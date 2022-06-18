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18 июня, суббота | Последнее обновление — 16:19 | vz.ru
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Меркель объяснила покупку Германией российского газа
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До последнего времени правительство Германии закупало российский газ из соображений выгоды для немецкой промышленности, заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью редакционному объединению RND.
«Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США», – цитирует канал «360» Меркель.
По ее словам, контакты с Россией обуславливались попыткой налаживания международных связей, именно поэтому она поддержала проект по созданию трубопровода «Северный поток – 2». Однако согласие на его реализацию бывший канцлер дала только после заключения Минских соглашений.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND заявила, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине.
Между тем, федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что поступление газа по трубопроводу «Северный поток» в Германию сократилось, но недостающие объемы компенсируются из других источников, «энергобезопасность обеспечена.
В это же время Европа начала использовать закупленный на зиму газ.
Эксперт указал на последствия отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины
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«Москва дает четкий сигнал: раз Siemens создал эту проблему, то ему и решать ее. Компания просто не учла канадские санкции против России», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», а американская компания Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России.
«Газпром пытается стимулировать западные страны, чтобы они сами согласовали определенные исключения из-под санкционного режима для турбин Siemens в канадском законодательстве», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
По слова собеседника, канадская компания понимает, что не учла некоторые санкционные факты. «Так, Оттава ввела санкции против России и теперь поставлять оборудование для энергопроектов Москве запрещено. Именно поэтому Канада не возвращает эти турбины немцам, понимая, что в итоге они отправятся в Россию», – пояснил он.
Эксперт предположил, что в данной ситуации Москва придерживается позиции, согласно которой проблему должен решать именно Siemens. «У России подобных турбин очень много – они используются и на газопроводах, и просто на электростанциях. И если не решить этот вопрос, то в дальнейшем по цепочке будут останавливаться все объекты в России из-за невозможности проведения регламентных работ. А это недопустимо», – рассуждает Юшков.
Нынешние действия Газпрома также обусловлены тем, что «по долгосрочным контрактам российский газ стоит довольно дорого, поскольку рассчитывается на основе зимних цен на спотовом рынке».
«Поэтому Москва дает четкий сигнал: решайте сами свои вопросы с Канадой. Может, стоит надавить и на Украину, чтобы та принимала газ для транзита через Сохрановку, которая сейчас неподконтрольна Киеву», – подчеркнул собеседник.
Юшков также обратил внимание и на тот факт, что американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России. «Оборудование Baker Hughes установлено, например, на «Ямале». И с учетом того, что они не намерены продолжать обслуживание, регламентные работы просто не будут сделаны. Вполне возможно, что «Ямал-СПГ» будет сокращать выработку и срочно искать другое оборудование. Это же касается и проектов на Сахалине», – отмечает собеседник.
Эксперт также уверен, что «проблему надо решать максимально быстро, иначе цены на газ начнут расти». «Это усугубит дефицит. И тогда в летний период мы можем увидеть цену в 2 тыс. долларов за тысячу кубов. От этого пострадают Япония, Южная Корея и европейский рынок», – заключил Юшков.
Накануне стало известно о том, что американская компания Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» Газпрома, и проектных инженеров со строящегося проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2».
Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ. Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
Кроме того, Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м в сутки, говорится в сообщении холдинга.
Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку».
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Американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России
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Американская компания Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» Газпрома, проектных инженеров со строящегося проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2».
Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ.
Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
«Новатэк» заканчивает строительство первой линии для «Арктик СПГ-2»: как говорят источники, компания уже полностью законтрактовала основное оборудование и для последующих двух линий, однако не все оно поставлено. Вторая очередь завода готова на 40%, строительство третьей линии пока не началось. Газпром традиционно раскрывает мало информации о своем проекте в Усть-Луге, но учитывая, что подготовительные работы на площадке начались только в мае 2021 года, маловероятно, что какое-либо основное оборудование уже было отгружено.
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В Германии назвали способы восстановления поставок газа по «Северному потоку»
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Отмена экономических санкций и энергетического эмбарго против России помогла бы решить ситуацию вокруг снижения поставок газа по «Северному потоку», считает эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.
«Решением могла бы быть отмена экономических санкций и энергетического эмбарго. Только так Германия может снова стать надежным импортером», – полагает парламентарий, передает ТАСС.
Он напомнил, что правительство ФРГ и страны ЕС заявили о намерении прекратить поставки энергоресурсов из России.
«В таком случае они не должны жаловаться на то, что сейчас со стороны России принимаются меры в этом отношении. Никакой поставщик не будет беспокоиться о клиентах, которые в скором времени в известной мере перестанут быть таковыми», – заявил Котре.
Ранее стало известно, что Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м в сутки.
До этого Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что поступление газа по трубопроводу «Северный поток» в Германию сократилось, но недостающие объемы компенсируются из других источников, «энергобезопасность обеспечена».
Европа начала использовать закупленный на зиму газ
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Газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России, сообщают информационные агентства.
Bloomberg указывает, что снизились поставки в Италию, Германию, Францию, Австрию и ряд других стран. Сокращение поставок совпало с временным закрытием после пожара крупного американского СПГ-завода Freeport LNG – как поясняет агентство, «в ближайшие месяцы через Атлантику будет поступать меньше топлива».
Аналитическая компания Wood Mackenzie заявила, что в худшем сценарии, при котором прекратится подача газа по «Северному потоку», Европа не сможет к началу сезона отопления в ноябре достичь уровня запасов газа, определенного ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финлянди, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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В Канаде заявили о переговорах с Германией по турбинам для «Северного потока»
Власти Канады ведут активные переговоры с правительством ФРГ по оборудованию для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в североамериканской стране, передает Reuters со ссылкой на заявление неназванного представителя канадского министерства природных ресурсов.
«Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией об этих турбинах. Мы работаем над принятием решения», – приводит передает ТАСС со ссылкой на Reuters выдержки из документа, которого пока нет ни на сайте ведомства, ни в соцсетях.
Во вторник, 14 июня, Газпром сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей.
15 июня Газпром заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе «Северный поток» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна снизиться еще на треть – до 67 млн куб. м в сутки.
Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что пути решения проблемы с поставками отремонтированных двигателей для «Северного потока» на сегодня нет, санкции Канады привели к задержке поставок. Проблема с двигателями для «Северного потока» возникла из-за того, что компания Siemens проводит ремонт двигателей только на заводе в Канаде, отметил Миллер. Санкционная запутанность привела к задержке поставки двигателей, потому что только Канада ввела санкции против Газпрома, теперь Siemens не может забрать отремонтированные для Газпрома двигатели, пояснил он.
В Кремле также подчеркивали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Между тем, цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной спецоперации на Украине
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND заявила, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине.
Меркель полагает, что на решение Москвы начать спецоперацию на Украине повлияли несколько факторов: «Возможно, мой уход повлиял, как и выборы во Франции, и вывод войск из Афганистана, и застой в выполнении Минских соглашений», – заявила экс-канцлер в интервью редакционному объединению RND, передает ТАСС.
Она заявила, что Путин в конце ее срока охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. Меркель сказала, что незадолго до своего ухода из политики она пыталась найти решения украинского кризиса, но не преуспела в этом: «Было ясно, что я долго не пробуду у власти, и поэтому я просто вынуждена признать, что различные попытки сделать это в прошлом году не возымели никакого действия».
Она также сообщила, что ей не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом.
Говоря о своей возможной посреднической роли в переговорах между Россией и Украиной, Меркель указала, что это возможно на более позднем этапе. На вопрос, готова ли она сыграть эту роль уже сейчас, экс-канцлер ответила: «На данный момент этот вопрос не обсуждается».
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Глава «Новатэка»: Финляндия начала скупать российский СПГ
Финляндия после отказа от российского природного газа покупает СПГ с завода «Криогаз-Высоцк», загрузка завода в текущих условиях не спадает, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ.
«Финляндия сказала, что мы не будем (покупать – прим. ВЗГЛЯД) из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», – сказал он, отвечая журналистам на вопрос о работе проекта «Криогаз-Высоцк», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром полностью остановил поставки газа финской Gasum из-за неуплаты по новой схеме, в 2021 году компания поставила Gasum 1,49 млрд кубометров газа – две трети от общего объема потребления газа в Финляндии, сообщили в компании 21 мая.
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Поставки газа по «Турецкому потоку» решено приостановить
С 21 по 28 июня поставки газа по «Турецкому потоку» будут на плановом ежегодном техническом обслуживании, сообщил Газпром.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Приостановку потока согласовали со всеми сторона заранее.
Напомним, «Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.
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Шредер решил оспорить лишение привилегий экс-канцлера Германии
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса, пишет агентство dpa.
Адвокат Шредера запросил у бюджетного комитета Бундестага для ознакомления «поддающееся проверке и, следовательно, обжалуемое решение», передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
В обращении указано, что бывший канцлер узнал о закрытии его бюро в парламенте и лишении его сотрудников из СМИ. По словам адвоката, единственная названная причина такого решения в том, что Шредер якобы больше не выполняет никаких обязательств в качестве экс-канцлера. Никаких других обоснований не приводится, уточняет издание.
«Возможно, это связано с тем, что есть другая причина отмены этих «привилегий», о которой не хотят говорить. Решение бюджетной комиссии, как видно из сообщений СМИ, явно незаконное и неконституционное», – отметил адвокат бывшего канцлера.
При этом, по словам правозащитника, юридическое разъяснение «не ставится во главу угла». Он указывает на «неприемлемую травлю» и предлагает комитету найти возможность взаимоприемлемого урегулирования в ходе «разговора на равных».
В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера (занимал пост с 1998 по 2005 год).
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Новак исключил переход России на оплату экспорта нефти в рублях
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Россия считает нецелесообразным в текущий момент переход на оплату экспорта нефти в рублях по схеме аналогичной оплате трубопроводных поставок газа, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.
«Пока нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, приводит его слова ТАСС.
Новак добавил, что в отличие от трубопроводного газа в нефтяной отрасли у России много экспортеров.
«Рынок достаточно либерализованный, гораздо сложнее реализовать такой механизм. Но действует механизм продажи обязательной продажи части валютной выручки», – пояснил он.
По словам Новака, в нефтяном экспорте меньше доля долгосрочных контрактов, часто речь идет о тендерах вплоть до танкера, поэтому компании в каждом конкретном случае сами определяют валюту платежа.
Напомним, российский президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Лидеры Германии, Италии и Франции прибыли на Украину
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Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину, сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24.
«Европейские лидеры уже находятся на территории Украины», – цитирует РИА «Новости» ведущую утреннего выпуска новостей.
Также телеканал показал фотографию Драги, Макрона и Шольца, которые в неформальной обстановке общаются за столом в поезде. По этой информации, они, «предположительно», прибудут в Киев из Варшавы.
Отмечается, что информация о приезде Драги, Макрон и Шольц сообщила в субботу немецкая газета Bild am Sonntag. Позднее журналистам стало известно, что они должны прибыть в украинскую столицу в четверг утром на поезде. Никакой официальной информации об этой поездке по соображениям безопасности не распространялось.
Ранее Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». По информации СМИ, фраза Макрона напугала Киев. Позднее во Франции объяснили, что, как считает Макрон, после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом.
Макрон заявлял также, что Франция «сделает все, чтобы остановить российскую военную операцию, помочь украинцам и их армии, а также будет продолжать переговоры».
Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Кроме того, в американском журнале National Interest вышла статья, автор которой посоветовал Украине задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны.
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Немцев возмутило расточительство украинских беженцев
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Жители Германии, которые приняли украинских беженцев, продолжают высказывать свое недовольство и возмущение безрассудными тратами переселенцев.
Так, жители Германии отмечают, что электричество на Украине стоит на порядок дешевле, чем в Германии. Поэтому переселенцы не привыкли экономить. Они не выключают за собой свет, а стиральную машинку могут запустить из-за пары футболок. Кроме того, они выбрасывают слишком много еды, передает ФАН.
«Это заставляет меня чувствовать себя очень потрепанным. Я вижу бедственное положение женщины с двумя детьми, которых мы взяли спонтанно, но я буду счастлив, когда они уедут», – цитирует слова местного жителя издание Merkur.de.
В округе Эрдинг размещено 1074 беженца с Украины. В частности, там проживает 655 человек, размещенных у местных жителей и 419 – в приютах округа.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Газпром вполовину сократил поставки газа Италии
Газпром в пятницу поставит итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа, говорится в сообщении Eni.
«Газпром объявил, что поставит лишь 50% запроса», – отмечается в сообщении. Фактические объемы поставок практически не изменились по сравнению с предоставленными накануне, передает ТАСС.
На этой неделе Газпром сократил поставки газа Eni на 15%.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В середине мая Eni сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.
Напомним, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. Однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам: покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Еврокомиссия изначально сочла эту схему нарушением санкций. Однако, как сообщало Bloomberg, ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая санкций, наложенных на Москву, и открывать банковские счета для расчетов в той валюте, которая предусмотрена контрактами. В обновленных рекомендациях также упоминается, что компании должны четко заявить, что считают свои договорные обязательства выполненными после того, как заплатят в евро или долларах, не дожидаясь их перевода в рубли.
Цены на газ в Европе достигли 1300 долларов за тысячу кубометров
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Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост почти на 25% на фоне сообщений Газпрома о новом сокращении поставок по газопроводу «Северный поток», голубое топливо торговалось выше 1300 долларов за тысячу кубометров впервые с 27 апреля, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в среду на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, прибавив со вторника 2,4%, передает РИА «Новости».
Позже цены ускорили рост почти до 9%, превысив 1130 долларов, а затем находились в интервале 1053–1097 долларов.
Также стало известно, что Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м в сутки.
На фоне сообщения компании газовые котировки на ICE начали стремительно расти, к 16.52 мск они превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубометров, а к 18.00 мск – 1300 долларов. Максимум торгов пока составляет 1301,2 доллара (+24,7%).
До этого Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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Миллер: Газпром «не в обиде» за снижение поставок в Европу
Компания «Газпром» осталась не в обиде из-за снижения поставок газа в Европу, поскольку цены выросли в несколько раз, заявил председатель правления холдинга Алексей Миллер на полях ПМЭФ.
«Да, у нас снижение поставок газа в Европу на несколько десятков процентов. Только цены выросли не на десятки процентов, а в несколько раз. Поэтому если скажу, что мы ни на кого не в обиде, то не покривлю душой», – передает его слова ТАСС.
Миллер также охарактеризовал нынешнее состояние сырьевых рынков. «Мы являемся свидетелями очень серьезных тектонических изменений, которые происходят на сырьевых рынках. Меняются экономические парадигмы. В частности, происходит затухание Бреттон-Вудской системы – 2», – сказал он.
По словам главы Газпрома, весь мир стал свидетелем ценовых шоков на газ, сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. «Все это началось не вчера и не сегодня, надо сказать спасибо зарубежным регуляторам, в частности европейским», – пояснил Миллер.
Он уточнил, что одной из причин происходящих процессов стал «третий энергетический пакет», совсем недавно отменивший привязку газовых цен к котировкам нефти. Теперь о нем не хотят вспоминать. Все потребители снова хотят вернуться к привязке контрактных газовых цен к ценам на нефть, потому что это более низкие цены на газ, заключил Миллер.
Напомним, Газпром остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания может поставлять в «Северный поток» не более 67 млн кубометров в сутки.
Миллер заявил об отсутствии решения по турбинам для «Северного потока».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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