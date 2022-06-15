Польша призвала Запад конфисковать замороженные активы «варварской» России

Эксперты объяснили замысел командования ВСУ при обстрелах Донецка

«Сейчас нам придется с невероятными усилиями отодвигать противника подальше от Донецка, чтобы их артиллерия и ракеты просто не добивали до города. Но это не приведет к переброске войск к Донецку с других направлений», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Баранец, комментируя запрос ДНР о дополнительных союзнических силах на фоне обстрелов Донецка силами ВСУ.

«Во-первых, украинская армия пытается продемонстрировать активную деятельность. Просто сидеть в обороне им недостаточно. Им надо показать, что они еще могут сражаться», – сказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Кроме того, ВСУ сейчас пытаются отвлечь союзные войска от выполнения текущих задач. Так, например, все понимают, что штурмовать Авдеевку, откуда ведутся обстрелы Донецка, очень сложно. И там нужны дополнительные усилия. Поэтому ВСУ демонстрируют общую активность по этому направлению», – отметил собеседник.

Происходящее в Донецке Шурыгин охарактеризовал как провокацию в отношении российских войск. «Не исключаю, что это попытка вынудить наши войска перейти к более жестким мерам по Авдеевке. Но никто не станет штурмовать ее, что называется, в лоб. В противном случае это приведет к огромным и бессмысленным потерям. Город необходимо окружать, делать это аккуратно, понимая всю сложность поставленной задачи», – подчеркнул Шурыгин.

В свою очередь, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец увидел в обстрелах Донецка месть украинской армии из-за ранее понесенных поражений. «Никакой военной целесообразности в действиях ВСУ просто нет. Это тупая месть за те поражения, которые они успели понести. Их бесит, что донецкая земля им уже неподконтрольна», – уверен он.

«Есть в этом и психологический подтекст, который не стоит упускать из виду. Обстрелы Донецка на фоне сообщений Москвы о достижениях на фронте должны вызвать недовольство граждан России. Ведь если спецоперация идет успешно, почему продолжают страдать мирные граждане?» – задается вопросом собеседник.

Однако командованию ВС Украины не удастся спровоцировать Россию не переброску имеющихся сил и средств с других направлений к Донецку, потому что это не даст нужного эффекта ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.

По этой причине, как считают эксперты, командованию ВС России и союзных республик придется находить иные способы прекращения обстрелов Донецка. В их числе – улучшение организации контрбатарейной борьбы и усиление разведывательных возможностей для более точного выявления позиций ВСУ.

«Сейчас нам придется с невероятными усилиями отодвигать противника подальше от Донецка, чтобы их артиллерия и ракеты просто не добивали до города. Это можно сделать только после того, как все боевые позиции ВСУ будут установлены. Затем по ним можно прицельно ударить», – добавил Баранец.

Он также отметил, что сделать это будет непросто. «Многие позиции ВСУ стоят прижатыми к жилым домам. С одной стороны, мы бы могли ударить по ним, сровняв город с землей. Но там живут наши люди, здесь мы ограничены в возможностях. Именно поэтому мы движемся «на цыпочках», постепенно уничтожая силы противника», – заключил Баранец.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка. По его словам, «Киев перешел все грани». При последних обстрелах столицы республики использовались запрещенные методы ведения войны, подчеркнул Пушилин.

Ранее сообщалось, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики не прекращали оказывать помощь нуждающимся. Украинские силовики более двух часов вели массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД