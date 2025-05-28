Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.5 комментариев
Daily Telegraph: Великобритания может разместить войска в Арктике
Daily Telegraph: Британия планирует постоянное военное присутствие в Арктике
Лондон рассматривает возможность размещения постоянного военного контингента в Арктике на фоне растущей активности России в регионе.
Великобритания может разместить свои войска на постоянной основе в Арктике из-за усиления присутствия России, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph. Газета отмечает, что такая мера может быть предложена в готовящемся правительственном обзоре безопасности и обороны, публикация которого ожидается в июне.
По сведениям издания, военные могут дислоцироваться в Норвегии по аналогичной схеме с эстонским направлением, где сейчас несут службу около 1 тыс. британских военнослужащих в составе НАТО. Решение связано с оценкой потенциальных угроз, связанных с растущей военной активностью России в арктическом регионе.
Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял, что расширение НАТО усиливает угрозы безопасности России в Арктике и провоцирует рост военно-политической напряженности в этом регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Швеция начала готовить элитные войска для противостояния России в Арктике. Дмитрий Песков обвинил Финляндию и Швецию в размещении инфраструктуры НАТО. А французские военные составили карты для проведения операций против России.