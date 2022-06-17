Обозначены сроки первого полета истребителя Су-75 Checkmate

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17 июня, пятница | Последнее обновление — 15:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кабмин Украины одобрил введение визового режим для россиян
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Обозначены сроки первого полета истребителя Су-75 Checkmate
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Первый полет однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2025 год, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«2025 год – первый полет», – заявил Борисов, передает ТАСС. Он добавил, что обычно между первым полетом и серийным производством проходит 1,5-2 года.
Ранее сообщалось, что первый полет истребителя запланирован на 2023 год.
Напомним, в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
Стало известно об уничтожении крылатыми ракетами корабля возле острова Змеиный
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СМИ опубликовали видеозапись уничтожения крылатыми ракетами корабля в районе острова Змеиный. Кадры сняты с беспилотного летательного аппарата.
Судя по координатам, запечатленным на интерфейсе дрона, корабль был уничтожен в районе острова Змеиный, сообщает портал avia.pro.
На опубликованных кадрах видно два следующих друг за другом удара крылатыми ракетами по кораблю. Съемка беспилотником осуществлялась с расстояния около 75 километров, уточняет портал.
«Установить тип ракеты и тип уничтоженного корабля пока что не удалось, однако, по ряду данных, речь может идти о буксире, осуществлявшем неизвестную миссию вблизи острова Змеиный», – сообщает издание.
Украина 24 февраля лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящимся к Одесской области. Как тогда сообщили в Минобороны, в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. С них взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях, позднее они вернулись к своим семьям.
Накануне Дня Победы по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского украинским Генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный, которая была сорвана подразделениями ВС РФ. В результате Украина потеряла четыре самолета – три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27, а также десять вертолетов и около 30 беспилотников. В море были поражены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. В море и на побережье уничтожены более 50 украинских диверсантов. Попытку украинской армии захватить остров Змеиный накануне Дня Победы в Минобороны назвали «бездумной пиар-акцией».
Названа причина крушения российского Су-25 в Белгородской области
Вероятной причиной падения самолета Су-25 ВКС России в Белгородской области стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Там отметили, что авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.
«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России», – сообщили ТАСС в ведомстве.
В пресс-службе сообщили, что авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет.
По данным округа, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
О крушении военного самолета в Белгородской области стало известно ранее в пятницу.
Греф поразился «необыкновенной гибкости» экономики России
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Российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через десять лет, если ничего не предпринимать в нынешней ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».
«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», – приводит его слова ТАСС.
При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».
«Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, и конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», – сказал Греф.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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Китай спустил на воду третий авианосец
В пятницу китайская государственная судостроительная корпорация спустила на воду третий авианосец, его назвали «Фуцзянь» в честь одной из провинций страны.
Церемония спуска прошла около 11.00 по пекинскому времени (6.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Спуск проводился под звуки гимна КНР.
Напомним, второй авианосец Китай построил в 2016 году.
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Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области
Военный самолет разбился в Белгородской области, сообщили в правоохранительных органах. Летчик катапультировался.
«Авария произошла в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет зацепил линию электропередачи и упал на землю. Летчик успел катапультироваться, он живой», – сказал источник ТАСС.
Он добавил, что самолет разрушен. При ударе о землю он загорелся. «На земле жертв и разрушений нет», – сообщили в правоохранительных органах. Причины крушения устанавливаются.
Экс-глава Росвооружения Огарев найден мертвым
Бывший глава компании «Росвооружение» Алексей Огарев найден мертвым в своем коттедже в Одинцовском районе Подмосковья, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
«16 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из частных домов коттеджного поселка в Одинцовском городском округе скончался 64-летний мужчина. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы», – сообщила Врадий.
Она не уточнила имени умершего, однако источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об экс-главе Росвооружения Алексее Огареве. По факту его смерти начата доследственная проверка.
Алексей Огарев родился в 1957 году в Москве. До 1997 года работал в Вене постоянным представителем при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1999–2000-х годах он возглавлял «Росвооружение».
В 2000 году в результате слияния «Росвооружения» и «Промэкспорта» был образован «Рособоронэкспорт».
Греф рассказал о сценарии «труба на Восток»
Россия начала реализовывать сценарий «труба на Восток», например, уже успев переориентировать 73% экспорта нефти в страны, которые не ввели санкций, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Греф предложил участникам Делового завтрака Сбербанка, который проходит в рамках ПМЭФ, обсудить образ российской экономики на горизонте до 2030 года. «Горизонт более ранний нет смысла брать. Конечно, это будут непростые годы, которые нам всем придется прожить и адаптироваться. Но 2030 год – это единственный горизонт, самый рациональный, который нужно брать для построения экономических сценариев», – приводит его слова РИА «Новости».
«Первый сценарий мы условно назвали «труба на Восток». Этот сценарий уже реализуется. Под словом «труба» мы имеем в виду все традиционные российские экспортные товары», – сказал глава Сбербанка.
По словам Грефа, уже 73% поставок российской нефти в марте-мае были направлены в страны, которые не ввели санкции против России. «Конечно, есть проблемы, связанные с логистикой, дисконтами, но тем не менее, в такие сроки перенаправить такие потоки не очень реально, но мы видим, что это происходит», – подчеркнул банкир.
Он отметил, что газ и нефтепродукты – более сложные продукты с точки зрения логистики, однако выразил уверенность, что и здесь будут найдены решения. «Но этого недостаточно, конечно. Нам предстоит огромная работа по адаптации всей структуры нашей экономики», – заключил Греф.
Ранее японские СМИ писали, что китайские и индийские импортеры увеличивают объемы закупок нефти из России, что приводит к снижению эффективности антироссийских санкций.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
В России расширили производство электронных автокомпонентов
Россия ведет разработку основных критических электронных автокомпонентов, на это предусмотрено значительное финансирование, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко подчеркнул, что Россия владеет технологиями в области электронных автокомпонентов. «Сейчас мы расширяем это производство. Унифицированная электронная компонентная база для автомобильной промышленности – это реальность, под которую мы сейчас начинаем создавать инфраструктуру», – сказал он в интервью РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ.
«С учетом развития текущих микроэлектронных производств, наша продукция сможет быть более совершенной, чем зарубежные аналоги. Уже ведутся разработки основных критических электронных автомобильных компонентов, под данные цели предусмотрено значительное финансирование», – добавил вице-премьер.
«Определенно часть компонентов все же будет импортироваться из дружественных стран, но в целом задачу мы формулируем именно таким образом – создать в автоэлектронике достаточный промышленный потенциал и не просто импортозаместить иностранные наработки, а вывести российскую электронику по объемам производства и качества в мировые лидеры. В том числе в автомобильной промышленности», – сказал он.
Чернышенко также отметил, что «Москвич», «Аурус» и другие производимые в нашей стране автомобили, безусловно, сейчас переориентируются на российскую электронную промышленность.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что цены на металл падают, а это должно отразиться на ценах на легковые автомобили, они должны стать доступными для россиян.
Министр промышленности и торговли Росси Денис Мантуров сообщал, что власти выделят почти 21 млрд рублей на поддержку спроса в автомобильной промышленности.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Песков рассказал, как Путин готовится к выступлению на ПМЭФ
Президент Владимир Путин персонально участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и относится к этому очень ответственно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сам президент принимает участие лично в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И, конечно, будем ждать его оценок происходящего и его видение будущего», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на интервью представителя Кремля Первому каналу.
По словам Пескова, президент в ходе своего выступления будет говорить об экономических процессах. «Конечно, экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она, наверное, становится заложницей политики, она кладется на алтарь политики, как жертва. Но тем не менее все-таки главным образом речь пойдет об экономике, о том, как ситуация влияет на экономику, о том, как будет жить наша экономика в условиях враждебных проявлений Запада, о том, как мы будем искать и как мы уже нашли новых друзей в других частях мира, что стало причинами того кризиса, который мы сейчас имеем в самых разных секторах мировой экономики», – добавил он.
«Несмотря на то, что сейчас против нашей страны началась абсолютно беспрецедентная экономическая война все-таки все наверняка с большим вниманием будут слушать выступление Путина», – сказал он.
Пресс-секретарь президента отметил, что и форум, и выступление Путина по времени совпадают с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, экономике, политике. «Это добавляет еще большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать, поэтому трудно переоценить значение этого выступления», – сказал Песков.
Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал ранее, что большая часть выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week.
Патрушев: СВО подтвердила превращение Украины в базу для биологических программ США
Опасения Москвы насчет того, что Украина стала базой для военно-биологических программ Вашингтона, подтвердились в ходе специальной военной операции, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проходит в Ереване.
«В ходе операции подтвердились наши подозрения о том, что Украина стала базой для военно-биологических программ Вашингтона. Подобные проекты США требуют особого внимания цивилизованного мира, поскольку лишь американцы не присоединились к протоколу о взаимном контроле в рамках международной Конвенции о биологическом и токсинном оружии», – приводит его слова ТАСС.
Патрушев сообщил, что немалая доказательная база уже собрана. «Сбор новых фактов преступного нарушения международных законов США и Украиной продолжается на постоянной основе», – добавил он.
Секретарь российского Совбеза отметил, что для реагирования на угрозы в сфере биологической безопасности проведена серьезная работа по принятию нормативных правовых актов, связанных с сотрудничеством стран ОДКБ в этой сфере. Документы готовились достаточно долго и в сентябре 2021 года были представлены для утверждения в государствах ОДКБ, напомнил он.
Патрушев также подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Россия «защищает население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, осуществляет демилитаризацию и денацификацию Украины и предает суду военных преступников, ответственных за бесчеловечные преступления против мирных жителей».
Посольство России в Вашингтоне ранее опровергло заявления Пентагона о том, что проекты американских лабораторий на Украине якобы носили гражданский характер.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В России упростили механизм обслуживания экспортируемой военной техники
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) сможет принимать решения, касающиеся обслуживания и ремонта продукции военного назначения, находящейся на территории иностранного государства, самостоятельно, что позволит оперативно обслуживать военную продукцию за рубежом, сообщили в пресс-службе организации.
«Общий порядок поставки продукции военного назначения подразумевает принятие решения президентом России, правительством России или ФСВТС России и наличие соответствующей лицензии, выдаваемой ФСВТС России. В части, касающейся осуществления комплексного сервисного обслуживания продукции военного назначения, находящейся на территории иностранного государства, вводится упрощенный порядок – только по вышеупомянутой лицензии», – сообщили ТАСС в пресс-службе, прокомментировав соответствующий указ президента России Владимира Путина, вносящий изменения в положения указа от 10 сентября 2005 года «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами».
Там подчеркнули, что благодаря этому, в частности, будут сокращены сроки поставки запасных частей для продукции военного назначения на территории иностранных государств.
По информации ФСВТС России, указ расширяет полномочия службы в части принятия решений о поставках продукции военного назначения, в том числе в создании совместных с иностранными заказчиками предприятий по сервисному обслуживанию продукции военного назначения, оказании содействия в создании специальных объектов на территориях иностранных государств для обслуживания, ремонта, утилизации, модернизации техники и ее комплектующих, а также в создании на территории иностранных государств временных запасов запасных частей и комплектующих изделий.
Как пояснили в ФСВТС России, по сути «создан механизм более оперативного осуществления комплексного сервисного обслуживания продукции военного назначения, находящейся на территории иностранных государств».
Российский IT-сектор призвали не упустить окно возможностей
Доля отечественного программного обеспечения (ПО) в ключевых отраслях экономики и социальной сферы сейчас составляет только 32%, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его мнению, для российских разработчиков сейчас открылось окно возможностей, однако оно «достаточно короткое».
Чернышенко в своем выступлении на профильной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что ландшафтом, на котором IT-отрасли предстоит работать по части импортозамещения, являются 13 ключевых отраслей экономики и социальной сферы: обрабатывающая промышленность, госуправление, здравоохранение, образование, наука, экология и природопользование, сельское хозяйство, социальная сфера, строительство, транспорт, топливно-энергетический комплекс, городское и жилищно-коммунальное хозяйство, финансовые услуги. В настоящее время, по его словам, доля отечественного программного обеспечения в них составляет 32%, пишет «Коммерсант».
«Место для работы огромное, потому что в среднем функциональная импортозамещенность (то есть там, где системы обеспечивают 100-процентную замену) наблюдается только в трети решений. То есть 70% рынка – это то, что предстоит сделать», – сказал чиновник.
Для IT-специалистов открылась новая ниша, но надо понимать, что окно возможностей достаточно короткое, подчеркнул Чернышенко. «Расстановка сил меняется на рынке. Мы понимаем, что крупнейшие корпорации и госзаказчики разворачиваются сейчас в сторону IT-решений. Российские решения существуют практически во всех категориях ПО», – сказал он.
Вместе с тем вице-премьер указал, что только внутреннего рынка недостаточно для того, чтобы окупить прямые вложения в создание продуктов. Поэтому, с одной стороны, государство будет финансово поддерживать разработку и внедрение, с другой – ожидает «мощного вектора» выхода отечественного ПО на внешние рынки. В 2021 году экспорт цифровых решений увеличился на 20%, сейчас эта динамика должна быть еще выше, заявил вице-премьер. «Мы хотим видеть Россию лидером, новым игроком на рынке, который будет агрессивно завоевывать эти позиции, потому что функционально очень многие решения способны конкурировать», – подчеркнул он. По его словам, в российских продуктах нет неприятных бэкдоров и такого, как в западных решениях, обращения с персональными данными, отчего «шарахается весь мир».
Предполагается, что до конца года в реестр аккредитованных Минцифры российских IT-компаний будет внесено 35 тыс. организаций. Конкуренцию в заполнении новых ниш могут составить Китай и Индия, так что вице-премьер призвал разработчиков поспешить, для того чтобы не упустить имеющиеся возможности.
Вместе с тем, как сообщил Чернышенко, спрос на отечественное программное обеспечение (ПО) вырос с февраля 2022 года на 300% по отдельным категориям. В эти категории, отметил вице-премьер, вошли офисные приложения, операционные системы и системы управления данных. Он отметил, что в настоящее время в реестре отечественного ПО значится 14 тыс. продуктов, их разработкой занимаются только 4 тыс. поставщиков, передает ТАСС.
Глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя газете ВЗГЛЯД ситуацию в российской цифровой отрасли, назвал самые необходимые профессии в российской IT-отрасли.
Мантуров сообщил о подорожании автомобилей в России почти на треть
Стоимость автомобилей в России выросла на 25-30%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Сегодня автомобили подорожали на 25-30%», – цитирует ТАСС Мантурова.
Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить доступность цен на машины для россиян.
Также Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей.
Спецпредставитель президента допустил начало мировой войны из-за питьевой воды
В XXI веке могут быть мировые войны из-за чистой питьевой воды, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«В мире проблема воды чистой пресной становится все более острой. Я допускаю, что в этом веке будут войны только из-за чистой воды», – заявил он на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
По словам Иванова, в настоящее время литр питьевой воды из-под крана россиянам обходится в 3 копейки.
Ранее экологи высоко оценили усилия России по спасению окружающей среды.
Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня.
Гостям ПМЭФ предложили попробовать шоколад «Алешка»
На Петербургском международном экономическом форуме гости могут угоститься шоколадкой «Алешка» в честь мальчика, ставшего символом поддержки российской армии.
Шоколад «Алешка», выпущенный в честь мальчика, который приветствует российских военных, участвующих в военной спецоперации на Украине, представлен на стенде Белгородской области, передает РИА «Новости».
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что была достигнута договоренность с местной кондитерской фабрикой: «выпустили шоколад «Алешка». «Самые важные опознавательные знаки на обертке – шлемофон, воинское приветствие и сирень. Шоколад темный, именно такой и полезен для восстановления сил», – сообщил губернатор.
Стихийная звезда бесчисленных Telegram-каналов Леша Павличенко, волонтер из Белгородской области, уже давно приветствует колонны военной техники и участников специальной военной операции. Танкисты подарили ему настоящий танковый шлемофон, и теперь Леша в форме детского размера и шлеме ежедневно посещает свой добровольный пост.
«Я хочу, чтобы военным было хорошо. Они же далеко от дома, им грустно. Я делаю их счастливыми» – объясняет свой поступок мальчик-волонтер. Короткое видео с Лешиным поздравлением военных на 9 Мая за сутки посмотрели больше миллиона человек.
«Ему нужно кому-то помогать, нужно что-то делать, он постоянно где-то, с кем-то, не сидит на месте, нет» – охарактеризовала будущего юнармейца мать Леши, Юлия Павличенко.
«Спасибо, Леша!» – откликнулись благодарственным плакатом в Министерстве обороны. Юному волонтеру подарили форменную спецодежду и настоящий армейский фонарик.
На поддержку бойцов специальной военной операции Лешу сподвиг разговор с родителями – те объяснили сыну, что значит военная техника на дорогах и шум далеких выстрелов. Воинскому приветствию Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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