который поможет им адаптироваться в новой стране. Символом ресурса стал кабанчик Мыкола в желто-голубом платке и кепке.
Портал создала Федеральная ассоциация католиков в области экономики и управления.
«Мы не можем заменить вам вашу Родину, но мы бы хотели предложить вам хороший и надежный дом на ближайшее время. (…) На этом сайте ты найдешь много полезного, и все на украинском и немецком языке. Таким образом ты сможешь немного выучить язык», – говорится в сообщении на сайте, скриншот с которого публикует Telegram-канал Zvezdanews.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что не все прибывшие с Украины в Германию являются беженцами, многие просто купили паспорта.
МИД крайне негативно оценил решение США о поставке Украине РСЗО HIMARS
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Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Рябкова, то, что США во главе группы государств занимается «целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями – это очевидная вещь». «И жонглирование, манипулирование какими-то отдельными аспектами того, что происходит, для нас не меняет общую картину», – отметил замглавы МИД РФ.
Он также добавил, что линия США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентна и опасна. «После начала специальной военной операции произошел просто слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации в Вашингтоне, и безоглядно, невзирая ни на что, продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца, как отражение установки на то, чтобы нанести – как они сами это говорят – стратегическое поражение России. Это беспрецедентно, это опасно», – подчеркнул Рябков.
По его мнению, нынешняя ситуация ровным счетом ничего не поменяла в этих наших оценках.
Кроме того, Рябков добавил, что любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.
Замглавы МИД РФ также отметил, что США на протяжении многих лет не пытались сделать ничего для того, чтобы найти решение украинского конфликта. А после начала специальной военной операции России «произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации» – теперь Вашингтон стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.
Он заявил, что затягивание конфликта в данный момент «на руку врагам России», однако заверил, что цели спецоперации будут достигнуты в любом случае.
«У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России. К сожалению, мы сейчас проходим очень непростой период», – резюмировал он.
Напомним, 1 июня стало известно, что США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
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Силы ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от путей снабжения
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Взят под контроль участок трассы, окончательно отрезавший украинскую группировку в Авдеевке от одного из двух имевшихся путей снабжения, сообщили в пресс-службе народной милиции Донецкой народной республики.
«Силы НМ ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», передает ДАН сообщение пресс-службы.
Уточняется, что речь идет о трассе Донецк – Авдеевка – Константиновка, которую украинские боевики многие годы использовали для снабжения и ротации своих войск.
Также в оборонном ведомстве информировали об окончательной зачистке села Новоселовка Вторая, примыкающего к трассе на Константиновку. «Противник оттеснен, но продолжает контролировать некоторые высоты в этом районе, принимая безуспешные попытки контратаковать, ВФУ продолжают обстреливать населенные пункты – в округе не осталось практически ни одного целого дома», – сообщает издание.
Ранее стало известно, что в селе Авдеевка на первых этажах жилых домов, в школе и в корпусах противотуберкулезного диспансера размещен личный состав ВСУ, а в подвальных помещениях силой удерживают мирных граждан.
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Посол ЛНР: Правда о потерях ВСУ вызовет взрыв возмущения на Украине
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«Зеленский вынужден сделать это заявление, чтобы не прослыть фейкометом и надавить на Запад с целью получить больше вооружений. При этом и правду он сказать не может, опасаясь недовольства граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Владимир Зеленский оценил потери ВСУ в 60-100 человек в сутки.
«Зеленский однозначно приуменьшает масштабы потерь с украинской стороны. Дело в том, что на фоне сдачи в плен восьми тысяч бойцов ВСУ и сообщениях о массовых похоронках и уведомлениях о без вести пропавших, продолжать говорить о таких цифрах просто невозможно», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, сама информация нацелена сразу на две целевых аудитории. «Во-первых, ему приходится признать большие потери, чтобы окончательно не прослыть фейкометом. Во-вторых, это попытка показать западной аудитории, что Киеву приходится сложно и им нужны дополнительные деньги и виды вооружений. Ну а правду он сказать не может, опасаясь взрыва возмущения со стороны украинцев», – пояснил собеседник.
Мирошник также обратил внимание на то, что Зеленский не стал говорить о стремительном увеличении случаев гибели украинских военных. «На фронт были отправлены батальоны территориальной батальоны. Фактически – это люди, которые только вчера взяли в руки оружие. И, как показывает практика, они гибнут массово, плюс морально-психологическая устойчивость оставляет желать лучшего. Они просто не умеют воевать и постоянно жалуются на нехватку оружия и медпомощи», – отмечает дипломат.
Вместе с тем у России есть шанс донести правдивую информацию и до Украины, и до Запада, уверен собеседник. «Медийное пространство сейчас закрыто для нас. Однако со временем люди начнут искать альтернативные источники информации. Нам же остается говорить правду, тщательно верифицируя каждую цифру», – заключил Мирошник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными. «Ситуация очень тяжелая», – добавил он. По словам Зеленского, украинские вооруженные формирования на востоке «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».
По экспертным оценкам, безвозвратные потери украинских военных и нацбатов к 24 мая значительно превысили 30 тыс. человек, не считая десятков тысяч раненых и нескольких тысяч пленных, которые для Украины потеряны на ближайшие годы как минимум. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каков реальный масштаб потерь Украины и почему они так велики.
Напомним, 18 апреля Министерство обороны России впервые опубликовало реальные задокументированные данные о безвозвратных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, оценив их на тот момент в 23 367 человек. При этом двумя днями ранее Зеленский заявлял, что в ходе российской военной спецоперации украинские вооруженные силы потеряли якобы до трех тысяч человек убитыми.
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Минобороны: Киев планирует обстрел России американскими ракетами большой дальности
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По достоверной оперативной информации, полученной в результате перехвата радиопереговоров, в городе Шостка Сумской области киевским режимом планируется осуществить очередную провокацию, сообщают в Минобороны России.
«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве отметили, что «этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения».
«При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», – заключили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили, что украинские боевики планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами.
В среду стало известно, что власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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Корреспондент греческого ТВ более года делал репортажи из Москвы, находясь в Афинах
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Руководителей государственного греческого телевидения и радиовещания ERT на время исключили из союза журналистов афинских ежедневных газет ESIEA за дезинформацию при освещении украинских событий, сообщают греческие СМИ.
ESIEA сообщил, что «корреспондент ERT в Москве» на самом деле рассказывал о событиях, сидя дома в Афинах, так телекомпания ERT вводила телезрителей в заблуждение, заявили в союзе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Авги».
«Корреспондент ERT за 15 месяцев работы в ERT не передал ни одного репортажа из Москвы, а его отсутствие заметили посольство Греции и МИД. ERT утверждал, что у него проблемы со здоровьем», – указало издание.
Из профсоюза был исключен гендиректор ERT Константинос Зулас, его отстранили на три месяца. Его подчиненных наказали сильнее: гендиректор службы новостей и информационного вещания Фотис Кафаракис и руководитель отдела новостей и информационных передач Яннис Трупис исключены на шесть месяцев.
На два месяца исключена ответственная за международный бюллетень ERT Анна Папасотириу.
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Российская ПВО сбила украинский «Байрактар» около Херсона
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Украинские войска не наносили ракетный удар по Херсону, сработала российская ЗРК С-300, которая сбила беспилотник «Байрактар» в Николаевской области, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.
«В принципе, по Херсону, если быть точным, не сбита никакая ракета, а сработала система С-300, которая нанесла удар по системе «Байрактар» <…> между Николаевом и Вознесенском, поэтому по городу Херсону фактически ударов не наносилось», – передает его слова ТАСС.
«Российский ЗРК С-300 успешно уничтожил очередной украинский ударный БПЛА Bayraktar TB2. Воздушная цель поражена близ н.п. Вознесенское. (…) ВГА (военнно-гражданская администрация) Херсонской области благодарит российских зенитчиков за защиту нашего неба», – говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.
Ранее сообщалось, что в центре Херсона был слышен взрыв, в небе над городом какое-то время наблюдался след, как изначально предполагалось, от ракеты.
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Минобороны заявило об уничтожении за сутки более 340 украинских военных
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В ходе проведения российской спецоперации за последние сутки уничтожены более 340 украинских националистов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 националистов, а также девять танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ», – сообщил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой народной республики (ДНР) и один вертолет Ми-8 в районе Харькова.
«Кроме того, сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Варваровка ДНР, Малые Проходы, Новая Гнилица Харьковской области, Пятихатка Херсонской области. Также в районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Каменка Харьковской области перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч».
Ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» и два склада боеприпасов», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 185 самолетов, 129 вертолетов, 1077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенитных ракетных комплексов, 3363 танка и других боевых бронированных машин, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3329 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили, что небе над Николаевской областью был сбит Су-25 ВВС Украины.
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В ДНР заявили об отражении попытки наступления ВСУ в районе Угледара
Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что отразила попытку наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи села Павловка рядом с городом Угледаром, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе населенного пункта Павловка с направления населенного пункта Угледар», – приводит его слова ТАСС.
По сведениям Басурина, в ходе отражения попытки наступления ВСУ были уничтожены танк Т-64, два БМП, потери личного состава украинских войск составили до 50 человек. Огневым воздействием были подавлены три огневые точки украинских силовиков в районе населенного пункта Новомихайловка. Части ВСУ отступили, понеся значительные потери, заявил Басурин.
Ранее сообщалось, что силы ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от путей снабжения.
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На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса
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На стены здания посольства Соединенных Штатов в Москве общественные активисты спроецировали видео, рассказывающее о роли американских военных в гибели детей Донбасса.
Устроившие акцию активисты приурочили ее к Международному дню защиты детей и объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса, пишет РИА «Новости».
В конце мая в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы, находившиеся там восемь лет, готовили наступление.
До этого в Рубежном нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Россия опередила действия ВСУ, начав военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Кадыров заявил о загнанных боевиками «Айдара» на завод Северодонецка сотнях мирных жителей
Пленный украинский боевик заявил об удерживаемых на заводе в Северодонецке 300 мирных гражданах, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Настораживающую информацию выдал очередной украинский военнопленный. Некий Нога Назарий Игоревич со звучным позывным Бандера рассказал о преступной деятельности националистических батальонов на территории промзоны города Северодонецка», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного данные о том, что несколько дней назад боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию предприятия порядка 300 мирных жителей, которых, вероятно, они могут использовать в качестве живого щита, добавил Кадыров.
«Также, по заверениям пленного, туда же завезли ящики со взрывчатым веществом», – указал он.
Он отметил, что прогремевший во вторник взрыв, по утверждению пленного, мог произойти именно там.
«Мы, конечно, всем сердцем надеемся, что это не так. Однако мы знаем, что подлость и трусость националистов безграничны. С начала СВО общественность неоднократно становилась свидетелем их бесчеловечных преступлений. Учитывая методы националистов, нельзя исключать подобное развитие событий», – написал глава Чечни.
Ранее во вторник Кадыров сообщал, что в промзоне Северодонецка произошел сильный взрыв.
Глава республики отмечал, что бойцы чеченских подразделений и Народная милиция ЛНР завершили зачистку Северодонецка от украинских националистов.
До этого военный корреспондент Евгений Поддубный заявлял, что под контроль ВС России и Народной милиции ЛНР перешла северная, восточная и центральная части Северодонецка, российские войска вышли непосредственно к Северодонецкой ТЭЦ.
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Россия применила на Украине защищенные от ПЗРК штурмовики Су-25СМ3
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В военной спецоперации на Украине применяются модернизированные штурмовики Су-25СМ3 с бортовым комплексом обороны «Витебск-25», сообщили в силовых структурах.
Источники ТАСС сообщили, что Россия «успешно применяет» Су-25СМ3, которые «оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы». «Витебск-25» способен «защитить их от ракетных ударов ПЗРК противника». Указывается, что Су-25СМ3 применяется в основном на южном направлении и в Донбассе. Комплексы «Витебск» установлены в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета. Они продемонстрировали «высокие характеристики и в целом достаточно успешно справляются со своими задачами».
Кроме того, комплексы «Витебск» устанавливаются в том числе на вертолеты Ка-52 и семейства Ми-8. Отмечается, что «они успешно использовались российскими военными в Сирии». «И тогда ни один вертолет с «Витебском» не пострадал от ракет ПЗРК, выпущенных террористами», – сообщили источники.
Официального подтверждения предоставленной источниками ТАСС информации не поступало.
Напомним, задачей комплекса «Витебск» является защита летательных аппаратов от всех типов ракет с инфракрасными головками самонаведения. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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