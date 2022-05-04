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Эстония призвала ЕС начать движение к седьмому пакету санкций против России
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ЕС необходимо двигаться дальше в вопросе введения санкций против России, заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс, призвав к обсуждению седьмого пакета санкций.
Лийметс заявила, что ЕС продемонстрировал исключительное единство при принятии новых санкций. По ее мнению, необходимо «начать обсуждение» областей и секторов экономики России, по санкциям против которых в ЕС «еще не смогли договориться». Глава МИД Эстонии считает, что подобное «движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета начали бы движение к седьмому пакету», передает РИА «Новости».
Напомним, Bloomberg со ссылкой на дипломатов сообщает, что Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций по крайней мере к 9 мая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения. Источники сообщали, что ЕС не смог согласовать запрет на импорт российской нефти.
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Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь», говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе, и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом».
Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера.
Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира.
«Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике.
В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности».
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
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СМИ: Три страны ЕС отозвали право вето на эмбарго в отношении российской нефти
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Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.
Как сообщает телеканал, Словакия и Венгрия были против скорейшего запрета на нефть из-за сильной зависимости от российских поставок.
Между тем, как заявил осведомленный источник агентству APA, «не было никакого вето», а консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято», пишет РИА «Новости».
Ранее появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России.
Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.
После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
Евродепутаты потребовали от России вернуть самолеты «законным владельцам»
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В Европарламенте призвали российскую сторону вернуть перерегистрированные в российском реестре самолеты «законным владельцам», говорится в проекте резолюции ЕП.
«Россия в нарушение международных правил гражданской авиации приняла закон, направленный на принуждение к перерегистрации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, в российском реестре. Самолеты должны быть возвращены их законным владельцам», – цитирует проект РИА «Новости».
По мнению европейских парламентариев, власти России будут нести ответственность за создание опасности для жизни россиян, если разрешат этим самолетам летать в своем воздушном пространстве, «не имея при этом возможности гарантировать все требования безопасности».
В марте премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о переводе сотен пассажирских самолетов в российский регистр. До этого в Минстрансе сообщали, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за ареста за рубежом.
Министр транспорта Виталий Савельев отмечал, что западные лизингодатели требовали у российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов.
ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти
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В случае эмбарго ЕС на российскую нефть Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей, пишут немецкие СМИ.
Корреспондент Handelsblatt Клаус Стратманн указал, что следует ждать роста цен на нефть, а «надежда европейцев на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна». По его мнению, «нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом», передает РИА «Новости».
При этом рассматриваемые странами ЕС меры отражают их неуверенность. По его словам, «выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете, не имеет значения: риски огромны». Стратманн подчеркнул, что «трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно».
Как поясняет Handelsblatt, российская нефть идет в основном на нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге. Этот завод отрезан от нефтяной инфраструктуры Западной Германии. В случае прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» окажется неизбежным резкий рост цен в Восточной Германии. По словам Стратманна, «альтернативные источники не будут доступны достаточно быстро, не будут в тех объемах, которые необходимы, и не будут обладать необходимыми характеристиками».
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна планирует отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра». Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», сказала министр.
Шольц назвал условие отмены санкций против России
Антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции.Он (президент РФ Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) должен договориться с Украиной». По словам Шольца, это не должен быть «навязанный мир», – цитирует ТАСС Шольца.
Он также заявил, что цель Германии заключается в том, чтобы Россия прекратила военную спецоперацию на Украине. «Наша цель состоит в быстром окончании боевых действий, в выводе Россией своих войск», – сказал он.
Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска [с территории Украины]»,– отметила она.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
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Немцы возмутились оскорблениям украинского посла в адрес Шольца
Читатели немецкого журнала Spiegel пришли в ярость от слов посла Украины Андрея Мельника после того, как тот сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с колбасным изделием.
Комментаторы потребовали выслать дипломата, который, по их мнению, занимается не своими прямыми обязанностями, а «неоправданными выпадами в сторону Шольца», пишет РИА «Новости».
Так, пользователь Sportfreund потребовал выслать «дерзкого и неблагодарного посла на родину». «Он наносит вред своей стране», – возмутился он.
Читатель Aleida заявила, что «Мельник превращается в катастрофу и ему не хватает знаний в области дипломатии». «Он в оскорбительной манере выдвигает свои требования», – отметила она.
«Шольц правильно не поехал на Украину, которая пренебрежительно относиться к президенту Германии Штайнмайеру и постоянно нас критикует», – высказался комментатор с ником Tho.
А по словам пользователя Mitdenker, «господин Мельник забывает, что он находится в Германии в качестве посла, он бы принес больше пользы на фронте».
«Как насчет извинений перед канцлером ФРГ Шольцем, посол Мельник», – поинтересовалась Garfield.
В заключение читатель под ником Loewe заявил, что «Мельник кусает руку, которая его кормит». «Он должен проявлять сдержанность, если Украина хочешь дальнейшей помощи от Германии», –резюмировал он.
Ранее Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
До этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
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Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
«Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти», – передает РИА «Новости» слова Борреля.
По его словам, новый пакет «будет представлен Совету ЕС для утверждения».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
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Папа Римский: Лай НАТО у дверей России привёл к спецоперации на Украине
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Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса.
«[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – передает ТАСС слова понтифика в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.
«Нельзя думать, что одно свободное государство может вести войну в другом свободном государстве», – сказал Франциск, напомнив о своем тезисе о «третьей мировой войне в эпизодах». «Я лишь констатирую реальность: Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы, – продолжил понтифик. – На Украине другие создали конфликт».
Глава Римско-католической церкви назвал «старым аргументом» реакцию украинцев на события в Донбассе. «Единственное, что ставят в вину украинцам, это их реакция на [попытки независимости] Донбасса, но это было 10 лет назад, это старый аргумент», – считает он.
Ранее Папа Римский Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.
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Боррель анонсировал отключение новых российских банков от SWIFT
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе визита в Латинскую Америку анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков.
«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти», – приводит РИА «Новости» заявление Борреля, сделанное в эфире венесуэльский телеканал VPI.
Напомним, 18 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме сообщила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений – аналогу SWIFT – присоединились 52 иностранные организации.
Напомним, 2 марта ЕС решил отключить от SWIFT семь российских банков. Днем позже глава МИД Британии Лиз Трасс призвала отключить от системы SWIFT все российские банки.
В конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ.
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Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России
Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.
По данным агентства, готовящийся в ЕС проект предложения об эмбарго на нефть из России предусматривает постепенное прекращение импорта в течение 6-8 месяцев, при этом Венгрии и Словакии предоставят дополнительно еще несколько месяцев. Как сообщил агентству ряд источников, «Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций», передает РИА «Новости».
Еврокомиссия во вторник передаст странам-членам проект нового пакета санкций, а в среду его обсудят постпреды стран ЕС, пишет агентство.
Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.
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В Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу
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Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.
Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.
Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.
Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Стало известно, кто в ЕС займется ремонтом техники ВСУ
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На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Мартину Коваль-Какашчикову.
«Могу подтвердить, что государственное акционерное общество Konstrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря.
Как подчеркивается в сообщении телеканала, представители словацкого кабмина, включая премьера Эдуарда Хегера и главу минобороны Ярослава Надя, «неоднократно декларировали намерение и далее продолжать поддержку Украины как в гуманитарной, так и в военной форме».
Ранее Словакия попросила у ЕС компенсации за подаренный Украине С-300.
Напомним, 8 апреля сообщалось, что Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. По данным СМИ, комплекс ПВО был передислоцирован туда в строжайшей секретности в течение двух дней. Находившийся в то время с визитом в Киеве Хегер подтвердил поставку системы ПВО С-300 из Словакии на Украину.
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В Литве ответили на желание Венгрии блокировать санкции против России
Ситуация в мире сложилась так, что Будапешт не сможет блокировать шестой пакет антироссийских санкций, заявила советник литовского президента Аста Скайсгирите.
Скайсгирите, говоря о позиции Венгрии по новым санкциям, заявила, что «острота мирового контекста безопасности» настолько очевидна, что «не замечать этого и быть против санкций не представляется возможным», передает ТАСС.
Она добавила, что страны – члены ЕС до этого момента достигали договоренностей для объявления санкций в отношении России. «Ни один санкционный пакет не был заблокирован. Надеемся, что 27 стран сообщества и впредь сохранят это единство», – подчеркнула политик.
Напомним, представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Вместе с тем Будапешт нарастил поставки казахстанской нефти, трансфер которой проводится через нефтепровод «Дружба» по территории России.
В Словакии заявляли, что в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года страна будет добиваться предоставления для себя исключения.
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В ЕС подтвердили подготовку нового пакета санкций против России
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Новый пакет санкций против России готовится, но не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики стран Евросоюза, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.
«Новый пакет санкций против России готовится, но это не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни», – передает РИА «Новости» ее слова.
Помпили отметила, что темой сегодняшней встречи в Брюсселе будет только газ. Более того – все страны ЕС единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты по российскому газу в евро.
«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты (по российскому газу) в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах», – заявила министр.
Ранее стало известно, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти.
До этого появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить санкции, от которых в первую очередь пострадает Венгрия.
Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.
Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.
После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
При этом Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Стали известны сроки возможного отказа ЕС от российской нефти
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Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года, сообщили источники The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, пакет санкций, который будет представлен на одобрение стран ЕС уже в среду, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через полгода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года. Помимо этого, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из РФ.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России. Во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти. В тот же день появились сведения о намерении ЕС отказаться от российской нефти до конца года.
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