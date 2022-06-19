Шольц неожиданно отреагировал на слова Меркель о России

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19 июня, воскресенье | Последнее обновление — 10:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ДНР взяла Нюрнбергский процесс за основу для трибунала по Украине
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Шольц неожиданно отреагировал на слова Меркель о России
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Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил политику своего предшественника Ангелы Меркель в отношении России, пишет немецкое издание Die Welt.
«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», – приводит его слова РИА «Новости».
Шольц также отметил, что поддерживал решение Меркель выступить против вступления Украины в Североатлантический альянс в 2008 году.
«Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая стать его членом. Вступление Украины в блок не стояло на повестке дня», – подчеркнул он.
Меркель ранее заявила, что считает верным принятое ею четыре года назад решение, когда она отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО. Кроме того, она не согласилась с тем, что Россия использовала газ как оружие. Бывший канцлер объяснила покупку Германией российского газа выгодой для немецкой промышленности.
Отметим, что ранее Шольц выступал за диверсификацию поставок энергоресурсов в Германию и призывал отказаться от поставок российских нефти и угля.
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Французы увидели намек для ЕС в заявлениях Путина на ПМЭФ
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Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление президента России Владимира Путина во время Петербургского международного экономического форума, уделив внимание вопросу вступления Украины в Евросоюз.
«Мы ничего не имеем против: это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет», – сказал накануне Путин, напомнив, что ЕС не является военным либо оборонительным союзом, передает РИА «Новости».
Один из читателей под ником Insight2000 указал, что необходимо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины.
«За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов», – считает Insight2000.
«А Макрон думал, что этим громогласным заявлением запугивает Путина!..» – заметил MICHEL BOUCHARDY.
«Присоединить Украину к Европе – значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной», – уверен Ludwig3.
«Путин прав и все просчитал. Ему все равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС. Находиться в Европейском союзе для страны означает потерять суверенитет и свою душу в бессильной технократической организации», – поддержал его anonyme 38572.
Ранее Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
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Рогозин заявил о движении западной космонавтики к войне
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Мир западной космонавтики развернулся в сторону войны, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил, что Lockheed Martin, Boeing, SpaceX и другие частные компании занимаются сбором информации для вооруженных сил Украины, позволяя ВСУ «пользоваться облаком данных для целеуказаний, для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
SpaceX «оперативно по задаче, поставленной Пентагоном, военным ведомством США, ввезла абонентское оборудование», которое распределено по подразделениям ВСУ и нацбатов, заявил гендиректор Роскосмоса. Оно «принимает сигнал широкополосный, в том числе доступ в интернет осуществляется, и тем самым беспилотными системами идет управление, и идет управление подразделениями», сказал Рогозин.
В ответ на вопрос о том, могут ли российские спутники наблюдать за территорией Украины, Рогозин заявил: «Конечно». По его словам, можно «определить разрушено здание или оно не разрушено, восстанавливается» ли он, «как оно восстанавливается и много другое».
Напомним, спутниковая группировка Starlink (проект Илона Маска) фактически стала частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил. После начала специальной операции на Украине и обрывочных данных о проблемах у американских военных со спутниковой связью компания SpaceX заявила, что в кратчайшие сроки поставит Киеву комплекты Starlink.
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Захарова рассказала о скрытой войне Украины против России
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Киевские власти и их западные кураторы еще с 2014 года используют разные методы против России, речь идет о необъявленной войне и наркотиках, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«О том, какие методы используют киевские власти и их западные кураторы, сказано много, и там – все, вот буквально все самое низкое, что можно придумать. Начиная от реабилитации фашизма и заканчивая биологическими экспериментами на людях, но до последнего времени про один из «треков» работы Киева было слышно не очень много. А зря, потому что это также касается нас и наших граждан напрямую. «Речь идет о наркотиках, а точнее – о той необъявленной войне, которую ведут против нашей страны спецслужбы Украины с 2014 года», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова рассказала, что в 2014 году «синтетические наркотики («спиды» и «соли») составляли всего 5% незаконного наркооборота, а в прошлом году – уже 60%».
«Основным поставщиком синтетики стали украинцы: 47 из 67 сотрудников наркосиндиката «Химпром», ликвидированного несколько лет назад, имели украинские паспорта. В одной только приграничной с Украиной Белгородской области объемы обнаруженной синтетики с 2019 по 2020 год выросли в 20 раз. Созданные украинцами лаборатории работают на полную мощность: всего одна лаборатория позволяет получить до 30 кг наркотиков (до 300 000 разовых доз) в течение суток – это огромный потенциал и колоссальные черные деньги», – отметила она.
Дипломат добавила, что речь идет о «типичной криминальной истории», где «украинцы, доведенные своим правительством до отчаяния, встали на кривую дорожку распространения нарковеществ», однако отметила, что «не все так однозначно».
«Выясняется, что каждый из задержанных на территории нашей страны «курьеров», «закладчиков» и «фабрикантов» из Украины прошел через одну и ту же процедуру, прежде чем оформить командировку в Россию: беседу с куратором из СБУ», – раскрыла она.
Захарова подчеркнула, что украинские специальные службы находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли у нас в стране наркотики.
«Судя по всему, упор был сделан на работу с молодежью, именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков синтетику: соли и спиды. Естественно, доход от нелегального сбыта поступал не несчастным украинским курьерам (которых, как показывают допросы, еще и запугивали расправами над семьями), а в лапы СБУ», – рассудила она.
По словам представителя МИД, такие приемы «не новы». Она привела в пример, как в XIX веке Запад, чтобы добиться квазиколониальных торговых преференций, стал «сбывать индийский опиум среди китайцев, что не понравилось властям в Пекине». Китай пытался ограничить наркокартели Британии декретами, в качестве ответа «Лондон при поддержке Вашингтона развязал против китайцев опиумные войны».
«Едва ли на Украине так хорошо знают историю наркоэкспансии Запада на Восток, а потому ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию», – заключила она.
Ранее Захарова заявила, что Украины в ее прежних границах «больше нет и не будет».
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Жена Зеленского пожаловалась на капризы мужа
Президент Украины Владимир Зеленский не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру, заявила The Guardian его супруга Елена Зеленская.
«Я беспокоюсь не за его психологическое здоровье, а за его физическое здоровье – он всегда болеет после трудных периодов. Он расслабляется, а потом идет и подхватывает вирус или что-то в этом роде. Я стараюсь следить за ним в этом отношении, но, как и все мужчины, он не любит проверять свою температуру или кровяное давление. Но я пытаюсь достучаться до него, устроив сцену», – приводит Ura.ru слова Зеленской.
По ее словам, чтобы муж померил температуру, ей приходится закатывать истерику. Она также утверждает, что не заметила никакой разницы в настроении мужа за последние месяцы.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но, не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского.
МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.
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Стало известно, кто стал новым командиром нацбатальона «Азов»
Новым командиром нацбатальона «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) на Украине назначен Никита Надточий с позывным «Раз-Два», сообщил экс-командир батальона Максим Жорин.
«По словам Жорина, миссия нового командира – собрать и подготовить полк для продолжения выполнения боевых задач», говорится в сообщении в Telegram-канале «Постовой».
Ранее подразделение «Азова» в Сумской области возглавил Денис Сокур.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать. В списке имен оказался глава центрального штаба «Национального корпуса» Максим Жорин.
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ВС России уничтожили четыре взвода ВСУ с американскими гаубицами М777
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Вооруженные силы России во время спецоперации на Украине высокоточным оружием в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожили технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, снабжавшие военных на Донбассе, а также сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24.
Высокоточными ракетами было поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевки, Керамик, Желанное и четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В результате авианалетов удалось уничтожить 160 украинских солдат, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», пять боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска ЛНР.
За сутки сбито восемь украинских беспилотников, в том числе ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе Херсона. Также удалось уничтожить четыре украинские баллистические ракеты «Точка-У».
Ранее газета ВЗГЛЯД публиковала мнение экспертов о замысле командования ВСУ при обстрелах Донецка.
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Российский полковник назвал сроки сдачи в плен боевиков с «Азота»
Украинские военные и иностранные наемники, которые скрываются на заводе «Азот», сдадутся приблизительно через пять дней, когда у них закончится еда и питьевая вода, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Недели две-три туда не подвозят ничего. Это не «Азовсталь», где они делали месячные запасы. Патроны кончаются, снаряды кончаются. Думаю, агония наступит в ближайшие четыре-пять дней», – цитирует Ura.ru Матвийчука.
Эксперт добавил, что в окружении украинские военные очень ограничены в ресурсах. «Это показывает степень их противодействия. Они уже не так поливают из автоматов, пулеметов, как раньше. Экономят боеприпасы. Те, что советского производства, пополнить не получится, заводы уничтожены. А то, что подкидывает НАТО, – это крохи. Поставили, например, гаубицы и дали всего 100 тыс. снарядов. Нормальный бой требует расхода приблизительно 6,5-7 тысяч. Мы расходуем по 50-60 тыс. снарядов за бой», – отметил он.
Матвийчук считает, что за счет военных, которые заперты на заводе, Киев пытается получить больше оружия и денег, а националисты, которые там засели, пытаются повторить сценарий «Азовстали». «Сражающаяся Украина – это бренд, который очень хорошо продается. Давайте деньги, давайте оружие, мы будем сражаться сколько нужно. Мы боремся до последнего. Нас не сломить. Мы все защитники», – объяснил полковник в отставке.
Военный эксперт раскрыл, какая участь ждет тех, кто скрывается на «Азоте». «Там очень много наемников. По различным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Есть и поляки, и англичане, и американцы. Они не знают, что делать. В плен – осудят, они военные преступники. У кого на руках военный документ, что они служат в ВСУ, худо-бедно приравняют к военнопленным и будут обращаться с ними согласно Женевской конвенции. Они боятся, потому что у них на глазах уже осуждены три наемника, которые были в Мариуполе», – подчеркнул Матвийчук.
Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен. В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Джонсон признал усталость от Украины в мире
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Великобритания продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон по возвращении из Киева.
«Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в критические моменты. Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость от Украины начинает проявляться по всему миру, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке», – передает ТАСС слова Джонсона.
По его словам, российская армия продвигается вперед дюйм за дюймом. Партнерам Киева необходимо демонстрировать, что Украина может победить и победит, заявил политик.
Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца, заявил о планах расширить подготовку украинских войск. Некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства Борис Джонсон поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере.
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В Крыму отреагировали на новую стратегию Киева по захвату полуострова
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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал «ничтожной» новую стратегию киевских властей по возвращению полуострова военным путем.
«Подобные заявления в очередной раз доказывают своевременность начала специальной военной операции на Украине. Киев все эти годы готовился к агрессии против Крыма, прикрываясь сказками о дипломатии. Все их стратегии ничтожны и ничего не значат. Крым – это непреступная крепость», – передает РИА «Новости» его слова.
Крючков отметил, что проведение специальной военной операции позволит раз и навсегда обезопасить Крым от посягательств украинских националистов. «Когда русские войска возьмут Киев, любая угроза для полуострова пропадет», – подчеркнул он.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев изменил подход к возвращению Крыма после 24 февраля, теперь планируется, что на полуостров первыми зайдут силовики.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.
Посол ЛНР сообщил о мощном взрыве в районе Северодонецка
В районе Северодонецка поднимается оранжевый столб дыма, «похожего на цвет от подрыва емкостей с азотной кислотой», сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похоже на цвет «гриба» от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Между тем, о мощном взрыве в Северодонецке сообщили и местные СМИ.
«Мощный взрыв прогремел в ЛНР в районе Северодонецка, издалека виден «гриб» розового дыма»,– сообщает Луганскинформцентр (ЛИЦ), передает ТАСС.
Агентство публикует видео, на котором виден уходящий в небо розовый «гриб». Как сообщается, место взрыва расположено «в стороне Северодонецка».
Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен. В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
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Один из командиров «Айдара» сдался в плен у Северодонецка
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В Метелкино в плен сдались боевики украинского националистического батальона «Айдар», сообщил источник в Народной милиции ЛНР.
Источник ТАСС сообщил, что «вечером завершена зачистка населенного пункта Метелкино» – поселка, который примыкает к Северодонецку. По словам источника, «сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона».
Позднее источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщил, что среди тех, кто сдался в плен, есть «один из командиров батальона». Как пояснил источник, «сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный».
Кроме того, источник сообщил, что «идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино». В субботу были «прилеты» российских ракет по позициям боевиков в этом селе, что позволило силам ЛНР развить наступление. сказал он.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что освобожден населенный пункт Метелкино. Его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов сообщал, что получил от пленного данные о том, что боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию завода «Азот» в Северодонецке мирных жителей, которых могут использовать в качестве живого щита. Комендант Северодонецка Виктор Дубина сообщил, что силы Луганской народной республики ведут переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате, о возможной сдаче в плен.
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Сдавшихся в плен в Мариуполе главарей «Азова» этапировали в Россию
Заместитель командира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар («Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский («Волына»), сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию Российской Федерации.
«Сотрудники спецподразделений вывезли из ДНР на территорию РФ Святослава Паламара и Сергея Волынского для проведения с ними следственных действий. Также в Россию были этапированы другие офицеры различных украинских подразделений», – приводит ТАСС слова источника в силовых структурах.
В какой регион России и командиры каких украинских подразделений еще были этапированы вместе с националистами не уточняется.
Ранее командир бригады ВСУ Волына рассказал о последних днях на «Азовстали». Он также подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а также ответил на вопрос об иностранных кураторах.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
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Спецслужбы Украины заплатили по 25 долларов актерам за антироссийские видео
Украинские спецслужбы наняли свыше 40 актеров для съемок постановочных антироссийских сюжетов о ситуации в Николаеве, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев сообщил, что украинские спецслужбы в Николаеве снимают «видеосюжеты о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооруженных сил России частных домовладениях и оставшихся без крова местных жителях». Сообщается, что «в постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов», передает РИА «Новости».
Генерал-полковник подчеркнул, что такие «фейки, культивируемые украинской «фабрикой лжи» по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации». Он заявил, что российские войска «исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры».
При этом в самом Николаеве украинские националисты «оборудовали огневые позиции на нижних и верхних этажах жилых домов». Как сообщил Мизинцев, «на крыше одного из зданий размещена зенитная установка». «Местные жители насильно удерживаются в указанных жилых домах», – говорится в сообщении.
Кроме того, боевики оборудовали опорный пункт в школе в Одессе, а также огневые точки в детском саду в Краматорске, заминировав подходы к зданию, причем местных жителей об этом не предупредили.
18 июня в Николаев прибыл президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Напомним, Мизинцев сообщал, что националисты разместили артиллерию, установки реактивных систем залпового огня и бронетехнику на территории двух школ города Николаева.
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Глава украинской делегации сказал, когда Киев может вернуться к переговорам с Россией
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Киев заявил, что может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как рассчитывает провести контрнаступление на некоторых участках, сказал глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.
Об этом она заявил в интервью радиостанции «Голос Америки*» (признана в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
«Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Арахамия.
По его словам, потерю территорий Украина принимать не будет.
«Но мы можем рассмотреть политическое соглашение, подобное тому, которое мы предлагали к рассмотрению в Стамбуле. Таким образом, мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет, например», – сказал он.
Напомним, в конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции. Представители Москвы в свою очередь заявили о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Но потом переговоры были поставлены на паузу.
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Захарова объяснила, почему посольствам Украины не доверяют дипломатию
Украинские посольства в Германии, Франции и Италии занимаются не дипломатией, а вербовкой наемников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Наверное, им поэтому и не доверяют дипломатическую работу больше», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на радио «Комсомольская правда».
Захарова прокомментировала визит канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину. По ее мнению, переговоры в Киеве были «частью шоу, частью внутриполитической повестки или там еще какой-то повестки для того, чтобы изобразить некое действо».
Как пояснила Захарова, в таком визите не было необходимости – «есть миллион других вариантов решить вопрос точечно, с переговорами, с контактами и так далее». По ее словам, не было нужды «объединяться, садиться в какие-то разукрашенные занавески, вагоны, куда-то ехать».
Во-первых, как пояснила Захарова, есть закрытая видеосвязь. Во-вторых – «спецпредставитель, человек, который доверительно ведет контакты по очень чувствительным вопросам и делает это без пафоса». «Прилетает, улетает, никто даже не замечает и понятия не имеет, с какой миссией человек находился в той или иной стране», – заявила она.
Напомним, в украинскую столицу приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Позднее Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который подвергся критике за это визит. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что визит был необходим, так как из-за угрозы прослушивания со стороны России лидеры государств не всегда могут обсудить вопросы по телефону.
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