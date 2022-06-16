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Набиуллина призвала переосмыслить выгоды от экспорта
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Необходимо переосмыслить выгоды от экспорта, значительная часть производства должна работать на внутренний рынок, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы как страна сейчас теряем от международного разделения труда, и в этих условиях нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Нужно наконец думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок», – передает ТАСС ее слова.
Также Набиуллина добавила, что внешние условия изменились надолго для России, если не навсегда. «Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились», – отметила она.
Кроме того, глава регулятора подчеркнула, что сейчас необходимо проявлять гибкость и уметь быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.
Напомним, согласно прогнозу ЦБ, уже к середине 2023 года экономика России пройдет большую часть пути адаптации после кризиса 2022 года.
Ранее в Британии отметили высокую устойчивость экономики России к санкциям. В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала сроки наибольшего спада экономики России.
Макрон – Зеленскому: Россия была, есть и будет частью Европы
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Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Румынию заявил, что главе украинского государства Владимиру Зеленскому придется вести переговоры с Россией.
«Президенту Украины и другим представителям властей придется вести переговоры с Россией», – приводит его слова ТАСС.
«Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Зеленским... и я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия – сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет», – приводит слова Макрона РИА «Новости».
Президент Франции во вторник прибыл с визитом в Румынию, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО.
Ранее Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». По информации СМИ, фраза Макрона напугала Киев. Позднее во Франции объяснили, что, как считает Макрон, после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом.
Макрон заявлял также, что Франция «сделает все, чтобы остановить российскую военную операцию, помочь украинцам и их армии, а также будет продолжать переговоры».
Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Кроме того, в американском журнале National Interest вышла статья, автор которой посоветовал Украине задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны.
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Си Цзиньпин сообщил Путину позицию Китая по кризису на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность оказать содействие урегулированию ситуации на Украине, сообщило Центральное телевидение Китая.
«Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль», – передает слова Си Цзиньпина ТАСС.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что по итогам телефонного разговора лидеров готовится сообщение, сообщает РИА «Новости».
Ранее Си Цзиньпин в ходе состоявшегося в формате видеоконференции разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал на необходимость восстановления мира на Украине путем оказания поддержки российско-украинским переговорам.
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Американист объяснил тревогу властей США об избыточности санкций против России
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«Пока нельзя говорить о том, что политика США по вопросу санкций против России изменилась, но на уровне дискурса мы наблюдаем довольно интересную ситуацию», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом. Также о риске избыточных санкций заявили в Минфине США.
«Хорошо, что у западных лидеров появляется какое-то понимание, что санкции – это обоюдоострое оружие и оно бьет по ним не меньше, чем по России. А в какой-то степени даже больше», – отметил политолог.
«Другое дело, что мы не наблюдаем никаких действий, которые могли бы говорить о том, что их политика на этом направлении сильно изменилась. Но когда США нужны были удобрения, они вывели их из санкционного списка. Это касается и других направлений», – добавил эксперт.
«При этом пока нельзя сказать, что у Америки более либеральный подход в отношении антироссийских санкций, чем у Евросоюза. В основном те санкции, которые ввел Евросоюз и которые ввела Америка, равнозначны. Однако американцы активнее обходят собственные ограничения. Тем не менее запал борьбы с Россией еще не остыл, поэтому смягчение или отмену санкций мы увидим не скоро. Для этого нужно больше времени и негативных изменений для самих США», – пояснил политолог.
Ранее Дудаков в своем Telegram-канале отмечал, что на фоне жуткого дефицита удобрений в США, где уже вовсю идет посевной сезон, Белый дом начал призывать компании покупать больше удобрений из России. Санкции с них уже были сняты – а теперь команда Джо Байдена еще дополнительно мотивирует рынок наращивать поставки из России.
По его словам, это делается не только для того, чтобы смягчить дефицит удобрений в США, «но и как-то упросить Россию помочь с разрешением продовольственного кризиса». «Мол, мы покупаем ваши удобрения – а вы в обмен поставляйте зерно на мировые рынки. Санкции мы ослаблять не будем – зато купим ваши удобрения», – поясняет американист.
«Повторяется ситуация с топливом. На него были введены санкции – но поставки в США смешанной нефти из Индии, в которую входит и русская нефть, только увеличиваются. А американские регуляторы смотрят сквозь пальцы на импорт нефти, если доля России в ней не превышает 25%», – указал Дудаков.
«Доходы России от экспорта нефти с начала украинского кризиса, несмотря на все западные санкции, достигли рекордных 100 млрд долларов. Это неудивительно. Белый дом готов вести санкционные войны до последнего европейца. Но в вопросе благополучия американцев занимает гораздо более прагматичную позицию», – заключил он.
Напомним, ранее в Белом доме озаботились тем, что санкции против России нанесли больше сопутствующего ущерба как экономике США, так и всего мира, нежели это представлялось изначально. Как пишет агентство Bloomberg, рестрикции в отношении Москвы ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать снабжение зерном и другим отрицательным эффектам.
Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.
Серьезный ущерб может быть также нанесен пенсионным фондам США, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, фонд PIMCO, чьи активы оцениваются в несколько триллионов долларов, сообщил американскому Минфину, что пенсионные фонды окажутся под ударом, если им придется списывать российские инвестиции. Кроме того, попытки привести к дефолту в России позволят Москве сохранить валютные резервы для выплат западным кредиторам по долговым обязательствам.
Накануне об избыточности санкций в отношении России заговорили и в Минфине США. Так, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Он также отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».
На фоне этого «Альфа-банк» сообщил, что США разрешили проводить операции по энергоносителям с этой организацией, а также с Банком России, ВЭБ, «Открытием», Совкомбанком, Сбербанком и ВТБ, несмотря на санкции.
Напомним, американские власти вынуждены тайно уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения. Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении» и «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС. Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву.
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Эксперт: Россия обрела промышленную мощь освобожденных в ходе спецоперации территорий
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«Это не какие-то пустынные земли, где все нужно создавать с нуля, а территории, богатые исторически. Это реально развитые и промышленные регионы», – заявил газете ВЗГЛЯД член центрального штаба Народного фронта Илья Семин, говоря об экономическом потенциале Донбасса и освобожденных территорий Украины.
В Донбассе развита черная металлургия, химическая и угольная промышленность, а у Херсонской и Запорожской областей огромен сельскохозяйственный потенциал. «Эти регионы могут получить новое дыхание в кооперации с другими российскими предприятиями, начать создавать новую продукцию. В том числе не только для российского рынка, но и как минимум для Евразийского экономического союза», – считает член центрального штаба Народного фронта (ОНФ) Илья Семин.
«Инвестиции в освобожденные территории создадут для экономики России новую добавленную стоимость. Это не какие-то пустынные земли, где все нужно создавать с нуля, а территории богатые исторически. Это реально развитые и промышленные регионы, где сейчас случилась трагедия. Но после восстановления вся эта промышленная мощь может вернуться, как это произошло с Крымом, но в гораздо больших размерах», – полагает он.
По его оценке, уже сейчас на этих территориях появляются новые рабочие места в сфере строительства. Только одна эта отрасль может дать огромный кумулятивный эффект, отметил Семин. «Я всегда выступал за межрегиональную трудовую мобильность. Люди, которые хотят развивать промышленность, обладают инженерными навыками, могут получить второе дыхание для самореализации. Амбиции у этих территорий высокие, они не будут претендовать на вторичную роль, а хотят с помощью кооперации с Россией выйти на новый уровень развития», – указывает эксперт.
Кроме того, на этих территориях Россия найдет не только рынки сбыта, но и новых поставщиков, указал собеседник. «В России по-прежнему существуют огромные возможности для внутренних рынков и инвесторов. Если бывшие украинские предприятия оперативно сориентируются, то могут начать производить продукцию, которая будет поставляться в качестве сырья, комплектующих и прочих материалов для производств, расположенных в России. Такая межрегиональная кооперация может дать кумулятивно-синергический эффект для всей экономики России», – уверен эксперт.
Кроме того, по мнению Семина, многие программисты с освобожденных территорий могут влиться и усилить российский IT-сектор. «На Украине немало профессиональных программистов. Они вполне могут быть заинтересованы работать на российские компании. Это еще та советская школа, которая продолжат сейчас давать результаты. Если раньше это были физики и математики, потом банкиры, то теперь – программисты. В советское время Донбасс был очень развитым регионом, в том числе с сильной средней и высшей школой», – напомнил Семин.
В конце мая «Единая Россия» решила закрепить за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства. Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность, считают в партии.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного «дешевого» кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП.
Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens
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Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м. в сутки, говорится в сообщении холдинга.
«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) Газпром останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», – приводит сообщение ТАСС.
Таким образом, суточная производительность компрессорной станции «Портовая» с 01.30 мск 16 июня составит до 67 млн куб. м в сутки по сравнению с предыдущим снижением прокачки до 100 млн куб. м.
Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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Советник Зеленского назвал жителей Донбасса отребьем
Власти Украины не хотят видеть в ДНР и ЛНР «совершенно ненужное отребье», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«В этом ДНР и ЛНР, ну, этих квазиреспубликах, по-нашему это ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей), я даже не понимаю, что это за ДНР и ЛНР, но не важно... Вы понимаете, что там определенные субъекты. Это максимально грязные, ничтожные субъекты, они являются квазиэлитой квазиреспублик», – передают его слова «Актуальные комментарии».
Также Подоляк заявил, что Украина будет делать все, чтобы избавиться от руководства республик. «Мы же понимаем, что там не будет развития территорий, там не будет конкретной территории, мы не хотим это видеть, мы не хотим видеть бандитов, мелких карликов, которые были совершенно ненужным отребьем, мы не хотим их больше видеть, мы хотим, чтобы их не было на территории Украины», – добавил он.
Ранее Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Украинские СМИ сообщили о попавших в плен американских наемниках
В плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов.
«Неделю назад наша команда оказалась в изоляции посреди русского наступления. Бама и Хейт, двое наших американских братьев, попали в плен. С тех пор мы ничего не слышали о них. Информацию подтвердила украинская разведка», – говорится в сообщении в украинском Telegram-канале «Политика страны».
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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В США отреагировали на новости о пленных американцах
Американская администрация слышала о том, что граждане США якобы захвачены в плен на Украине, но не может подтвердить достоверность этой информации, заявил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.
«Я не могу подтвердить эти сообщения, но был проинформирован о них. Мы будем делать все необходимое, чтобы следить за этим», – цитирует Кирби РИА «Новости».
Он добавил, что Вашингтон призывает американцев не ездить на Украину и не участвовать в военных действиях в этой стране. Кирби добавил, что есть другие способы поддержать Киев.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Росатом решил выставить Финляндии счет за отказ от строительства АЭС «Ханхикиви-1»
Росатом выставит Финляндии счет по АЭС «Ханхикиви-1», контракт на строительство которой был расторгнут финской стороной, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы, конечно, свой путь юридический пройдем. Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет», – приводит его слова ТАСС.
По словам Лихачева, шансы выиграть суды у Росатома очень велики.
«У нас есть опыт аналогичной работы, и опыт этот успешный», – отметил Лихачев, подчеркнув, что позиция финской стороны уязвима. «Конструкция абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована», – добавил он.
Напомним, финская компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на северо-западе Финляндии в Пюхяйоки. До этого Fennovoima сообщила, что расторгает контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и прекращает все работы по проектированию и лицензированию.
Росатом выразил разочарование «абсолютно непонятным решением» компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС и оставил за собой право отстаивать интересы в соответствии с действующим законодательством.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Росатом ранее вошел в этот проект, и каких экономических выгод лишает себя Финляндия.
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Ударом «Калибрами» уничтожен склад с американскими гаубицами М777 в Львовской области
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Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме Вознесенск уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины.
В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой народной республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки в Донбассе», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в результате ударов уничтожены: радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР), зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Соледар Донецкой народной республики, склады боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское Луганской народной республики, а также два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики (ДНР)», – сообщил Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 24 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 300 националистов, станция радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области, 10 танков и других боевых бронированных машин, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 18 специальных автомобилей, три минометных расчета, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм гаубицы М777.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Краснополье ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Также сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах города Донецка и населенных пунктов Павловка ДНР, Балаклея, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области, Лисичанск ЛНР», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах города Донецка и населенных пунктов Горское и Васильевка Луганской народной республики.
Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позиции артиллерийских подразделений ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» был уничтожен артиллерийский арсенал ВСУ в Черниговской области.
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Минск заявил об особой жестокости деда президента Польши в рядах украинских карателей
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Минск начал изучать деятельность деда польского президента Анджея Дуды, входившего в действовавший в период Великой Отечественной на белорусской территории украинский карательный батальон, сообщила генпрокуратура Белоруссии.
«Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона и отличался особой жестокостью, в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», – передает слова генпрокурора Андрея Шведа РИА «Новости». Об этом глава ведомства заявил, выступая в Минске на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством».
В апреле 2021 года Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны.
Ранее обеспокоенность тем, что Запад планирует расчленить Украину, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
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Опубликованы имена попавших в плен под Харьковом американских наемников
Двое бывших американских военнослужащих Александр Друке и Энди Хьюин, попавшие в плен под Харьковом, служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, пишет The Daily Telegraph.
Сослуживец американцев, который предпочел не называть своего имени, сообщил, что 39-летний Александер Друке и 27-летний Энди Хьюин могли быть взяты в плен во вторник после того, как в составе группы из 10 человек противостояли российским силам вблизи Харькова, передает ТАСС.
Отмечается, что они являются первыми военнослужащими США, которые оказались в плену с момента начала Россией специальной военной операции.
Официальным подтверждением информации о попадании граждан США в плен газета не располагает.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
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В Пентагоне назвали ежедневные потери армии Украины
США оценивают ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 300 человек ранеными, заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
«В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы отметил, что это примерно соответствует нашим оценкам», – передает РИА «Новости» слова Милли.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином по итогам состоявшегося в Брюсселе третьего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.
При этом отмечалось, что подсчет убитых ведется всегда чрезвычайно затруднительно, а цифры носят предварительный характер.
«В большинстве же случаев первичные данные оказываются неточными. Могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы установить точное число погибших», – сказал американский генерал.
Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи Киеву на сумму порядка 1 млрд долларов может быть объявлен администрацией США уже в среду.
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Эксперт: Украина может продавать американский СПГ в Европу
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«С экономической точки зрения предложения Украины по СПГ бессмысленны. И сланцевые формации, которые есть на западе Украины, американцы разрабатывать не станут, потому что у них уже есть неудачный опыт подобных проектов в Польше», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина захотела заключить с США соглашение о ленд-лизе по газу.
«Все это выглядит, как некая попытка Украины расширить сотрудничество с США, поскольку энергетической ценности эта программа не представляет. Но и с точки зрения реальных взаимоотношений в области газовой сферы здесь едва ли может быть что-то выстроено между Вашингтоном и Киевом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если говорить об украинских возможностях добычи газа, то в основном топливо они добывают в западной и центральной частях страны. Речь идет о территориях, которые им пока еще подконтрольны. Ежегодная добыча – 20 млрд кубов, потребление в нормальной ситуации – 30 млрд кубов. Но сейчас значительную часть территорий на юге и востоке они не будут снабжать газом. Таким образом, потребление жилищного и промышленного секторов экономики снизится, и чисто теоретически они могли бы выйти на самообеспечение. Возможно, СПГ им даже не потребуется», – допускает эксперт.
«Единственное, что могли бы сейчас сделать украинцы – договориться с США о том, что те поставят газ в Европу, но где-нибудь в порту СПГ-терминал передаст топливо украинскому Нафтогазу. А тот, в свою очередь, продаст его с наценкой на европейский рынок. Есть и вариант схемы, в рамках которой Вашингтон производит отгрузку СПГ в европейском порту, например в Италии, этот газ передается Риму вместо того, который должен был поставить Газпром, а аналогичные объемы транзитного российского газа Украина закачивает себе в подземные хранилища. И в этой ситуации Киев сможет зимой изъять топливо из хранилища и продать в Европу, где, возможно, будет дефицит ресурсов», – не исключает собеседник.
«Кроме того, Украина предполагает, что ей не придется возвращать долги, хотя и обещает это сделать. Обещания нужны для того, чтобы Штаты пришли на эту территорию и инвестировали в разработку мест добычи. Но ни о каком увеличении добычи речь не идет, поскольку все разработки там старые, а сланцевые формации, которые есть на западе Украины, никто разрабатывать не будет. Это экономически бессмысленно. Аналогичная ситуация была в Польше, там годами работали в том числе американские компании, но ушли, признав нерентабельность проектов», – заключил Юшков.
Ранее стало известно о том, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа. Об этом сообщает издание Foreign Policy.
Так как своих СПГ-терминалов у Украины нет, газ должен доставляться в Европу, а на Украину идти по трубам. Предполагается, что Киев рассчитается с американцами, когда будет увеличена внутренняя добыча газа – как минимум через два года. Глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что американские представители «удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята».
Украина ознакомила США и западные страны и с другими предложениями. В частности, речь шла о возможности «международного финансирования» для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, разработке альтернативных маршрутов поставок энергоносителей и получении средств от Международной финансовой корпорации развития США. Кроме того, Киев хочет, чтобы страны Запада инвестировали в Украину и помогли разрабатывать недра посредством горизонтального бурения.
Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал сообщение о том, что Украина предлагает Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года.
«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк...» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Напомним, глава американского государства Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для ВСУ, который упрощает оказание военной поддержки украинских боевиков. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года.
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В Запорожской области начали формировать добровольческие батальоны
Жители Запорожской области сами начали записываться в списки для формирования батальонов, которые в случае необходимости будут защищать территории, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«Невероятный шанс у нас выпал у той территории, которая освобождена, вырваться из этого (из-под власти Киева – прим. ВЗГЛЯД). <...> Большое количество людей, которые хотели бы сегодня защищать свою родину не от мифического турка или финна, а именно от того украинца, от ВСУ. Люди пока приходят, записываются, мы фиксируем большие списки, больше 200 человек есть уже», – передает его слова в эфире канала «Соловьев Live» ТАСС.
Напомним, в Запорожской области подали заявления на получение гражданства России более 100 тыс. жителей.