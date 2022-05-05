Минфин США вывел из-под санкций защиту интеллектуальной собственности

Американское министерство финансов исключило из-под введенных против России санкций сделки, связанные с патентным и авторским правом, другими формами защиты интеллектуальной собственности в России и США, говорится в распространенной генеральной лицензии финансового ведомства.

«Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и Российской Федерации, которые были бы запрещены <…> положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Напомним, США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов. Адвокаты занимаются в том числе вопросом, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам Центробанка. Москва заявила, что США занимаются экспроприацией российской собственности и пытаются это узаконить.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.

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