McDonald's в Москве возобновил прием сотрудников на работу

Рестораны сети McDonald's возобновили прием сотрудников на работу. Об этом свидетельствуют объявления, которые появились на заведениях сети в Москве.

Объявления со словами «Ведется прием на работу» размещены на дверях флагманского ресторана сети на Пушкинской площади, а также рядом с метро «Сокольники», передает РИА «Новости».

Двери закрыты, но через стекло видно, что ремонт либо еще не делали, либо дизайн также останется в желто-красном цвете.

В начале июня новый владелец бизнеса в России Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. При этом в Москве первый ресторан заработает уже 12 июня.

McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».