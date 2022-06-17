Ангела Меркель заявила о своем бессилии в конце полномочий

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что оказалась бессильна в конце срока пребывания в должности главы правительства ФРГ, отметив, что ее влияние на президента России Владимира Путина сократились незадолго до того, как она покинула пост.

«Было ясно, что я долго не пробуду у власти, и поэтому я просто вынуждена заявить, что различные попытки в прошлом году не возымели никакого действия», – отметила Меркель в интервью редакционному объединению RND, передает ТАСС.

При этом она заявила, что Путин больше не был готов к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.

Говоря о вопросе возможной посреднической роли в переговорах между Россией и Украиной, Меркель указала, что этот вопрос сейчас не возникает, но такой вариант она не исключила.

Также бывшая глава правительства Германии допустила, что Путин ждал ее ухода с поста канцлера, чтобы начать специальную военную операцию на Украине.

Напомним, Меркель прокомментировала события на Украине 2 июня, выразив солидарность со страной и назвав происходящее «глубоким поворотным моментом». Она назвала действия России «вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны» и выразила поддержку усилиям федерального правительства Германии, ЕС, США и партнеров в Группе семи (G7), НАТО и ООН, которые, по ее мнению, нацелены на прекращение боевых действий.