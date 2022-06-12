Стало известно о новом названии McDonald's в России

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12 июня, воскресенье | Последнее обновление — 10:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В США признали превосходство российской артиллерии над американской
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
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На фото - историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Стало известно о новом названии McDonald's в России
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Новым названием McDonald's стало название «Вкусно и точка», сообщил гендиректор сети Олег Пароев.
«Я рад представить наше новое название – «Вкусно и точка»,– цитирует его РИА «Новости».
Пароев отметил, что на первом этапе работы ресторанов «Вкусно и точка» будет доступно не все меню, это связано с логистическими сложностями, со сложностями с новой упаковкой и с открытием в рекордно короткие сроки.
По его словам, что поскольку рестораны открываются в очень сжатые сроки, «упаковка некоторых продуктов будет меняться». «Ту, которую вы сейчас видите, она поменяется на новую, но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим», – добавил он.
Он также подчеркнул, что в меню ресторанов не будет некоторых продуктов из привычного меню McDonald's, например, бургеров «Биг Мак» и мороженого «МакФлурри». «Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят», – сказал он.
Владелец обновленной сети Александр Говор заявил, что франчайзинговые сети McDonald's в России остановили работу и могут войти в новый бренд «Вкусно и точка». «Три дня назад бренд McDonald's приостановил свою работу в России, все франчайзи остановили работу – в Казани, Сибири, аэропортах. Будут ли они работать дальше под брендом McDonald's? Конечно, нет. Они если будут работать, то мы стали получать от них заявки на рассмотрение, чтобы под нашим брендом с ними составить договор, подпишем, хуже условий не будет – только лучше. Мы будем очень рады, если франчайзи останутся работать под нашим брендом», – пояснил он.
Первые 15 точек сети по Москве и области начали открываться 12 июня. Рестораны открылись на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Рестораны сети также открылись в Одинцово, Химках и в Реутово.
В четверг сеть бывших ресторанов McDonald's в России обнародовала новый логотип – две желтые палочки и желто-оранжевый круг, стилизованные под букву «М» на зеленом фоне, символизирующие картофель фри и бургер.
Ранее McDonald's в Москве возобновил прием сотрудников на работу.
В начале июня новый владелец бизнеса в России Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. При этом в Москве первый ресторан заработает уже 12 июня.
McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».
В США предложили способ разрешить конфликт Приднестровья и Молдавии
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Посол США в Молдавии Кент Дойл Логсдон считает, что Приднестровью нужно предоставить особый статус, такое мнение дипломат высказал в ходе своего визита в город Бельцы, который еще называют «северной столицей» республики.
«Мы хотим сделать все возможное, чтобы целостность и безопасность Молдавии соблюдались. Выход из кризиса мы видим в предоставлении Приднестровью особого статуса в составе Молдавии», – сказал посол США журналистам и гражданским активистам в ходе своего визита, которая транслировалась онлайн на Youtube-канале бельцкого интернет-проекта Nordnews, сообщает РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что США выступают за возобновление политических переговоров Кишинева и Тирасполя в формате «5+2».
«США и впредь будут поддерживать урегулирование конфликта в формате «5+2». Да, это длительный процесс, но в его основе лежит мирное урегулирование, то есть то, что сделает жизнь людей правого и левого берегов лучше», – сказал Логсдон.
Ранее власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость непризнанной республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.
За всю историю конфликта, который длится с начала 90-х, Тирасполь лишь в 2003 году выражал готовность говорить о воссоединении с Кишиневом. В то время активно обсуждался проект создания федеративного государства, в котором Приднестровье и Гагаузия имели бы статус субъектов. Но в итоге Кишинев отверг план, в работе над которым участвовал первый замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак (документ так и назывался – Меморандум Козака). Как пишет «Коммерсант», Москва поддержала сенсационное предложение президента ПМР Вадима Красносельского о сближении двух берегов Днестра, чтобы окончательно урегулировать конфликт, но молдавские власти заявили, что официальных предложений не получали.
«Меморандум Козака» в последний момент перед подписанием был отвергнут тогдашним президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Последний заявил, что пункт о присутствии российских войск в республике не был с ним согласован. Критики Воронина считали, что такой шаг он сделал под давлением Запада.
По мнению Козака, молдавская сторона достаточно хорошо знала текст договора, была с ним согласна и стремилась к скорейшему подписанию, а причиной неудачи стало прямое вмешательство американского посла, чего Воронин не скрывал в разговоре с Козаком.
В августе Козак после встречи с Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь.
Напомним, в 2022 году исполняется 30 лет с начала российской миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас в Молдавии вновь заговорили об объединении с Румынией.
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В США увидели в словах Зеленского готовность отказаться от Крыма
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Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказа Украины от претензий на Крым, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
«Что касается украинского президента Владимира Зеленского, он изменил свою позицию. Временами он говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статуса-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 году. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранения контроля России над Крымом», – приводит мнение бывшего американского дипломата РИА «Новости».
В то же время, президент американского Совета по международным отношениям считает, что пока у украинских властей нет единого мнения по этому вопросу. Среди факторов, которые могут спровоцировать Киев на запрос мирных переговоров, автор публикации назвал огромные издержки из-за боевых действий, сложную ситуацию на фронте и колебания Запада в вопросе поддержки Украины.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой.
В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине
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О России нельзя забывать, нужно «найти место» для нее после событий на Украине, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Times.
«По ее завершении (спецоперации) нужно будет найти место для Украины и место для России – если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – приводит мнение Киссинджера РИА «Новости».
Говоря о НАТО, бывший госсекретарь США выразил мнение, что важно сохранить организацию, «отражающую европейское и американское сотрудничество». При этом бывший глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов заявил о необходимости признать, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и Америке будут иметь место «большие вопросы», а у компонентов Североатлантического альянса необязательно «совпадают взгляды». По мнению Киссинджера, члены этого военного блока объединились в связи с ситуацией на Украине, поскольку это «напомнило» им о старых «угрозах».
Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой из-за превосходящей в разы российской огневой мощи. В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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В Польше признали поспешность антироссийских санкций
Польское правительство поспешило с тотальным эмбарго на импорт российского угля, заявил в беседе с Polskie Radio депутат от Гражданской коалиции Павел Понцилюш.
По его мнению, внезапное сокращение поставок может стать проблемой для частных потребителей, сообщает РИА «Новости».
«Такие радикальные решения принимались слишком быстро, нужно было подойти к этому немного спокойнее. За последние несколько лет импорт угля из России лишь увеличивался. Резкое сокращение поставок в большей степени ударит по простым полякам», – сказал политик.
Наращивание собственной добычи угля займет у Варшавы не менее полутора лет, добавил Понцилюш.
В конце марта Польша полностью отказалась от импорта угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это привело к дефициту топлива, наблюдается и нехватка дров. Польским гражданам разрешили собирать хворост в лесах в больших объемах, эта мера проходит в качестве ответа на рост цен на энергию.
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Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта
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Президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта, постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных судами России решений, документы опубликованы на портале правовой информации.
Также для обеспечения и защиты прав граждан России документ предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта, сообщает РИА «Новости».
Как пояснял глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит защитить права граждан России и исключить образование «вакуума» в исполнении решений.
Российский парламент в ходе пленарного заседания во вторник принял закон о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта.
В конце марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы.
18 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий, что постановления ЕСПЧ не подлежат исполнению в России.
Финляндия отвергла условие Турции для одобрения вступления в НАТО
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Финляндия не согласилась экстрадировать в Турцию участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена или Рабочей партии Курдистана (РПК) как того требует президент Турции Тайип Эрдоган для одобрения заявки страны в Североатлантический альянс, сообщает финское агентство STT.
Агентство запросило в финском минюсте турецкие запросы об экстрадиции за период 2019-июнь 2022 года, сообщает РИА «Новости».
«Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению Турции, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, которых они считают террористами», – говорится в сообщении.
К началу июня Финляндия получила от Турции десять запросов об экстрадиции, семь из которых удовлетворили. В том числе Финляндия экстрадировала двух человек, за которыми, судя по документам, не было никаких признаков терроризма, сообщает агентство.
Ранее сообщалось, что Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО.
В начале июня Эрдоган заявил, что Турция не имеет намерений менять позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если с их стороны не будут предприняты необходимые шаги.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.
В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.
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The Washington Post: Запад перестал верить в победу Киева
На Западе из-за превосходящей в разы российской огневой мощи не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой, пишет американская газета The Washington Post.
«На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать», – цитирует статью РИА «Новости».
Западная же помощь прибывает в недостаточном количестве, отмечает журналист.
По мнению The Washington Post, из-за превосходящей в разы российской огневой мощи Запад больше не верит в успех украинских боевиков.
Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.
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Глава МИД Чехии подтвердил гибель присоединившегося к ВС Украины чеха
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил в субботу гибель на Донбассе гражданина республики, присоединившегося к подразделениям украинских военных, сообщает информационное агентство ЧТК.
«Могу подтвердить, что на Украине погиб гражданин Чехии. Это произошло в Донецкой области», – передает ТАСС слова министра.
Президент Чехии Милош Земан ранее разрешил 103 гражданам республики присоединиться к ВС Украины. Чешское законодательство запрещает службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях без согласия главы государства. Данное требование распространяется также на иностранцев, имеющих вид на жительство в стране.
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Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей
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На Украине ожидается дефицит арбузов и черешни из-за потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на телеканале «Украина 24».
«По бахчевым культурам основные регионы выращивания – это Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы», – передает РИА «Новости» его слова.
Высоцкий добавил, что альтернативы херсонским и запорожским арбузам у Киева нет. Кроме того, «сложная ситуация» и с черешней, так как находящийся под контролем РФ Мелитополь в Запорожской области был на Украине главным центром ее выращивания, заключил он.
Ранее Высоцкий заявил, что в стране прогнозируется дефицит объемов хранилищ зерновых на уровне 15 млн тонн. По его словам, сейчас идут закупки «мобильных элеваторных банков» и «больших пластиковых рукавов», чтобы иметь в резерве оборудование для хранения 10-15 млн тонн зерновых.
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Эксперт объяснил разногласия по поводу вступления Украины в ЕС
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Украину тащат в ЕС исключительно по политическим мотивам, но с экономической точки зрения это абсурд, потому что богатым странам Евросоюза придется содержать Украину за свой счет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее Австрия выдвинула неожиданное условие предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
«Евросоюз стремится к выравниванию уровня социально-экономического развития. Принцип ЕС – богатые страны помогают бедным. Соответственно, если в ЕС вступают богатые страны, такие как Финляндия и Швеция в 1995 году, то Европейский союз становится богаче и может больше помогать бедным – тем же странам Прибалтики, которые вошли в ЕС в 2004 году», – напомнил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
Если к таким бедным членам ЕС как Болгария, Румыния, Литва и Латвия добавится многомиллионная Украина, «то полюс бедности в ЕС резко увеличится», что будет особенно заметно после выхода из ЕС Великобритании 31 января 2020 года. «Те деньги, которые перераспределяются в Брюсселе в пользу бедных, надо будет перераспределять самой бедной, то есть Украине», – пояснил собеседник.
Другой вопрос, готовы ли страны Прибалтики отказаться от части своих средств. Для них «вступление Украины в ЕС абсолютно невыгодно с экономической точки зрения». «Собственную экономику Эстония, Латвия и Литва давно уничтожили. Эта же проблема касается целиком Польши, которая последние полтора десятилетия пользуется уникальными дотациями и субвенциями со стороны Европейского совета. Но если появится гораздо более бедная Украина, то деньги пойдут туда, а не в Польшу. С экономической точки зрения – вступление Украины в ЕС – это абсурд», – подчеркнул собеседник.
Дания, Нидерланды и Германия понимают, что деньги придется выкладывать из карманов их гражданам. «В Евросоюзе уже утомились отдавать деньги Афинам. Деньги уходят, а социально-экономические проблемы так и не решаются. Поэтому в ЕС по поводу Украины есть разные точные зрения. С точки зрения политики Украину тащат в ЕС, и заодно чтобы Россию позлить. А с точки зрения экономики европейские чиновники хватаются за волосы и абсолютно не понимают, как обеспечить эту страну и ее интеграцию в ЕС», – пояснил главный научный сотрудник Института Европы РАН.
Накануне австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Вена согласится на предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия». Ранее Нехаммер призвал создать «европейскую подготовительную зону» для Украины и Молдавии в качестве переходного этапа между сотрудничеством и полным вступлением в ЕС.
По словам канцлера, так называемое «подготовительное пространство» позволит странам достичь стандартов Евросоюза, аналогичных Европейской экономической зоне или Европейскому соглашению о свободной торговле. По его словам, в ходе споров о членстве Киева в ЕС необходимо избавиться от эмоций, потому что быстрое вступление Украины «нереалистично».
Напомним, Нидерланды и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Амстердам говорит о несоответствии Киева критериям в сферах стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. В Копенгагене считают, что Украина должна «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу».
Германия предлагает компромисс – дать Киеву условный статус кандидата.
Еврокомиссия рассмотрит вопрос о рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 17 июня. Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей кандидатский статус.
Киев заявлял, что сыт по горло «специальными решениями» и отдельными моделями интеграции в Европейский союз и хочет полноправного членства, о чем говорил в мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Через несколько дней после начала Россией спецоперации на Украине главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз. В открытом письме, опубликованном на сайте польского лидера, президенты выразили «глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС».
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СМИ: Украине выдвинули условия для получения статуса кандидата в ЕС
Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только при условии верховенства закона и борьбы с коррупцией, пишет Bloomberg.
«Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия (ЕК) порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией», – цитирует материал РИА «Новости».
Прежде, чем заявка Украины будет рассмотрена, все члены Европейского Союза должны единогласно одобрить решение, однако полдюжины стран, включая Нидерланды, Данию, Швецию и Португалию, скептически относятся к этой идее, отмечает Bloomberg.
Сам сложный процесс вступления может продлиться более десяти лет, говорится в статье.
В субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия к концу следующей недели готова высказать свое мнение по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения заявки Киева на вступление в ЕС.
В ДНР заявили о подготовке к суду над наемником из Южной Кореи
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Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что сейчас идет подготовка к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины.
Сейчас множество наемников воюют на стороне киевского режима, поэтому возможны разбирательства в отношении и других наемников по мере сдачи в плен.
«Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой, сказанные в эфире проекта «Соловьев Live».
Позже Никонорова добавила, суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР, а на его родине, потому что он сбежал.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
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«Россети» восстановили электрические связи между Белгородской и Харьковской областями
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В пятницу было подано напряжение на подстанцию 110 кВ Солнечная, что обеспечило энергоснабжением 100 тыс. жителей города Волчанска и Волчанского района Харьковской области от российской энергосистемы.
Энергетики завершили исполнение задачи по обеспечению электроэнергией приграничных территорий Харьковской области. В результате электроэнергией обеспечено более 400 тыс. человек в Купянском, Волчанском, Боровском, Шевченковском, Изюмском и Балаклейском районах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ранее между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей существовали воздушные линии электропередачи 110 кВ, которые взаимно обеспечивали резервное электроснабжение потребителей. В 2002 году из-за ухудшения взаимоотношений между Россией и Украиной указанные линии были демонтированы.
Белгородскими энергетиками в короткий срок была построена линия электропередачи 110 кВ Нежеголь – Солнечная, соединяющей две энергосистемы. Ее общая протяжённость – 8,7 км. В строительстве приняли участие 6 бригад, 31 человек и 15 единиц техники. Разрешенная мощность перетока – 45 МВт.
Напомним, в период с 21 мая по 10 июня в рамках исполнения поручения Министерства энергетики ПАО «Россети» были организованы и выполнены работы по восстановлению электроснабжения города Волчанск, Волчанского, Печенежского районов Харьковской области, а также части Великобурлукского района.
С начала апреля со стороны Украины была прекращена подача электроэнергии на указанную территорию. Без электроснабжения оставались более 100 тысяч жителей, в самом Волчанске от автономных генераторов электроснабжались только объекты жизнеобеспечения. Водоснабжение по этой причине осуществлялось по графику 4 часа в день. Сложившаяся ситуация вызвала высокое социальное напряжение среди населения.
Грузия заранее оскорбилась возможным отказом в членстве в ЕС
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в субботу, что отрицательное решение ЕС на саммите 23-24 июня по вопросу присвоения его стране статуса кандидата в члены будет на руку России, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он призвал лидеров Европы принять «мудрое решение», которое будет «отвечать интересам Европы и Грузии, а не интересам России».
При этом он назвал возможный отказ «несправедливым» и даже «оскорбительным», так как Грузия «не требует ничего такого, чего не заслужила».
Ираклий Гарибашвили заявил в этой связи, что Грузия по всем параметрам намного ближе к ЕС, чем Украина и Молдавия, которые претендуют на аналогичный статус.
«Мы требуем справедливости и уважения», – сказал он, назвав при этом недавнюю резолюцию Европарламента с резкой критикой Грузии «безответственной» и «несправдливой».
Ранее депутат правящей «Грузинской мечты» Дмитрий Хундадзе заявил, что резолюция Европарламента с критикой грузинского руководства и возможными санкциями против миллиардера Бидзины Иванишвили является вмешательством во внутренние дела Грузии.
Он назвал тезисы из резолюции «вмешательством во внутренние дела Грузии и непризнанием выбора большинства народа Грузии». Депутат заявил, что «угрозами санкций не испугать ни Бидзину Иванишвили, ни народ Грузии».
«Наоборот, этот день (принятия резолюции) едва не разрушил европейский выбор народа Грузии. Это опасные политические игры», – сказал парламентарий.
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Херсонская область приступила к выплатам соцпособий
Херсонская область приступает к максимальным выплатам соцпособий населению, формируется программа по выплатам пенсий, рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Максимально будут выдаваться социальные выплаты. Максимально формируется программа по пенсионным выплатам и регистрации всех тех людей, которые готовы подать документы на гражданство Российской Федерации», – сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он рассказал, что без российского гражданства нельзя будет открыть счет в банке и адаптировать социальный пакет под нынешние реалии.
Ранее депутат Госдумы допустил отмену границ между Крымом и Херсонской областью в течение недели.
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