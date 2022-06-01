СМИ: Начата проверка на коррупцию в отношении Чубайса

Силовики начали опрос свидетелей по делу о коррупции со стороны покинувшего Россию бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса и его окружения, сообщил источник в силовых структурах.

«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы Роснано Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», – рассказал собеседник ТАСС.

Ранее источник сообщал, что российские силовики проверяют информацию о скрытых в банках Европы счетах Чубайса.

В начале мая представитель Чубайса заявил, что экс-чиновник недавно посещал Турцию, после чего – Израиль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле нет ни возможности, ни желания следить за судьбой Анатолия Чубайса.

В конце апреля источник в окружении Чубайса сообщал, что бывший гендиректор Роснано находится в Италии и возвращаться в Россию не планирует. 21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод». В начале апреля Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о мошенничестве и краже в особо крупном размере.

Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Двумя днями ранее появилась информация, что Чубайса уехал из России. Последним предложением Чубайса стало введение платы за углеродные выбросы.