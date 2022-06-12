Новый владелец McDonald’s в России сказал, за сколько купил бизнес

Владелец преемника McDonald's в России – сети ресторанов «Вкусно и точка» – Александр Говор рассказал, что купил бизнес за символическую плату и не планирует привлекать заемные средства на развитие сети.

«Кредитные средства не привлекались, сделку, естественно, разглашать нельзя, это наши внутренние и юридические договоренности с корпорацией», – сказал он РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о сумме сделки, он уточнил, что это была символическая плата. Также Говор заявил, что у него достаточное количество бизнеса, на чьих плечах будет возможно нести начальные затраты на сеть ресторанов.

«Начальные деньги, которые надо сейчас внести до конца года, а это порядка 6,5-7 млрд рублей, мы изыщем. Если надо будет привлечь эти деньги извне, с банками, с каких-то других партнеров, это имеет место быть», – отметил бизнесмен.

Ранее гендиректор сети Олег Пароев заявил, что новым названием McDonald's стало «Вкусно и точка». Первые 15 предприятий в Москве и Московской области начали открываться 12 июня.

В четверг сеть бывших ресторанов McDonald's в России обнародовала новый логотип – две желтые палочки и желто-оранжевый круг, стилизованные под букву М на зеленом фоне, символизирующие картофель фри и бургер.