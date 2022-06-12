В Мелитополе указали на виновных в теракте возле здания МВД

Накануне праздника Дня России украинские националисты запугивали людей, рассылая сообщения с угрозами не выходить на улицы и не участвовать в народных гуляниях по случаю праздника, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«За терактом стоят украинские боевики. Это террористы Зеленского. В этом нет никаких сомнений», – заявил РИА «Новости» Рогов.

По его словам, накануне праздника Дня России украинские националисты запугивали людей, рассылая сообщения с угрозами не выходить на улицы и не участвовать в народных гуляниях по случаю Дня России.

«Это классическое бандеровское бандитское подполье, которое умеет воевать только с мирными людьми. В результате теракта пострадали гражданские люди, которые просто проходили мимо, не имеющие отношение к силовым структурам», – отметил он.

Также Рогов заявил, что после теракта меры безопасности в Мелитополе будут усилены.

Ранее два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения. Мощность взрыва составила до 800 г в тротиловом эквиваленте.

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