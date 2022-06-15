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Польша призвала Запад конфисковать замороженные активы «варварской» России
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Страны ЕС и НАТО должны конфисковать все замороженные активы России и тех, кто ее поддерживает, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил, что нужно «не только заморозить, но и конфисковать фонды». Он сказал, что «считает Россию варварской страной, которая проводит геноцид». По его мнению, «заморозка активов – это недостаточно», следует «конфисковать их, чтобы наполнить фонды, которые потребуются чтобы восстановить Украину и вернуть туда порядок», передает ТАСС со ссылкой на Польское телевидение.
«Где доверие к нам, если Украина проиграет? Можем ли мы представить, что Украина проиграет и мы вернемся к «бизнесу как обычно»? Я надеюсь, что нет. Этот сценарий будет означать полный провал и катастрофа для ЕС, наших ценностей, НАТО», – сказал он.
Моравецкий призвал страны ЕС и НАТО «сфокусироваться на эффективной поддержке Украины здесь и сейчас, а не через несколько месяцев». По его мнению, они «не сделали и не делают достаточно много, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинский народ в защите его свободы и суверенитета». Премьер сказал, что нужно «сделать больше в области поставок оружия, артиллерии Украине». Кроме того, по его словам, «важно поддерживать амбиции Украины на ее пути в ЕС».
Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 млрд долларов на помощь Украине. Глава минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
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В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского Шольцу
Читатели немецкого издания ZDF заступились за Россию и обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего федерального канцлера Олафа Шольца прекратить попытки балансировать между Киевом и Москвой.
«Этот кровопийца должен наконец оставить нас, немцев, в покое. У Германии в любом случае нет его наглости. По крайней мере, то, что нужно стране, мы получаем из России. Почему немецкий народ должен отказываться от своего процветания? Нам нужна Россия», – написал один из читателей, передает РИА «Новости».
Другой пользователь напомнил, что Россия обладает крупнейшими запасами газа, урана и нефти; на нее приходится 19,67% мирового производства зерна. «Без Украины Германия справится, а без России нет», – считает он.
Еще один читатель заявил, что в Германии любят Россию. «ЕС не нужно еще одно коррумпированное государство в блоке», – отметил он. «Если он не хочет балансировать, мы должны выбрать Россию, которая может многое предложить, а не только требовать, как этот коррумпированный украинский нищий», – возмутился читатель.
«Россия – самая большая страна в мире, с огромным запасом природных ресурсов и богатой историей. Украина – очень молодая нация, история которой попахивает нацизмом», – высказал мнение другой пользователь.
«Поддержка Украины дорого обходится и без необходимости ставит под угрозу процветание нашей страны. Украину лучше бы бросить», – считает один из комментаторов.
Другой читатель удивился словам Зеленского: «Настали удивительные времена! Зеленский требует что-то от Шольца. Актер, играющий президента коррумпированной страны, диктует канцлеру самого могущественного государства Европы. Это было немыслимо еще год назад».
При этом комментаторы заключили, что «комик становится все более дерзким и возмутительным».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Зеленский считает, что Шольц должен определиться со своей позицией.
Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что время играет на Россию, а не на Украину, и призвал действовать.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Зеленский невольно признал успех российской спецоперации.
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США пришлось уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения
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Американским властям приходится тайно уговаривать сельскохозяйственные и транспортные компании нарастить закупку российских удобрений, поскольку компании боятся случайно нарушить санкции, сообщили источники.
Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении». Чиновники «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Указывается, что Вашингтон «тайно побуждает сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объемы закупок российских удобрений» в рамках «обширных и сложных переговоров» при участии ООН, направленных на увеличение поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины.
Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву, но «снизить сопутствующий ущерб мировой экономике, сильно зависящей от поставок товаров из России, в том числе природного газа, нефти, удобрений и зерна».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.
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Зеленский заявил, что время играет на Россию
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что время играет на Россию, а не на Украину, и призвал действовать.
«Необходимо действовать, время играет на врага, а не на нас», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский добавил, что Украина «потеряет все, если потерпит поражение от России в этой войне». «У нас нет сомнений, мы готовы вести переговоры только в том случае, если другая сторона готова прекратить войну», – сказал президент.
По его словам, Украину сначала никто не поддерживал, но сейчас он «благодарен всем партнерам за поддержку». Вместе с тем, по его словам, «у Украины было бы больше шансов», если бы к нему прислушались ранее.
«Возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не были введены предварительные санкции, чтобы остановить президента России в превентивном порядке?» – сказал Зеленский.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Зеленский невольно признал успех российской спецоперации.
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Вучич подтвердил задержание экс-генерала СБУ Наумова в Сербии
Задержанным за контрабанду валюты и драгоценностей является гражданин Украины, экс-генерал СБУ Андрей Наумов, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Отвечая на вопрос журналиста, располагает ли он информацией о задержанном на македонско-сербской границе гражданине Украины, Вучич заявил: «Вы имеете в виду господина Наумова? У меня есть [такая] информация», – приводит ТАСС слова сербского президента.
Ранее сербские правоохранители задержали граждан Украины и Германии, которые пытались перевезти через македонско-сербскую границу драгоценные камни и валюту. СМИ сообщали, что речь, вероятно, идет об экс-начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумове.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Грузинский боевик назвал численность иностранных наемников на Украине
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На стороне Украины воюют 20 тыс. иностранных боевиков, заявил Sky News грузинский командир Мамука Мамулашвили, который в настоящий момент участвует в боевых действиях на Украине в составе иностранных войск.
«От 70% до 80% боевиков проходят через грузинское подразделение», – заявил Мамуашвили британскому изданию. По его словам, из 20 тыс. наемников 3 тыс. – подданные Британии, граждане США составляют третью по величине группу. Сама Украина официально не афиширует количество солдат, воюющих на ее стороне, пишет Ura.ru.
По словам Мамулашвили, большая часть иностранных боевиков приехала работать военными инструкторами. По его словам, батальон формируется в более мелкие подразделения спецназа для борьбы с ВС РФ.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Минобороны сообщило о расстреле украинскими карателями 32 военнослужащих 54-й бригады ВСУ в спину
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В ходе специальной военной операции украинская армия продолжает нести значительные потери. Особо отмечу, что в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«После проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться», – сообщил Конашенков.
«Занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.
В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.
Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего», – подытожили в Минобороны.
Ранее стало известно, что солдат ВСУ бросили в Херсоне без довольствия и возможности отступить.
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Американист объяснил изменение риторики США в отношении Украины
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«Изменению позиции Белого дома в отношении Украины пока еще рано придавать серьезное значение. Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах, – уже хорошо», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров.
«Заявления Белого дома и даже самого Байдена о том, что им хотелось бы начать переговорный процесс, мы слышим уже некоторое время. Россия готова к любым переговорам, но что нам могут предложить США?» – задается вопросом политолог.
«Предложения «давайте начнем переговоры» идут рука об руку с другим требованием – отвести наши войска на позиции до 24 февраля. Эта идея декларируется уже месяц-полтора, как только для них стало очевидным, что Украина проигрывает. Но Россия на такие условия, конечно же, не пойдет», – отметил собеседник.
«Поэтому я бы не расценивал это заявление как желание проводить реальные переговоры. К этой фазе мы тоже придем, но попозже, после тотального разгрома украинской армии. Тогда западный мир будет без особых требований договариваться с нами о будущем украинского проекта», – подчеркнул Дудаков.
«Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах – это уже хорошо. Слова Жан-Пьер – это официальная линия Белого дома. Понятно, что в Госдепе и в Пентагоне есть «голуби» – то есть те, кто готов идти на переговоры сейчас, без особых предварительных требований. Есть и представители ястребиных взглядов, периодически мы слышим их заявления и комментарии в прессе, и это оказывает влияние на позицию Украины», – рассказал американист.
«А чтобы в позиции Украины что-то поменялось, должен случиться либо тотальный разгром украинской армии, что уже крайне близко, либо окончательное прекращение поставок западного оружия, которое и так все реже и реже прибывает на Украину. И тут, конечно, многое зависит от Вашингтона», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров, но пока не видит готовности Москвы к таким переговорам. США намерены «продолжать оказывать помощь Украине и помогать защищать ее демократию».
В качестве приоритетов Белого дома Жан-Пьер назвала вопрос экспорта зерна с Украины и проблемы глобальной продовольственной безопасности, которые, по ее утверждению, якобы обостряет Россия.
В то же время французский портал AgoraVox заметил, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Журналист AgoraVox подчеркнул, что СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о «неудачах» Москвы. Уже невозможно отрицать, что, оказывается, «на самом деле [президент Владимир] Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии в Донбассе».
В воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».
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В ЛНР назвали число боевиков на заводе «Азот» в Северодонецке
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На заводе «Азот» в Северодонецке Луганской народной республики укрываются около 2,5 тыс. боевиков, из них порядка четверти – иностранные наемники, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«По первоначальным подсчетам, где-то до 2,5 тыс. там находится военнослужащих, общее число, которые засели», – заявил Киселев в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что это примерно столько же, сколько было наемников на «Азовстали» в Мариуполе.
Порядка 20–25% из этих военных – иностранцы, их там около 500–600 человек, указал Киселев.
Ранее Минобороны России предложило боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот», прекратить боевые действия, сложить оружие и освободить удерживаемых гражданских лиц. Сдачу в плен предлагается проводить с 15 июня.
До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что находящиеся на заводе «Азот» украинские силовики могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен, иначе их ждет смерть, ситуация у них катастрофическая.
В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.
Позже сообщалось, что с территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители.
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Немецкое ТВ сообщило об обстреле Донецка «российской армией»
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фрагмент репортажа, показанный в эфире немецкого телевидения, в котором рассказывается, что обстрел Донецка якобы был осуществлен российскими военными.
«Российская армия обстреляла рынок в Донецке. Украинская власть бессильна перед этими обстрелами». Немецкое телевидение врать не будет», – с иронией написал в своем Telegram-канале Шарий.
В понедельник вечером Донецк подвергся массированному обстрелу с применением реактивной и ствольной артиллерии, а также орудий калибра 155 мм, которые находятся на вооружении стран НАТО. Под огнем оказался в том числе роддом. Во вторник утром обстрелы возобновились. Украинские силовики с утра ведут огонь по городу, в том числе выпустили 10 ракет из «Градов» по Куйбышевскому району.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что усиление обстрелов гражданских объектов в Луганске и Донецке является варварством.
Положение боевиков ВСУ на заводе «Азот» в ЛНР назвали катастрофическим
Находящиеся на заводе «Азот» украинские силовики могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен, иначе их ждет смерть, ситуация у них катастрофическая, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«У украинских войск там катастрофическое положение, поскольку они лишены снабжения. Те, кто сейчас находятся на предприятии «Азот», оказались между молотом и наковальней – с одной стороны их подпирают наши подразделения, с другой стоят заградотряды... Поэтому единственно правильный выход, который могут предпринять военнослужащие, находящиеся на территории предприятия, – это сдаться в плен. По крайней мере, они сохранят себе жизнь. В противном случае будут ликвидированы», – передает РИА «Новости» его слова в эфире «Россия 24».
Ранее с территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.
В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Из Луганска в Суходольск этапированы 88 сдавшихся боевиков с «Азовстали»
Сдавшихся в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» 88 боевиков националистического батальона «Азов» этапировали из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию этапированы ранее сдавшиеся 88 человек из «Азовстали», в том числе для проведения с ними следственных действий», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что российские и зарубежные журналисты побывали в катакомбах мариупольского завода «Азовсталь». На одной из стен они обнаружили надпись «Зеля – зрадник» (предатель – прим. ВЗГЛЯД), на другой висят снимки погибших «азовцев» (позывной последнего в этом ряду – «Сатана»).
20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 националистов и военнослужащих ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский через полмесяца признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных.
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Американские СМИ рассказали о проблемах украинских военных с комплексами Javelin
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Украинские военные испытывают серьезные проблемы с американскими ПТРК Javelin, в некоторых случаях установки не работали, поскольку перевод инструкции в Google Translate был некорректен, сообщают американские СМИ.
В некоторых случаях ПТРК не удавалось пользоваться, поскольку выдаваемый Google Translate перевод инструкции к Javelin был некорректен, и бойцы ВСУ не могли им пользоваться, сообщает Washington Post.
На самих комплексах отсутствовал номер техподдержки, по которому бойцы могли бы связаться с кол-центром и устранить причину. Также в комплекте поставок нет учебных модулей и запасных батарей, что усложняет эксплуатацию Javelin. В случае разрядки батарей комплекс становится небоеспособным, это же не дает возможности тренироваться с ними, указали собеседники издания.
Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявлял, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.
Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк, плененный в мае, заявлял, что Javelin «себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев». «Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие», – сообщал украинский полковник.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что боевая эффективность Javelin, «Байрактаров» и других вооружений, поставляемых на Украину, оказалась очень низкой.
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Кадыров рассказал о засаде спецназа против ВСУ около Северодонецка
Украинские военные, планировавшие снять постановочное видео в промышленной зоне Северодонецка, попали в засаду чеченского спецназа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Вчера на Северодонецк на промку залетела такая шикарная, мощная группа – военные. Я думаю, что они хотели фильм снять. Залетели, как вышли из машины, потом забежали в здание. Не тут-то было. А там «Ахмат». В засаде. И как дали по ним. Они так убежали оттуда, своих «двухсотых» [убитых], «трехсотых» [раненых] еле-еле забросали в машину и улетели», – сообщил Кадыров в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он посоветовал в следующий раз снимать такие видео в Киеве, а не в промышленной зоне Северодонецка, поскольку там идут боевые действия. «Это вам не сказки», – заключил глава Чечни.
Ранее сообщалось, что украинские боевики из нацбатальона «Кракен» в Харьковской области попали в засаду Росгвардии, шестеро были ликвидированы, один взят в плен.
В Минобороны Украины заявили о сотнях тысяч мобилизованных
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Число граждан, мобилизованных в украинскую армию, исчисляется сотнями тысяч, массового уклонения нет, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Речь идет о большом числе, о сотнях тысяч. Есть указ президента о мобилизации, есть определенная цифра, которую устанавливает президент, сколько надо мобилизовать граждан», – цитирует ТАСС Маляр.
Она пояснила, что эта численность зависит от заявок украинского военного командования для выполнения намеченных им боевых задач. При этом Маляр не назвала точное число мобилизованных.
Замминистра подчеркнула, что на данный момент планы по мобилизации на Украине выполнены, массового уклонения нет. «Мы не можем прогнозировать, что в данной ситуации будет завтра и послезавтра, потому что все зависит от ситуации на фронте», – сказала Маляр относительно перспектив дальнейшей мобилизации населения в Вооруженные силы Украины, добавив, что вопрос о мобилизации женщин сегодня не стоит.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинскому командованию использовать боевиков территориальной обороны для выполнения задач в районах военных действий.
До этого украинский парламент проголосовал за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца – до 23 августа.
Между тем советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за 3-5 тыс. долларов.
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Эксперты объяснили замысел командования ВСУ при обстрелах Донецка
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«Сейчас нам придется с невероятными усилиями отодвигать противника подальше от Донецка, чтобы их артиллерия и ракеты просто не добивали до города. Но это не приведет к переброске войск к Донецку с других направлений», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Баранец, комментируя запрос ДНР о дополнительных союзнических силах на фоне обстрелов Донецка силами ВСУ.
«Во-первых, украинская армия пытается продемонстрировать активную деятельность. Просто сидеть в обороне им недостаточно. Им надо показать, что они еще могут сражаться», – сказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
«Кроме того, ВСУ сейчас пытаются отвлечь союзные войска от выполнения текущих задач. Так, например, все понимают, что штурмовать Авдеевку, откуда ведутся обстрелы Донецка, очень сложно. И там нужны дополнительные усилия. Поэтому ВСУ демонстрируют общую активность по этому направлению», – отметил собеседник.
Происходящее в Донецке Шурыгин охарактеризовал как провокацию в отношении российских войск. «Не исключаю, что это попытка вынудить наши войска перейти к более жестким мерам по Авдеевке. Но никто не станет штурмовать ее, что называется, в лоб. В противном случае это приведет к огромным и бессмысленным потерям. Город необходимо окружать, делать это аккуратно, понимая всю сложность поставленной задачи», – подчеркнул Шурыгин.
В свою очередь, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец увидел в обстрелах Донецка месть украинской армии из-за ранее понесенных поражений. «Никакой военной целесообразности в действиях ВСУ просто нет. Это тупая месть за те поражения, которые они успели понести. Их бесит, что донецкая земля им уже неподконтрольна», – уверен он.
«Есть в этом и психологический подтекст, который не стоит упускать из виду. Обстрелы Донецка на фоне сообщений Москвы о достижениях на фронте должны вызвать недовольство граждан России. Ведь если спецоперация идет успешно, почему продолжают страдать мирные граждане?» – задается вопросом собеседник.
Однако командованию ВС Украины не удастся спровоцировать Россию не переброску имеющихся сил и средств с других направлений к Донецку, потому что это не даст нужного эффекта ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.
По этой причине, как считают эксперты, командованию ВС России и союзных республик придется находить иные способы прекращения обстрелов Донецка. В их числе – улучшение организации контрбатарейной борьбы и усиление разведывательных возможностей для более точного выявления позиций ВСУ.
«Сейчас нам придется с невероятными усилиями отодвигать противника подальше от Донецка, чтобы их артиллерия и ракеты просто не добивали до города. Это можно сделать только после того, как все боевые позиции ВСУ будут установлены. Затем по ним можно прицельно ударить», – добавил Баранец.
Он также отметил, что сделать это будет непросто. «Многие позиции ВСУ стоят прижатыми к жилым домам. С одной стороны, мы бы могли ударить по ним, сровняв город с землей. Но там живут наши люди, здесь мы ограничены в возможностях. Именно поэтому мы движемся «на цыпочках», постепенно уничтожая силы противника», – заключил Баранец.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка. По его словам, «Киев перешел все грани». При последних обстрелах столицы республики использовались запрещенные методы ведения войны, подчеркнул Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики не прекращали оказывать помощь нуждающимся. Украинские силовики более двух часов вели массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
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