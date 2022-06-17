Обозначены сроки первого полета истребителя Су-75 Checkmate

Песков рассказал, как Путин готовится к выступлению на ПМЭФ

Президент Владимир Путин персонально участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и относится к этому очень ответственно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сам президент принимает участие лично в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И, конечно, будем ждать его оценок происходящего и его видение будущего», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на интервью представителя Кремля Первому каналу.

По словам Пескова, президент в ходе своего выступления будет говорить об экономических процессах. «Конечно, экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она, наверное, становится заложницей политики, она кладется на алтарь политики, как жертва. Но тем не менее все-таки главным образом речь пойдет об экономике, о том, как ситуация влияет на экономику, о том, как будет жить наша экономика в условиях враждебных проявлений Запада, о том, как мы будем искать и как мы уже нашли новых друзей в других частях мира, что стало причинами того кризиса, который мы сейчас имеем в самых разных секторах мировой экономики», – добавил он.

«Несмотря на то, что сейчас против нашей страны началась абсолютно беспрецедентная экономическая война все-таки все наверняка с большим вниманием будут слушать выступление Путина», – сказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что и форум, и выступление Путина по времени совпадают с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, экономике, политике. «Это добавляет еще большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать, поэтому трудно переоценить значение этого выступления», – сказал Песков.

Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал ранее, что большая часть выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week.