Новый владелец бизнеса McDonald's в России объявил о планах расширить сеть

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3 июня, пятница | Последнее обновление — 13:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков прокомментировал заявление Кадырова о возможном ускорении спецоперации на Украине
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Огромный ресурсный потенциал России позволил ей легко пережить первые санкционные удары. Но за видимой «тефлоновостью» санкций не стоит забывать, что санкционная война – это война на истощение, условием победы в которой является устойчивость в долгосрочной перспективе.
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Пока полиция расследует избиение местных таксистов, таксисты уже приняли свои меры и в приложениях добавляют: «беженцев с Украины не обслуживаем». Ответочка прилетела.
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Выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы.
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Новый владелец бизнеса McDonald's в России объявил о планах расширить сеть
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Бизнесмен Александр Говор, купивший российский бизнес McDonald's, заявил о планах расширить сеть до тысячи ресторанов по всей стране.
По словам Говора, сейчас к перезапуску готово 840 точек.
«Еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько – подальше, в Центральной России. Еще порядка 20 ресторанов можно вводить до конца 2022 года. Мой глобальный план – в ближайшие годы увеличить сеть до тысячи ресторанов по стране», – передает ТАСС слова предпринимателя. Говор также уточнил, что окончательное решение по новому названию для бренда станет известно в июне. «У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня», – сказал он.
Ранее стало известно, что под новым брендом McDonald's в Москве 12 июня, помимо ресторана на «Пушкинской», заработают еще минимум 14 точек, на упаковках блюд в обновленной сети не будет фирменных желтых букв «М».
Напомним, в четверг ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's одобрила Федеральная антимонопольная служба России.
Медведев не исключил утрату Украиной суверенитета и дополнительных территорий
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Если Украина откажется договариваться, она может потерять национальный суверенитет, киевским властям следует подумать об этом «на трезвую голову», а «не под влиянием кокаина», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, «абсолютно очевидно», что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». Он подчеркнул, что «это должны понимать власти в Киеве». Он призвал их «принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
«Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову», – сказал Медведев, добавив, что сегодняшняя позиция Киева также связана «и с жертвами, и с разрушениями», и в конечном счете Украина может «потерять и дополнительные территории».
Медведев считает, что шансы на политическое урегулирование конфликта на Украине ухудшаются. Хотя Киев «будто бы проявил желание договариваться по ключевым моментам» на «относительно реалистической позиции», позднее Украина «переговоры приостановила», причем сделала это «явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя».
«Ситуация развивается совершенно по другому сценарию. То есть, иными словами, по сути происходит дальнейшее развитие специальной военной операции. Хотя у них был шанс постараться или попробовать договориться с нами на эту тему», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Силуанов пожаловался Путину на частую замену бордюров
На частый ремонт трасс и замену бордюров пожаловался министр финансов Антон Силуанов президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам дорожного строительства.
«Вот едешь по трассе. Хорошая трасса! Начинают ремонтировать! Или полотно снимают, которое абсолютно нормальное и может еще пару лет послужить, или бордюр начинают менять! Почему? Потому что подошли межремонтные сроки и требуется вложение денег дополнительных», – заявил Силуанов на совещании по вопросам дорожного строительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ранее Путин заявил, что надо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь региональные автодороги, их безопасность и качество должны отвечать запросам людей.
Патрушев: Запад пытается спровоцировать полномасштабный экономический кризис в России
Запад пытается спровоцировать полномасштабный экономический кризис в России, Совбез проводит необходимую работу, чтобы заблокировать эти попытки, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране», – заявил Патрушев, передает ТАСС.
По его словам, эффективное противостояние давлению санкций позволит не только справиться с экономической агрессией, но и провести перестройку экономики страны.
Ранее Патрушев заявлял, что власти стран Запада, поддерживающие сейчас киевский режим, могут столкнуться потом с «озверевшими украинскими молодчиками», которые будут буянить на улицах их городов.
Басурин назвал потери ВСУ при попытке прорыва у Авдеевки
Украинские военные потеряли порядка 70 человек, пытаясь прорваться из окружения в районе Авдеевки, заявил замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Два таких случая было в районе Авдеевки. <...> Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито. <...> До 70 солдат были уничтожены», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Он добавил, что при попытке прорыва в районе Новомихайловки погибли 15 украинских военных.
Ранее в четверг Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.
До этого стало известно, что сводные отряды Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
В США заявили о приказе Си Цзиньпина найти способы поддержать Россию
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Китайский лидер Си Цзиньпин велел найти пути поддержки России без нарушения санкций Запада, пишет американская пресса.
Washington Post со ссылкой на чиновников в Китае и США заявила, что Си Цзиньпин велел «ближайшим советникам найти способы финансово помочь России, но без нарушения санкций». Высокопоставленный представитель США заявил, что «это сложно». Он утверждает, что «этого, с точки зрения России, недостаточно». По его словам, Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву.
Источник издания полагает, что Китай хочет «быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане». Указывается, что «многие эти цели противоречат друг другу». «Сложно одновременно достичь их», – приводит ТАСС слова чиновника.
Washington Post утверждает, что Россия якобы обращалась к Пекину с просьбами о расширении поддержки, выражая будто бы при этом разочарование по поводу предпринятых Китаем шагов. Издание пишет, что «руководство Китая, по свидетельству китайских и американских должностных лиц, хочет расширить содействие России, не нарушая западные санкции, и оно установило пределы того, что будет делать». Приводятся высказывания китайского официального представителя, который назвал напряженными недавние консультации Москвы и Пекина.
По версии газеты, Москва запрашивала выполнение Китаем «торговых обязательств», предшествующих специальной военной операции на Украине, а также «финансовую и технологическую поддержку, теперь попавшую под санкции США и других стран». В ответ, как утверждает издание, Китай «ясно изложил свою позицию по ситуации на Украине и незаконным санкциям в отношении России». «Мы понимаем нынешнее сложное положение (Москвы). Тем не менее мы не можем в этом диалоге игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа», – приводит Washington Post слова источника «в Пекине, непосредственным образом осведомленного об обсуждениях».
Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что дело не в попытках обхода санкций, а в том, что те нанесли ущерб «нормальным экономическим и торговым обменам» с Россией, проигравшими оказались все стороны, санкции ухудшили и без того непростую ситуацию в мировой экономике.
Washington Post признает со ссылкой на китайских чиновников, что Москва не обращалась к Пекину с просьбами о поставках «оружия и боеприпасов». Китай «готов выполнять свои обязательства перед российской стороной и делает это, когда удовлетворяются надлежащие условия», заявил источник. Он обвинил США в попытке «посеять рознь между китайской и российской сторонами», но заверил, что «этого не случится», американцы «не преуспеют в подрыве китайско-российских отношений».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США пока не видели со стороны Китая ни помощи в обходе санкций, ни военной поддержки России в конфликте на Украине. Блинкен при этом добавил, что возможность оказания такой помощи со стороны Пекина Москве беспокоит США.
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Словакия: Страны Европы могут остаться без нефтепродуктов из-за санкций против РФ
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Запрет на поставки российской нефти в страны Европейского союза сделает невозможным поставки нефтепродуктов в ключевые страны Центральной Европы, заявили в словацком нефтеперерабатывающем комбинате Slovnaft («Словнафт»).
Новый пакет антироссийских санкций, запрещающий поставки большей части нефти, постепенно ставит под угрозу поставки продукции комбината на рынок Центральной Европы и на внутренний словацкий рынок, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ceske noviny.
Ранее Евросоюз расширил списки персональных санкций против россиян. В рамках шестого пакета санкций ЕС расширил списки лиц, на которых будут распространяться рестрикции, в него вошли представители силовых структур, СМИ и бизнесменов, а также члены их семей.
Также пакет санкций включает постепенный отказ от поставок в ЕС российской нефти, перевозимой по морю. Отдельное временное исключение делается для нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба».
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В Чечне пообещали отомстить сыну британского депутата за гибель своего земляка на Украине
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Иностранные наемники, которым нужен пиар, найдут на Украине могилу, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат парламента Чечни Султан Денильханов. Так он отреагировал на гибель сержанта Адама Бисултанова в результате атаки группы иностранных наемников, среди которых находился сын британского депутата Бен Грант.
«Гибель Адама Бисултанова – это большая трагедия не только для семьи военного, но и всей республики. Для нас такие как Бисултанов – генофонд нации. В любом случае он выполнял приказ Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина и главы республики Рамзана Ахматовича», – сказал экс-депутат парламента Чечни, глава местного отделения «Справедливой России» Султан Денильханов.
Воющих на Украине иностранных наемников, среди которых находится сын британского депутата Бен Грант, Денильханов называет «перелетными гусями». Именно Грант атаковал БТР, где находился Бисултанов с сослуживцами. «Я не думаю, что этому «гусю» долго осталось жить, если даже он еще не убит. Наемники затягивают то, что происходит сейчас на Украине. Эти люди пытаются обескровить Россию, но вряд ли это произойдет. Мы лучше всех понимаем, что такое нацисты и террористы. Последние восемь лет на Украине терроризм расцветал махровым цветом, но никому, кроме России, не было дела до того, что в Донбассе гибли люди», – подчеркнул собеседник.
Денильханов убежден, что Грант и другие наемники ехали на Украину не защищать демократию, для них важен пиар и они «первыми дадут оттуда деру», когда почувствуют реальную угрозу при наступлении российских войск. Он напомнил, что США и их западные союзники разрушили Афганистан, Сирию, Ирак и Ливию. «Если бы они хотели демократии, то англичане давно должны были бы потребовать прекратить геноцид жителей Донбасса. Сейчас им нужно загнать нашу страну в угол, но этого не произойдет. Курс изменен не будет. США и их союзники найдут на Украине то, что ищут – могилу», – уверен Денильханов.
По его словам, сейчас два славянских народа поставлены друг против друга. «Мы совершили одну ошибку – нужно было в 2014 году добить националистов, и все было бы нормально. К сожалению, мы сами дали им восемь лет, чтобы они укрепились. Но простой украинский народ нисколько не виноват в том, что сейчас происходит. Нам не жить друг без друга, но это не хотят понимать определенные люди на Украине. Но раз произошло то, что произошло – значит, надо идти до конца, останавливаться уже нельзя», – считает политик.
О гибели командира отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержанта Адама Бисултанова стало известно в четверг. Трагические события произошли 26 мая. Подразделение Росгвардии вступило в бой с группой наемников из Великобритании и США. Бен Грант снимал происходящее на камеру GoPro. На видео, которое появилось в интернете 28 мая, один из наемников выходит из засады в лесу и нацеливает наплечную противотанковую ракету Matador в БТР, где находился Бисултанов с сослуживцами. Всего было нанесено три удара. Бисултанов получил смертельные ранения.
По данным британских СМИ, Грант находится на Украине с марта. Его мать – Хелен Грант, депутат британского парламента от Мейдстоуна, спецпосланник премьера Бориса Джонсона по вопросам образования девочек. В интервью The Daily Telegraph Грант рассказал, что отправился на Украину по собственному желанию и «даже маме не сказал об этом».
Попытки вторжения украинской армии в Херсонскую область провалились
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Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем российских войск, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил: «Мы полностью контролируем территорию Херсонской области». Он опроверг слова представителей Киева о «захвате» населенных пунктов в регионе, назвав заявления украинской стороны «чистым популизмом». «Это все не соответствует действительности», – сказал Стремоусов. Он сообщил, что «все их попытки вторжения были отбиты и провалились», передает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, чтобы захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области. Военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал провальное контрнаступление под Давыдовом Бродом «атакой обреченной», которая подтвердила неспособность ВСУ одержать победу даже в локальных столкновениях.
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Арестович объявил сдачу Северодонецка украинской военной хитростью
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк.
«Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждает, что украинские войска «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти вернули 150–200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка. Жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, промзона контролируется частично, передает ТАСС.
Напомним, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней.
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В Госдепе призвали не считать санкции против Захаровой «чем-то личным»
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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировал санкции США против официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Прайс заявил, что Захарова «оказалась под санкциями не из-за ее какой-то конкретной роли, а поскольку она является высокопоставленной фигурой в российском правительстве». При этом Прайсу напомнили, как он сам прокомментировал внесение его в список американцев, которым запрещен въезд Россию. Тогда Прайс сказал, что такое решение ничего для него не значит, поскольку в Россию он и не собирался, передает ТАСС.
Он не согласился с тем, что Захарова находится в аналогичной ситуации: «Я бы оспорил утверждение о такой симметрии. Между США и Россией нет симметрии, если говорить о привлекательности нашей страны и силе и важности нашей финансовой системы». Также он заверил, что включение Захаровой в санкционный список «не было чем-то личным». «Мы преследуем тех, кто напрямую или не напрямую причастен к агрессии российских властей на Украине», – сказал он.
Напомним, минфин США опубликовал санкционные списки, в которые в частности вошли: официальный представитель МИД России Мария Захарова, бизнесмен Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, министр ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития Максим Решентников. Захарова назвала перформансом включение ее в санкционный список США.
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Эксперт назвал эффективный способ блокировки сразу всех VPN-сервисов
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Полностью перекрыть все пути обхода блокировок в России возможно с помощью перехода в режим «белого списка», сказал газете ВЗГЛЯД член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев, комментируя сообщения Роскомнадзора о блокировке VPN-сервисов, которые нарушают российское законодательство.
В Роскомнадзоре подтвердили, что в рамках закона о «суверенном» рунете проводится блокировка VPN-сервисов, включая Proton VPN, проблемы с подключением к которому ранее возникли у многих пользователей. Уточняются, что блокируются сервисы, нарушающие законодательство страны.
«Теоретически возможно перекрыть абсолютно все лазейки для доступа к запрещенному контенту. Для этого нужно заблокировать все обходные пути, зеркала, прокси-сервера и VPN-сервисы. Их хоть и огромное количество, но не бесконечное. Практически это сделать довольно сложно, поскольку противники блокировок не стоят на месте и на каждый очередной запрет вводят в строй все новые и новые сервисы и адреса доступа к ним», – говорит Казанцев.
Сейчас Роскомнадзор, считает эксперт, блокирует популярные VPN-сервисы, рассчитанные на большое количество пользователей, не обладающих серьезными техническими познаниями, а использующими эти сервисы по принципу «открыл приложение – нажал большую кнопку». У технически более подкованных граждан выбор лазеек пока еще достаточно широк: не «попсовые» VPN-сервисы, прокси-сервера, сеть TOR и всякие более экзотические варианты вроде собственного арендованного сервера, например, в Нидерландах, с реализованным на нем прокси или VPN.
«Полностью перекрыть все эти пути обхода теоретически можно. Но для этого нужно будет переходить на режим «белого списка», когда любые адреса и порты блокируются, кроме тех, что проверены уполномоченным органом и включены в этот «белый список». Это, пожалуй, единственный ультимативный способ заблокировать практически любой доступ к запрещенному контенту», – заключил специалист.
Вы пользуетесь VPN-сервисами?
Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что VPN таит в себе несколько технических опасностей для пользователей. Так, например, такие сервисы могут передавать персональные данные пользователя, его логины и пароли.
Силы ДНР подавили контрнаступление украинских войск в районе Авдеевки
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Силы Донецкой народной республики (ДНР) отбили атаки вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«В районе Авдеевки (на севере республики), юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, и они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Басурин заявил, что ВСУ обстреляли город Енакиево.
«В Енакиеве двое гражданских получили ранения тоже в результате обстрела из новых систем – гаубиц 155 мм натовских стандартов», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Сводные отряды Народной милиции Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
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Байден отказался считать Вторую поправку к конституции США «абсолютом»
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Вторая поправка к конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, «не является абсолютом», как и «все другие права», заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден выступил с телеобращением к американцам в связи со случаями стрельбы в США. Он призвал «запретить штурмовое оружие и магазины высокой емкости». Если сделать это не удастся, сказал президент, следует «поднять возраст», с которого разрешено покупать оружие, «с 18 лет до 21 года». Кроме того, по его словам, требуются изменения правил хранения огнестрельного оружия, передает ТАСС.
Байден, сославшись на мнение одного из бывших судей Верховного суда США, подчеркнул, что права, гарантируемые Второй поправкой, «не являются безграничными и никогда не были таковыми». Так, «пулеметы регулируются на федеральном уровне в течение почти 90 лет, но это по-прежнему свободная страна», сказал он. По его словам, призыв ужесточить законодательство о контроле за оружием не означает, что «кто-то будет лишен своих прав». Он заявил, что «речь идет о защите свободы пойти в школу, в продуктовый магазин, в церковь и не быть при этом подстреленным или убитым».
Он призвал ужесточить проверку биографических данных у покупателей оружия. Также Байден предложил «устранить барьер, защищающий производителей» оружия при подаче судебных исков, передает РИА «Новости».
Глава государства признал, что властям «не удастся предотвратить каждый инцидент» со стрельбой, но отметил, что «есть шаги», которые необходимо предпринять. «Это рациональные, основанные на здравом смысле шаги», – заявил он.
Накануне пять человек, включая подозреваемого, погибли, в результате стрельбы в здании медицинского центра в Талсе. До этого в результате стрельбы в начальной школе в Ювалде погибли 18 детей и трое взрослых, включая нападавшего. В мае в городе Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете.
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Власти Крыма объяснили взрывы в порту Бердянска
Работы по разминированию территории проводятся в порту города Бердянска, который находится под контролем российской армии, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«По Бердянску. Взрывы – это разминирование порта. Все истории про ДРГ (диверсионно-разведывательных группы и т. д.) от украинских телеграм-каналов – фейк», – говорится в сообщении Крючкова в Telegram-канале.
В четверг в ряде Telegram-каналов появились сведения якобы о взрыве в порту Бердянска.
В ДНР предсказали будущее украинских боевиков на заводе в Авдеевке
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Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью», но ополченцы не будут долго ждать их сдачи в плен, заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба.
Отвечая на вопрос, могут ли нацбаты окопаться на Авдеевском заводе, Авидзба сказал: «Да надеюсь... Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать».
По словам командира ополченцев, националистам дадут определенный срок, чтобы сдаться. «Если они не уйдут, они там и останутся», – передает РИА «Новости» слова комбата.
Авдеевский коксохимический завод расположен в подконтрольной Киеву Авдеевке, у которой почти восемь лет проходит линия соприкосновения между ВСУ и Народной милицией ДНР. Со стороны этого населенного пункта украинские войска регулярно обстреливают территорию Донецкой народной республики, в частности, расположенную поблизости Ясиноватую и пригород Донецка.
Ранее замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.
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