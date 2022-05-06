На программу реновации в Москве выделили 110 млрд рублей

Утвержденный объем расходов на финансирование программы реновации в столице в 2022 году составит 110 млрд рублей, сообщил заместитель мэра города в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Программа реновации имеет огромную социальную значимость: сегодня для многих москвичей это единственный доступный способ улучшить свои жилищные условия. Даже в текущей экономической ситуации мэр Москвы Сергей Семенович Собянин ставит перед нами задачу не просто не снижать темпы реализации этой важной городской программы, но и нарастить их, по возможности ускорив переселение москвичей в новое жилье», – приводятся его слова на сайте мэра.

Бочкарев подчеркнул, что затягивание сроков строительства – один из ключевых рисков при реализации крупных городских программ в настоящее время. «Чем длиннее перспектива реализации строительного проекта, тем сложнее просчитать влияние на него различных экономических факторов, понять, будет ли обеспечен необходимый объем ресурсов, материалов и техники», – пояснил заммэра.

В сложившейся ситуации требуется сокращение сроков и корректировка подходов к реализации программы реновации. Для этого правительство Москвы планирует увеличить ежегодный ввод жилья по программе и ускорить темпы переселения ее участников.

«Новая экономическая реальность не должна привести к увеличению сроков строительства домов, к растягиванию процессов долгожданного переезда для участников программы реновации. Необходимо создать дополнительный резерв жилых площадей для ускорения хода программы, а также рассмотреть дополнительные источники ее финансирования», – заявил Бочкарев.

По словам главы строительного комплекса, принято решение о строительстве дополнительно восьми миллионов квадратных метров жилой недвижимости в рамках программы реновации. «Это позволит ускорить переселение, а также дофинансировать программу, в том числе за счет реализации части квартир на рынке. Таким образом, мы сможем гарантировать ее реализацию, не допустить увеличения сроков сдачи домов и даже приблизить эти сроки», – подчеркнул заместитель градоначальника.