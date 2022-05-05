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Минфин США вывел из-под санкций защиту интеллектуальной собственности
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Американское министерство финансов исключило из-под введенных против России санкций сделки, связанные с патентным и авторским правом, другими формами защиты интеллектуальной собственности в России и США, говорится в распространенной генеральной лицензии финансового ведомства.
«Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и Российской Федерации, которые были бы запрещены <…> положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Напомним, США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов. Адвокаты занимаются в том числе вопросом, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам Центробанка. Москва заявила, что США занимаются экспроприацией российской собственности и пытаются это узаконить.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.
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Японский премьер счел ответные санкции Москвы «абсолютно неприемлемыми»
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси назвали «абсолютно неприемлемыми» объявленные Москвой санкции, переложив ответственность за состояние двусторонних отношений на Россию.
Кисида заявил, что «это Россия обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию, и хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России, она выступила с подобным заявлением, это абсолютно неприемлемо», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.
Схожее мнение выразил и Киси: он считает, что подобные меры могут привести к «закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции».
Ранее МИД России обнародовал список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в страну, среди них – премьер-министр страны Фумио Кисида, глава МИД Есимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в «стоп-листе» 63 человека.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях против недружественных стран.
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Псаки озвучила роль США в конфликте на Украине
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Вашингтон видит свою роль в том, чтобы наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки заявила, что США «хотят победы Украины» и намерены «делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить суверенитет и территориальную целостность». Вашингтон собирается «наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров». «Такова наша роль», – приводит ее слова ТАСС.
По словам Псаки, Киев «решит за столом переговоров по мере того», как США «усиливают позиции» Украины, что «посчитает успехом на поле боя и в рамках переговоров». Вашингтон намерен «поддерживать предпринимаемые усилия» Киева. Как заявили в Белом доме, «украинцы решат, что является успешным итогом». Псаки не ответила однозначно на вопрос о том, готов ли Вашингтон согласиться с любым решением Киева относительно того, что именно считать победой для украинской стороны.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Россия вернулась к «границам до 24 февраля» и «вернула» Крым.
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Посольство России дало совет властям США
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Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций против России.
Дипломаты рекомендовали Вашингтону «направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем» США. Как отметило посольство, «местные чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива».
Россия призвала США «отказаться от подобного контрпродуктивного курса», подчеркнув, что санкции «не достигнут своих целей». Указывается, что «укрепление рубля свидетельствует об устойчивости финансового сектора и экономики» России, передает РИА «Новости».
«Это признают и сами эксперты из западных стран. Россия выполнит поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине», – заявило российское посольство.
Напомним, США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов. Адвокаты занимаются в том числе вопросом, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам Центробанка. Москва заявила, что США занимаются экспроприацией российской собственности и пытаются это узаконить.
Американские СМИ: Вашингтон спровоцировал спецоперацию на Украине
Вашингтон спровоцировал начало спецоперации России на Украине, и теперь Белый Дом использует Киев, чтобы победить Россию, написало издание The American Conservative (ТАС).
«Игнорируется роль Вашингтона в провоцировании спецоперации Москвы. Нарушив заверения времен холодной войны и расширив НАТО, а также превратив альянс в агрессивную организацию, напавшую на Сербию и Ливию, Запад подтолкнул Россию к ответу. Нынешний конфликт почти наверняка не произошел бы, если бы не политика США», – цитирует статью Ura.ru.
Также отмечается, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не берет за эти действия никакой ответственности. В статье приводится факт, что изначально президент РФ Владимир Путин не был настроен враждебно по отношению к США и в 2000-х годах предложил странам сотрудничать. Однако продолжающееся наступление НАТО испортило отношения между сторонами.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты стремятся любыми способами затянуть спецоперацию РФ на Украине в попытке нанести максимальный ущерб России.
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Производитель моторных масел Castrol ушел из России
Британский производитель смазочных материалов Castrol (принадлежит британскому нефтегазовому холдингу BP) остановил поставки в Россию, пишут российские СМИ со ссылкой на дистрибьюторов. Это масло было рекомендовано для автомобилей концерна Volkswagen и ряда других европейских марок.
Об отсутствии поставок моторных масел Castrol в Россию «Газете.Ru» рассказали официальные компании-партнеры, отмеченные как авторизованные на официальном сайте компании. «Масел Castrol нет никаких, потому что Castrol их не поставляет уже около полутора месяцев. И когда будут – непонятно», – сообщили изданию в компании «Мега-Ойл» из Нижнего Новгорода, находящейся в списке официальных продавцов продукции Castrol.
Аналогичную информацию подтвердили в официальном интернет-магазине Castrol в России (не принадлежит британцам), а также в сервисном центре российского офиса Castrol. В последней организации отметили, что официальных объявлений об уходе с российского рынка производитель масел не делал, но «продукция не поставляется в связи с логистическими трудностями». В компании «Агреман» из Ярославля продукции Castrol также не оказалось.
В фирме «Центаурус» из Москвы, занимающейся оптовой продажей смазочных материалов, уточнили, что поставки Castrol были остановлены еще в конце февраля. «24 февраля Castrol остановил отгрузку своей продукции дистрибьюторам в России. В принципе она так и не восстановлена и с очень большой вероятностью не возобновится. Пока мы распродаем остатки», – сообщил менеджер компании.
В официальном интернет-магазине марки в наличии есть только одно наименование синтетического моторного масла по 52 тыс. руб. за 60-литровую бочку. Напротив остальных позиций стоит отметка «нет в наличии».
Продукция марки Castrol имеет рекомендации нескольких ведущих европейских автопроизводителей. В частности, немецкий концерн Volkswagen Group (включая бренды Audi и Skoda) заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Castrol более 10 лет назад: статус рекомендованного поставщика масел для автомобилей в России Castrol получил в 2011 году. С 2020 года Renault Россия рекомендует своим дилерам использовать смазочные материалы Castrol для обслуживания автомобилей Renault.
По данным аналитиков Йельской школы менеджмента, о сокращении деятельности в России в той или иной степени заявили порядка 750 иностранных компаний, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Глава государства призвал дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление. Кроме того, президент заявил о необходимости максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки.
Вашингтону указали на несоответствие его представлений о России реальности
США предпочитают считать Россию международным «изгоем», но их партнеры отказываются следовать этой линии, пишут американские СМИ.
В статье Washington Post указывается, что «представления США о России как о международном «изгое» на полной скорости налетели на реальность». Оказалось, что «не все партнеры Вашингтона готовы демонстративно избегать бывшую сверхдержаву, обладающую ядерным оружием». Это, как отмечает издание, «создает дипломатическую головную боль для президента Байдена», который стремится исключить Россию из G20, но «сталкивается с сопротивлением со стороны других лидеров».
Учитывая, что глава российского государства Владимир Путин приглашен на саммит в Индонезии, Байден должен решить, «примет ли он» сам «участие в саммите». При этом издание подчеркивает, что решение Индонезии «не шокировало Вашингтон» – в G20 входят Индия, Китай, Саудовская Аравия и ЮАР, которые также «проявили определенную степень сопротивления» намерениям США, передает ТАСС.
Напомним, как указывала американская пресса, нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры. Лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран.
Евродепутат обвинила США в разжигании войны на Украине
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Соединенные Штаты больше всех выигрывают от украинского кризиса, в то время как Европе приходится платить наиболее высокую цену, сообщила евродепутат Клэр Дейли во время проведения пленарного заседания в Страсбурге.
«Именно заинтересованность Вашингтона в разжигании конфликта с целью ослабить Россию и является главной причиной того, что кризис до сих пор не смогли урегулировать», – передает РИА «Новости» ее слова со ссылкой на CGTN.
Как отметила Дейли, американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».
«Некоторые представители США хотят, чтобы в таких странах, как, например, Германия обанкротились целые отрасли. И немецкое руководство, похоже, готово с этим согласиться, в то время как в Америке продолжают делать бизнес», – подчеркнула депутат.
Ранее издание The American Conservative выразило мнение, что Вашингтон спровоцировал начало спецоперации России на Украине, и теперь Белый дом использует Киев. В статье отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен не берет за эти действия никакой ответственности, и приводится факт, что изначально президент России Владимир Путин не был настроен враждебно по отношению к США и в 2000-х годах предложил странам сотрудничать. Однако продолжающееся наступление НАТО испортило отношения между сторонами.
До этого российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты стремятся любыми способами затянуть спецоперацию РФ на Украине в попытке нанести максимальный ущерб России.
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Псаки не исключила санкций США против патриарха Кирилла
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От санкций США «никто не застрахован», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя возможность введения санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Agence France-Presse сообщило, что ЕС собирается в рамках шестого пакета санкций ввести рестрикции против патриарха Кирилла. Отвечая на вопрос о возможности введения таких же санкций Вашингтоном, Псаки сообщила, что США «продолжают изучать варианты», но ей пока «нечего анонсировать», передает ТАСС.
Псаки также заявила, что «не осведомлена о каких-либо недавних телефонных разговорах» главы американского государства Джо Байдена и папы Римского Франциска. На вопрос о том, какой была бы позиция Байдена, если бы понтифик поехал в Россию Псаки ответила: «Я не обсуждала с ним это». Она «предположила», что Байден «с уважением отнесся бы к решению папы Римского совершить те поездки или провести те контакты, которые тот посчитал бы нужным».
Напомним, Байден является вторым после Джона Кеннеди президентом-католиком в истории США. Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. «[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал понтифик. Также он выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.
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Украинский военнопленный пожаловался на частые осечки у «Джавелинов»
Переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин») и NLAW, поставляемые Украине странами НАТО, плохо себя показывают в бою и дают много осечек, рассказал украинский военнопленный.
«Военная помощь от США, на мой взгляд, была слишком перехвалена, потому что хваленые ПТУРы [противотанковые управляемые ракеты] и гранатометы, их Javelin и NLAW, которые были очень сильно разрекламированы, показали себя на практике не такими: были осечки, стреляет обычно один из четырех, и то бывали неразрывы или вообще [снаряды] в 50 метрах взрывались, не долетая до цели», – приводит его слова ТАСС. Видео с показаниями украинского военного распространило Минобороны.
По словам пленного, часть партий противотанковых комплексов была с истекшими сроками годности и вышедшими из строя аккумуляторами. «Были такие, где аккумуляторы были просрочены, даже на большинстве партий были указаны года с истекшими сроками годности», – сказал военнопленный.
Он также отметил, что для украинских солдат на полигонах проводилось обучение по работе с противотанковыми комплексами натовского образца.
Напомним, США поставили Украине более 5 тыс. противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
В начале марта Минобороны распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
Итальянские курорты оказались «на нуле» из-за санкций против России
Итальянские курорты столкнулись с финансовыми проблемами из-за отсутствия российских туристов. Так, владелец агентства недвижимости в Скалее Никола Ротондаро рассказал The Guardian, что местная экономика расцветала благодаря россиянам.
«Мы уже на нуле. Русские больше не приезжают; им закрыли доступ», – посетовал Ротондаро, передает РИА «Новости».
The Guardian отмечает, что Ротондаро не единственный, кто оказался в затруднительном положении. Сальваторе, официант одного из местных ресторанов, также пожаловался на отсутствие российских туристов. «В нормальных условиях здесь много русских. Сейчас нет ни одного», – сказал он, выразив надежду, что россияне вернутся к концу лета.
В Скалее, городе с населением чуть менее 11 тыс. человек, около 30 агентств недвижимости, многие из которых обслуживают российский рынок. Рестораны, бары и магазины стали зависеть от гостей из России, которые, как правило, тратят больше, чем итальянцы, и продлевают курортный сезон, приезжая на побережье не только в жаркие летние месяцы.
По подсчетам специализированного института Demoskopika, в этом году Италия недосчитается более 300 тыс. туристов из России и с Украины, а это значит, что путешественники не оставят в стране как минимум 180 млн евро.
Напомним, с 1 марта Италия возобновила выдачу туристических виз россиянам. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Президент Владимир Путин заверил, что власти будут поддерживать направления внутреннего туризма, развивать и предоставлять льготы на создание и развитие инфраструктуры.
США решили не менять стратегию в отношении России и Украины
В преддверии Дня Победы США не планируют менять свою стратегию в отношении России и Украины, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс заявил, что «есть много спекуляций по поводу того, что русские могут сделать или не сделать на 9 мая». По его словам, «8 и 9 мая являются важными датами не только для русских, но и для всей Европы, а также для США», в эти дни США намерены «придерживаться той же стратегии и эффективного подхода, которых придерживались с 24 февраля». Он сказал, что США и их партнеры продолжат помогать Украине и оказывать давление на Москву.
Кроме того, он заявил, комментируя ситуацию вокруг «Азовстали», что США положительно оценивают любые усилия по доставке гражданских лиц в безопасные зоны: «Каждый раз, когда люди могут воспользоваться гуманитарным коридором, гуманитарной паузой, это хорошая вещь». При этом США «хотели бы видеть» организацию гуманитарного коридора на продолжительный период времени, передает ТАСС.
Напомним, Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-то дату, включая День Победы, «темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».
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В Германии призвали готовиться к постоянному росту цен
Цены на энергоносители надолго останутся высокими, эпоха дешевых ископаемых видов топлива закончилась, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек по итогам встречи с главами ассоциаций малого и среднего бизнеса.
По словам министра, правительство запустило различные программы помощи, призванные обеспечить ликвидность и сохранить позиции компаний на рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на DWN.
«Но оно не сможет – я не могу не сообщить вам эту тяжелую новость, – оно не сможет предотвратить повышение цен на различные группы товаров. Иначе мы не справимся на этот раз», – заявил Хабек. Он также подчеркнул, что «эпоха дешевых ископаемых видов топлива закончилась».
Кроме того, он признал возможные негативные последствия запрета на российскую нефть, отметив, что такая мера не останется незамеченной и в Германии.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что в случае введения эмбарго на нефть из России восток Германии может столкнуться с нехваткой бензина.
Напомним, Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России. Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».
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В США заявили о соблюдении Россией СНВ-3
Россия по-прежнему соблюдает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил американский дипломат Брюс Тернер, курирующий вопросы контроля над вооружениями в госдепартаменте.
«Учитывая ставки, мы можем только удвоить наши усилия, продолжая защищать нашу безопасность и безопасность наших союзников и партнеров. Россия по-прежнему соблюдает СНВ-3», – говорится в его заявлении, опубликованном на сайте комитета по международным отношениям сената США, где прошли слушания о назначении Тернера на пост постоянного представителя Соединенных Штатов на конференции по ДНЯО.
«Я хотел бы надеяться внести свой вклад в достижение позитивных результатов Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая состоится позже в этом году. Нераспространение остается одним из основных интересов национальной безопасности. Это ключ к достижению конечной цели построения мира без ядерного оружия», – приводит его слова РИА «Новости».
Обзорную конференцию Договора о нераспространении ядерного оружия решено провести в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО – это главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения, оно проходит раз в пять лет.
В феврале Москва выражала готовность рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что односторонние уступки в рамках диалога невозможны.
Банк Англии повысил учетную ставку до максимума за 13 лет
Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 1% с 0,75% годовых, что является максимумом за 13 лет, и сохранил программу выкупа активов с рынка, говорится в пресс-релизе регулятора.
Регулятор оставил без изменений объем выкупа активов с рынка на уровне 867 млрд фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций остался на уровне 847 млрд фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций – на уровне 20 млрд фунтов, передает РИА «Новости».
Вместе с тем Банк Англии повысил прогноз по инфляции Великобритании в 2022 году до 10,25% с ранее прогнозируемых 5,75%. Прогноз роста ВВП Великобритании в 2023 году регулятор понизил до 1% с прежних 1,25%, прогноз по инфляции повышен до 3,5% с 2,5%.
По итогам 2021 года Банк Англии зафиксировал инфляцию в Великобритании в 5%.
Ранее стало известно, что британцам пришлось отключать электричество и газ из-за стремительного роста цен. Также ритуальные бюро в Британии стали предлагать гробы в аренду, чтобы сократить траты на похороны.
В США зафиксировали новый рост цен на бензин. В Штатах заявляли, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих.
Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.
Между тем рубль оказался в числе лидеров роста среди развивающихся валют.
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ЕС решил отменить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России
Еврокомиссия (ЕК) порекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощение визового режима с Россией, в результате чего российские бизнесмены и чиновники не будут иметь привилегированного доступа в Европу.
В заявлении ЕК говорится, что «российские чиновники и бизнесмены больше не имеют привилегированного доступа в ЕС, сегодня мы выдвинули рекомендации, чтобы помочь странам ЕС в применении частичной приостановки действия соглашения об упрощении визового режима с Россией», передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС.