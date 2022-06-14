Кремль согласился выслушать обращение Лондона по поводу приговора британцам в ДНР

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14 июня, вторник | Последнее обновление — 14:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром заявил о проблеме с прокачкой газа по «Северному потоку»
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Успех Жан-Люка Меланшона на парламентских выборах – это интересно. Во Франции почему-то всегда сочувствуешь левым. Les liberales a la lanterne! – по-нашему это «Либералов на фонари!», видоизмененный лозунг Французской революции – тогда на фонарях болтались аристократы, но времена меняются.
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Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских.
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Они – там, чтобы мы тут – жили мирной счастливой жизнью. То, что мы продолжаем жить этой «пустой» жизнью – это в чем-то смысл для них там. Ребята работают и сейчас с оружием в руках защищают в том числе и наше право на пикники, и наши дачные посиделки.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кремль согласился выслушать обращение Лондона по поводу приговора британцам в ДНР
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Россия готова выслушать обращение Великобритании по вопросу приговоренных в ДНР к смертной казни британских подданных Эйдена Эслина и Шона Пиннера, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, все будет зависеть от обращения из Лондона. И я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать», – цитирует его ТАСС.
При этом, по словам Пескова, британские власти не обращались к России по этому вопросу. «Обращаться нужно, конечно же, к той стране, суд которой вынес приговор, и это не Российская Федерация», – сказал он.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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США пришлось уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения
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Американским властям приходится тайно уговаривать сельскохозяйственные и транспортные компании нарастить закупку российских удобрений, поскольку компании боятся случайно нарушить санкции, сообщили источники.
Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении». Чиновники «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Указывается, что Вашингтон «тайно побуждает сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объемы закупок российских удобрений» в рамках «обширных и сложных переговоров» при участии ООН, направленных на увеличение поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины.
Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву, но «снизить сопутствующий ущерб мировой экономике, сильно зависящей от поставок товаров из России, в том числе природного газа, нефти, удобрений и зерна».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.
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Кабмин Украины запретил экспортировать газ
Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.
Согласно постановлению на сайте кабмина, перечень товаров, «экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год», дополнен мазутом, углем и газом украинской добычи. При этом, согласно документу, на них установлены нулевые квоты. Постановление вступает в силу со дня его опубликования, сообщает РИА «Новости».
Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.
ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы
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Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка, заявила глава республики Денис Пушилин.
«Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации», – сказал Пушилин в своем официальном заявлении, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «Киев перешел все грани». При последних обстрелах столицы использовались запрещенные методы ведения войны, подчеркнул Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь. Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Минобороны сообщило о расстреле украинскими карателями 32 военнослужащих 54-й бригады ВСУ в спину
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В ходе специальной военной операции украинская армия продолжает нести значительные потери. Особо отмечу, что в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«После проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться», – сообщил Конашенков.
«Занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.
В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.
Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего», – подытожили в Минобороны.
Ранее стало известно, что солдат ВСУ бросили в Херсоне без довольствия и возможности отступить.
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Грузинский боевик назвал численность иностранных наемников на Украине
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На стороне Украины воюют 20 тыс. иностранных боевиков, заявил Sky News грузинский командир Мамука Мамулашвили, который в настоящий момент участвует в боевых действиях на Украине в составе иностранных войск.
«От 70% до 80% боевиков проходят через грузинское подразделение», – заявил Мамуашвили британскому изданию. По его словам, из 20 тыс. наемников 3 тыс. – подданные Британии, граждане США составляют третью по величине группу. Сама Украина официально не афиширует количество солдат, воюющих на ее стороне, пишет Ura.ru.
По словам Мамулашвили, большая часть иностранных боевиков приехала работать военными инструкторами. По его словам, батальон формируется в более мелкие подразделения спецназа для борьбы с ВС РФ.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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США указали на препятствия для использования замороженных активов ЦБ России
Существует большое число юридических препятствий, которые не дают использовать замороженные активы ЦБ России для поддержки Украины, сообщил старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.
Отвечая на вопрос об использовании российских активов на реконструкцию Украины, Хоган сказал, что для такого шага требуется устранить много юридических препятствий. При этом он сообщил, что США «в тесной координации со странами-членами G7» работают над ужесточением санкций против России, передает РИА «Новости».
Хоган сообщил, что США в течение четырех-пяти месяцев будут направлять Киеву примерно по 1,5 млрд долларов ежемесячно в целях поддержания работы украинского правительства. «Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы», – сказал он. По его словам, прямая поддержка правительства в Киеве – это один из приоритетов Белого дома.
Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 млрд долларов на помощь Украине. Глава минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
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Песков назвал главную цель спецоперации на Украине
Главной целью специальной военной операции на Украине является защита ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, «в целом защита республик – это главная цель специальной военной операции». Отвечая на вопрос о дополнительной поддержке сил ДНР, пресс-секретарь переадресовал его Минобороны, передает РИА «Новости».
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Из Луганска в Суходольск этапированы 88 сдавшихся боевиков с «Азовстали»
Сдавшихся в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» 88 боевиков националистического батальона «Азов» этапировали из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию этапированы ранее сдавшиеся 88 человек из «Азовстали», в том числе для проведения с ними следственных действий», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что российские и зарубежные журналисты побывали в катакомбах мариупольского завода «Азовсталь». На одной из стен они обнаружили надпись «Зеля – зрадник» (предатель – прим. ВЗГЛЯД), на другой висят снимки погибших «азовцев» (позывной последнего в этом ряду – «Сатана»).
20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 националистов и военнослужащих ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский через полмесяца признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных.
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Семенович заявила о гордости за Россию после выступления в Запорожской области
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Российская исполнительница Анна Семенович выступила в Энергодаре (Запорожская область). Она заявила, что гордится Россией и «нашими мужчинами-защитниками».
«Горжусь и восхищаюсь моей, нашей страной! Горжусь и восхищаюсь нашими мужчинами-защитниками!» – заявила Семенович, рассказав, что «выступала в Энергодаре». Она призналась, что «нервничала перед поездкой очень». Однако, «как только оказалась на месте – увидела чудесных людей вокруг, сильных военных, оберегающих нас».
«Их стойкость, спокойствие, отлаженность их действий, жестов, слов – в меня вселилась отвага, какая-то сила непередаваемая, что от страха и волнения не осталось ни следа!» – заявила она в соцсети «ВКонтакте».
Исполнительница заявила: «Мы – мощная страна! Сила духа людей восхищает и вдохновляет! Я полна гордости и счастья, что я россиянка».
«Дорогие наши парни, наши защитники! Спасибо вам за вашу стойкость, профессионализм! Молюсь за каждого из вас! Скорее возвращайтесь домой. Энергодар, спасибо за теплый прием! Вернусь обязательно! И мы еще не раз споем», – заявила она.
Выступление Семенович в Энергодаре состоялось в рамках празднования Дня России жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей. В День России там дали концерты российские эстрадные исполнители, рок-музыканты и киноактеры.
Напомним, в мае украинское национальное агентство по предотвращению коррупции составило новые списки из 3423 физических лиц и 545 компаний из России, поддерживающих спецоперацию на Украине. В список попала и Семенович.
В ООН выразили «чрезвычайную обеспокоенность» из-за обстрела роддома в Донецке
Сообщения СМИ об обстреле роддома в Донецке вызывают чрезвычайную обеспокоенность, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик подчеркнул, что «любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», передает РИА «Новости».
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что число жертв обстрела украинскими войсками Донецка увеличилось до пяти. Пострадали более 30 человек.
Напомним, в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал. Также под обстрел попал Майский рынок в центре города. Сообщалось, что погибли девушка и ребенок.
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Американист объяснил изменение риторики США в отношении Украины
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«Изменению позиции Белого дома в отношении Украины пока еще рано придавать серьезное значение. Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах, – уже хорошо», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров.
«Заявления Белого дома и даже самого Байдена о том, что им хотелось бы начать переговорный процесс, мы слышим уже некоторое время. Россия готова к любым переговорам, но что нам могут предложить США?» – задается вопросом политолог.
«Предложения «давайте начнем переговоры» идут рука об руку с другим требованием – отвести наши войска на позиции до 24 февраля. Эта идея декларируется уже месяц-полтора, как только для них стало очевидным, что Украина проигрывает. Но Россия на такие условия, конечно же, не пойдет», – отметил собеседник.
«Поэтому я бы не расценивал это заявление как желание проводить реальные переговоры. К этой фазе мы тоже придем, но попозже, после тотального разгрома украинской армии. Тогда западный мир будет без особых требований договариваться с нами о будущем украинского проекта», – подчеркнул Дудаков.
«Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах – это уже хорошо. Слова Жан-Пьер – это официальная линия Белого дома. Понятно, что в Госдепе и в Пентагоне есть «голуби» – то есть те, кто готов идти на переговоры сейчас, без особых предварительных требований. Есть и представители ястребиных взглядов, периодически мы слышим их заявления и комментарии в прессе, и это оказывает влияние на позицию Украины», – рассказал американист.
«А чтобы в позиции Украины что-то поменялось, должен случиться либо тотальный разгром украинской армии, что уже крайне близко, либо окончательное прекращение поставок западного оружия, которое и так все реже и реже прибывает на Украину. И тут, конечно, многое зависит от Вашингтона», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров, но пока не видит готовности Москвы к таким переговорам. США намерены «продолжать оказывать помощь Украине и помогать защищать ее демократию».
В качестве приоритетов Белого дома Жан-Пьер назвала вопрос экспорта зерна с Украины и проблемы глобальной продовольственной безопасности, которые, по ее утверждению, якобы обостряет Россия.
В то же время французский портал AgoraVox заметил, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Журналист AgoraVox подчеркнул, что СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о «неудачах» Москвы. Уже невозможно отрицать, что, оказывается, «на самом деле [президент Владимир] Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии в Донбассе».
В воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».
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Положение боевиков ВСУ на заводе «Азот» в ЛНР назвали катастрофическим
Находящиеся на заводе «Азот» украинские силовики могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен, иначе их ждет смерть, ситуация у них катастрофическая, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«У украинских войск там катастрофическое положение, поскольку они лишены снабжения. Те, кто сейчас находятся на предприятии «Азот», оказались между молотом и наковальней – с одной стороны их подпирают наши подразделения, с другой стоят заградотряды... Поэтому единственно правильный выход, который могут предпринять военнослужащие, находящиеся на территории предприятия, – это сдаться в плен. По крайней мере, они сохранят себе жизнь. В противном случае будут ликвидированы», – передает РИА «Новости» его слова в эфире «Россия 24».
Ранее с территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
В пятницу посол ЛНР в России сообщал, что союзные войска заблокировали украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке. «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил Мирошник.
В четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Эксперты объяснили замысел командования ВСУ при обстрелах Донецка
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«Сейчас нам придется с невероятными усилиями отодвигать противника подальше от Донецка, чтобы их артиллерия и ракеты просто не добивали до города. Но это не приведет к переброске войск к Донецку с других направлений», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Баранец, комментируя запрос ДНР о дополнительных союзнических силах на фоне обстрелов Донецка силами ВСУ.
«Во-первых, украинская армия пытается продемонстрировать активную деятельность. Просто сидеть в обороне им недостаточно. Им надо показать, что они еще могут сражаться», – сказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
«Кроме того, ВСУ сейчас пытаются отвлечь союзные войска от выполнения текущих задач. Так, например, все понимают, что штурмовать Авдеевку, откуда ведутся обстрелы Донецка, очень сложно. И там нужны дополнительные усилия. Поэтому ВСУ демонстрируют общую активность по этому направлению», – отметил собеседник.
Происходящее в Донецке Шурыгин охарактеризовал как провокацию в отношении российских войск. «Не исключаю, что это попытка вынудить наши войска перейти к более жестким мерам по Авдеевке. Но никто не станет штурмовать ее, что называется, в лоб. В противном случае это приведет к огромным и бессмысленным потерям. Город необходимо окружать, делать это аккуратно, понимая всю сложность поставленной задачи», – подчеркнул Шурыгин.
В свою очередь, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец увидел в обстрелах Донецка месть украинской армии из-за ранее понесенных поражений. «Никакой военной целесообразности в действиях ВСУ просто нет. Это тупая месть за те поражения, которые они успели понести. Их бесит, что донецкая земля им уже неподконтрольна», – уверен он.
«Есть в этом и психологический подтекст, который не стоит упускать из виду. Обстрелы Донецка на фоне сообщений Москвы о достижениях на фронте должны вызвать недовольство граждан России. Ведь если спецоперация идет успешно, почему продолжают страдать мирные граждане?» – задается вопросом собеседник.
Однако командованию ВС Украины не удастся спровоцировать Россию не переброску имеющихся сил и средств с других направлений к Донецку, потому что это не даст нужного эффекта ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.
По этой причине, как считают эксперты, командованию ВС России и союзных республик придется находить иные способы прекращения обстрелов Донецка. В их числе – улучшение организации контрбатарейной борьбы и усиление разведывательных возможностей для более точного выявления позиций ВСУ.
«Сейчас нам придется с невероятными усилиями отодвигать противника подальше от Донецка, чтобы их артиллерия и ракеты просто не добивали до города. Это можно сделать только после того, как все боевые позиции ВСУ будут установлены. Затем по ним можно прицельно ударить», – добавил Баранец.
Он также отметил, что сделать это будет непросто. «Многие позиции ВСУ стоят прижатыми к жилым домам. С одной стороны, мы бы могли ударить по ним, сровняв город с землей. Но там живут наши люди, здесь мы ограничены в возможностях. Именно поэтому мы движемся «на цыпочках», постепенно уничтожая силы противника», – заключил Баранец.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка. По его словам, «Киев перешел все грани». При последних обстрелах столицы республики использовались запрещенные методы ведения войны, подчеркнул Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики не прекращали оказывать помощь нуждающимся. Украинские силовики более двух часов вели массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
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Ударом «Калибрами» уничтожен артиллерийский арсенал ВСУ в Черниговской области
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Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное Донецкой народной республики (ДНР), Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР), а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского ЛНР», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 101 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня «Град», 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска (ДНР) и вертолет Ми-24 в районе Снегиревки Николаевской области. Также сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Гусаровка, Большие Проходы, Малая Камышеваха Харьковской области, Апостолово Днепропетровской области, Донецк, Левковка, Яковлевка (ДНР). Кроме того, перехвачены: украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Вернополье Харьковской области и 14 реактивных снарядов РСЗО «СМЕРЧ» в районах населенных пунктов Донецк, Александровка (ДНР), Попасная (ЛНР) и Сухая Каменка Харьковской области», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки (ДНР).
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 202 самолета, 131 вертолет, 1205 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3548 танков и других боевых бронированных машин, 521 установка реактивных систем залпового огня, 1947 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3605 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Киеву удается прятать от США истинный масштаб своих потерь.
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Украинские войска выпустили 20 ракет из «Града» по Кременной в ЛНР
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Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град», сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.00 с направления населенного пункта Верхнекаменка по населенному пункту Кременная с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)», – говорится в Telegram-канале представительства.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в Донбассе в 2014 году обошли город стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, Кременная перешла под контроль ЛНР. Население города до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 «Град».
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