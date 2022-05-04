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Названы сроки завершения работы ЕС над шестым пакетом антироссийских санкций
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Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций по крайней мере к 9 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов.
«Блок (ЕС) планирует завершить работу над пакетом (санкций) к концу недели или, по крайней мере, к 9 мая», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения.
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Эксперт: Критика НАТО из уст Папы Римского привела к переполоху на Западе
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Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал критику НАТО со стороны Папы Римского Франциска, отметив, что его выступление вызвало переполох на Западе.
«Франциск отметил, что «лаяние НАТО у врат России» во многом спровоцировало украинский кризис. И усомнился в необходимости поставок оружия на Украину – предложив брать пример с генуэзских рабочих, которые отказались грузить западное оружие, направляемое в Йемен. Его фраза является калькой со старого выражения о «собаках, лающих у врат рая» – которое редко используется в английском, но встречается в других европейских языках», – сообщил политолог в своем Telegram-канале.
По его словам, с точки зрения семантики здесь можно обнаружить глубины смыслов. Но и политические последствия его речи тоже имеются.
«Франциск – моральный компас для 1,2 млрд католиков по всему миру – включая жителей стран Африки и Латинской Америки, которые сохраняют нейтралитет в украинском кризисе. Но важную роль он играет и для нынешнего политического расклада сил в Вашингтоне. Ведь Байден – второй в истории США президент-католик. Как раз полгода назад он встречался с Франциском в Ватикане. Байден не устает повторять, что папа римский – источник всего, что он за свою жизнь узнал о вере. И теперь этот источник прямо критикует политику его администрации», – написал Дудаков.
Он отметил, что среди элиты Демпартии немало и других католиков. Взять к примеру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая с превеликим удовольствием проводит встречи с понтификом.
«Его неожиданные заявления застали Пелоси, когда только было закончила визит-фотосессию в Киеве. Нынешнее заявление Франциска уже вызвало переполох среди католических священников в США – причем в основном либерального толка. В неудобное положение оно ставит и весь западный истеблишмент, который несёт потери не только на поле боя или в санкционном противостоянии, но теперь уже и в затянувшейся информационной войне против России», – добавил политолог.
Ранее Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. «[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал понтифик в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.
Также Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.
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Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь», говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе, и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом».
Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера.
Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира.
«Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике.
В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности».
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
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Зеленский потребовал от России вернуться к «границам до 24 февраля»
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном изданием The Wall Street Journal, выразил мнение, что Россия якобы должна вернуться к «границам до 24 февраля» и «вернуть» Крым.
Зеленский выразил мнение, что Россия должна вернуться к «границам до 24 февраля». Президент Украины повторил тезис украинских властей о том, что необходимо вернуть Крым, передает ТАСС.
«Восстановление территориальной целостности – наша задача номер один», – заявил он. «Мы получаем от партнеров поддержку за счет санкций, получаем оружие. <…> Наш максимум – это восстановление территориальной целостности. Это может потом перейти в другие формы переговоров», – считает Зеленский.
При этом он признал, что понимает невозможность «получить все немедленно». «Нам сначала нужно предпринять определенные шаги, чтобы остановить [конфликт], потом будет работать дипломатия», – сказал Зеленский.
В конце апреля зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Он также назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину при новой власти.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Кадыров предложил расширить границы спецоперации на Украине
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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести второй этап спецоперации России по всей территории Украины, а не только на территории ДНР и ЛНР.
«Главное – надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие – так по их словам – нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап», – заявил глава Чечни в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Кадырова.
Он добавил, что после этого необходимо установить повсеместно новую власть, которая будет нормально управлять своим народом. «И дальше вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами [выстраивать] те или иные отношения. Хотят они санкции – будем воевать против санкций, хотят войну – будем воевать», – уточнил Кадыров.
Он отметил, что сейчас войска ДНР, ЛНР и России в ходе спецоперации показывают хорошие результаты. «Вчера уничтожена большая колонна, уничтожено много азовцев, нациков. И сегодня целый день по Попасной были хорошие результаты. Потихоньку очищаем Донецк, Луганск», – сообщил глава Чечни.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Глава Еврокомиссии объявила об отказе от российской нефти, отключении Сбербанка от SWIFT и запрете российского ТВ
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В шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения, объявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Она заявила, что в ЕК составили список высокопоставленных российских офицеров и «других лиц», которые якобы причастны к «военным преступлениям» в Буче и несут ответственность за «бесчеловечную осаду» Мариуполя, говорится в сообщении на сайте ЕК.
Во-вторых, ЕК отключает от SWIFT Сбербанк и «два других крупных банка», нанося удар по регуляторам, «критически важным для российской финансовой системы».
Также «мы налагаем на наших частотах запрет на три крупных российских государственных вещателя, им больше не будет разрешено распространять свой контент в ЕС в любом виде и в любой форме: через кабельное и спутниковое вещание, в интернете или через приложения в смартфонах».
«Кроме того, Кремль опирается на бухгалтеров, консультантов и политтехнологов из Европы. Теперь этому будет положен конец. Мы запрещаем предоставлять эти услуги российским компаниям», – указала Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, в данный момент рассматривается уход от зависимости от российской нефти, что, по словам главы Еврокомиссии, «будет нелегко», так как «некоторые государства-члены сильно зависят от российской нефти».
«Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти: поставляемой морем и трубопроводами, сырой и продуктов нефтепереработки. Мы позаботимся о том, чтобы постепенно и упорядоченно отказаться от российской нефти, чтобы мы и наши партнеры могли обеспечить альтернативные маршруты поставок и минимизировать влияние на мировые рынки. Именно поэтому в течение полугода мы постепенно прекратим поставки сырой нефти из России, а до конца года – и продуктов нефтепереработки. Таким образом, мы максимизируем давление на Россию, одновременно минимизируя сопутствующий ущерб для нас и наших партнеров на всей планете», – добавила она.
По ее словам, так Европа лишит экономику России «возможности диверсифицироваться и модернизироваться».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
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Свидетельница рассказала, зачем украинские боевики снимают людей на «Азовстали»
Украинские боевики выводили жителей Мариуполя, прячущихся в бомбоубежищах на заводе «Азовсталь», для картинки, рассказала жительница Мариуполя, вышедшая с территории комбината, Тамара Сбанук.
«Все прождали целый день. Пришли всушники и сказали опять собраться за полчаса, 25 человек. Мамы с детьми и старики с палочками... Подняли людей... Стояли долго... Мы уже спустились в бункер, потому что уже замерзли,... и вскоре все начали резко спускаться... Сказали, что режим тишины закончен. Как говорили очевидцы, которые спустились, их вроде как для картинки снимали. Как поднимались – снимали, пока стояли – снимали, и как спустились – снимали на телефон... Может быть, картинку делали для того, чтобы сказать, что мы все делаем для эвакуации, а они нарушили», – передает РИА «Новости» слова жительницы Мариуполя.
Во вторник в Минобороны сообщали, что подразделения ВС России и ДНР открыли огонь по позициям боевиков, которые вышли из подвалов и заняли огневые позиции на территории «Азовстали», воспользовавшись режимом прекращения огня для эвакуации мирных граждан.
В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил, что украинская сторона сорвала режим тишины на «Азовстали», с позиций националистов на комбинате начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Ранее покинувший завод мужчина сообщал о минимум 300 мирных жителях на «Азовстали».
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Немецкие депутаты потребовали выслать посла Украины за оскорбление канцлера
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В Бундестаге заявили о необходимости выслать из Германии посла Украины в ФРГ Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера Германии Шольца «обиженной ливерной колбасой». С таким требованием выступила депутат Бундестага Севим Дагделен.
«Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение», – передает Газета.ru слова Дагделен.
За Шольца вступился и вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицки.
«Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германия, и Мельнику нужно это уважать», – отметил политик.
Тон украинского посла показался неуместным и неразумным зампреду фракции ХДС Иоганну Вадефулу. Он отметил, что он не повышает солидарность с Украиной.
«Даже в такой сложной ситуации дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам. Заявления Мельника не помогают Украине», – отметил Вадефул.
Ранее Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
До этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
В Сети сообщили о ракетных ударах по Львову
ВС России, предположительно, нанесли сразу несколько ударов по военным объектам во Львове. Частично эту информацию подтвертили в мэрии города.
Часть города осталась без электричества, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, в результате удара повреждены две электроподстанции.
Фото, как горят подстанции во Львове после ракетного удара, позже опубликовал губернатор Максим Козицкий. По его данным, предварительно повреждены три электроподстанции.
После обстрела во Львове началось массовое отключение от интернета. Компания Netblocks, которая ведет глобальный мониторинг Сети, сообщает, что число подключений в городе упало на 87%.
Также взрывы зафиксированы в Днепропетровской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Тернопольской и Одесской областях.
Кроме того, звуки взрывов слышали в Киеве и Киевской области. Тем временем «Укрзалізниця» уже сообщила о задержках поездов из-за взрывов. В частности, составы не могут въехать во Львов.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия начала военную операцию против железных дорог Украины.
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Украинскую пыточную и тело без ног в форме ВС России обнаружили под Херсоном
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Устроенная украинскими националистами или военными пыточная камера, а также заминированное тело замученного человека в форме Вооруженных сил России обнаружены в поселке Зеленовка, в 7 километрах к северо-востоку от Херсона, сообщили сотрудники российских силовых структур, которые проводили рейд.
«Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе «Старый дуб» на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», – сообщил РИА «Новости» сотрудник российских силовых структур, принимавший участие в операции, в ходе которой и была обнаружена пыточная камера.
На видеокадрах из подвала кафе видно, что рядом с телом лежит предмет, который снимающий силовик называет противотанковой миной, он также говорит, что там же есть и тротил.
По словам собеседника, на территории кафе разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками и большое количество пластиковой транспортировочной укупорки для американских противотанковых комплексов «Джавелин», которыми США в массовом порядке снабжают украинских военных и боевиков националистических батальонов.
Ранее Главным следственным управлением СК были возбуждены три уголовных дела о пытках российских военнослужащих украинскими военными в ходе проведения специальной военной операции.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова обещала возмездие причастным к издевательствам и пыткам над российскими военнопленными.
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Каратели СБУ вошли в поселок в Харьковской области
Карательный отряд Службы безопасности Украины (СБУ) вошел в поселок Старый Салтов в Харьковской области, пророссийских жителей увозят в неизвестном направлении, сообщил источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий.
«В населенный пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ, а также недавно сформированный батальон «Кракен», набранный из амнистированных украинских уголовников», – сообщил источник РИА «Новости».
По оперативной информации, украинские националисты устроили террор в селе и «увозят в неизвестном направлении из домов всех, кто симпатизирует российской стороне», добавил источник.
Напомним, во вторник устроенная украинскими националистами или военными пыточная камера, а также заминированное тело замученного человека в форме Вооруженных сил России были обнаружены в поселке Зеленовка, в семи километрах к северо-востоку от Херсона.
Глава МОК объяснил отстранение российских спортсменов «мировой реакцией»
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
«Многие национальные олимпийские комитеты задавались вопросом, чем уникальна данная ситуация и где были такие же меры, когда велись войны в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и других странах. Кризисов очень много. Ответ заключается в том, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Мы должны были принять защитные меры, потому что мировая реакция на [перечисленные] войны была не такой, как во время [начала спецоперации] на Украине. Наши олимпийские ценности подразумевают проведение мирных соревнований между всеми спортсменами всех национальных олимпийских комитетов», – передает Sports.ru слова Баха, которого цитирует Insidethegames.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.
Напомним, президент Сербии Александр Вучич в день трагической годовщины бомбардировки Югославии авиацией НАТО прокомментировал обвинения Запада в адрес России, назвав их «постыдными» и «глупыми».
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Президент Хорватии пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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Хорватский президент Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем саммите в Мадриде.
Миланович в конце апреля выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения вопросов на Балканах, в первую очередь - изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины (БиГ) в интересах боснийских хорватов. Тогда, отвечая на вопросы журналистов о возможности вступления Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический альянс, он назвал это «опасным шарлатанством».
«Кто говорит, что я – русский агент? Я с Россией никак не связан. Когда шеф Газпрома приезжал в Загреб, от меня ничего не получил. Не боюсь ни русских, ни украинцев, с угрозами легко разберусь», – передает РИА «Новости» слова президента Хорватии.
Ему снова ему задали вопрос о возможности членства Финляндии и Швеции в НАТО.
«Это неожиданный вопрос, возник как дождь весной, никто не ожидал... На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том (президентском) уровне», – сказал Миланович.
Хорватский президент также призвал официальный Загреб добиться изменении избирательного законадательства БиГ в пользу местных хорватов и потребовал до того момента от депутатов сабора (парламента) не поддерживать расширение НАТО на две скандинавские страны.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.
Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
Кедми оценил вероятность военных поставок из Израиля Украине
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«Израильские политики, ведя дискуссии о возможном увеличении помощи Украине, говорят скорее о своих пожеланиях, нежели о реально осуществимых планах», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми. Ранее СМИ сообщили о возможном увеличении военной помощи Украине со стороны Израиля.
«Пока что они могут поставить разве что каски для использования в тылу службами чрезвычайных ситуаций. Конкретные виды вооружений на серьезном уровне пока не называются», – сказал политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Да и у Израиля нет такого оружия, в котором может нуждаться украинская армия. Это очевидно на фоне того разнообразия вооружения и техники, поставляемого на Украину из США и западных стран», – отметил собеседник.
Эксперт также предположил, что «власти Израиля не ожидали реакции со стороны России на заявления главы МИД Яира Лапида, поскольку его высказывания больше направлены на аудиторию внутри страны, нежели на Москву».
При этом «израильтяне абсолютно не понимают связи между современными последователями нацизма на Украине и убийцами времен Гитлера», добавил собеседник.
«Даже те, кто знал о массовой причастности украинцев к военным преступлениям против евреев в годы Второй мировой, кажется, сейчас напрочь об этом забыли. Это результат тотального промывания мозгов западной пропагандой», – заключил собеседник.
Во вторник в израильской газете «Гаарец» появилось сообщение о том, что власти страны ведут дискуссии о возможном увеличении поставок помощи Украине, включив в нее в том числе оборонительные системы. При этом, как заявил на условиях анонимности один из источников, одна из причин поддержки Украины, озвученная на правительственном заседании, состоит в «понимании, что США и различные европейские страны ожидают от Израиля ясной позиции, на какой он стороне» в ситуации вокруг Украины.
Газета отмечает, что поддержка Израилем Украины «будет, по сути, более декларативной и не будет включать в себя существенного количества грузов, частично потому что США и европейские страны уже поставляют на Украину больше, чем способен Израиль».
Также «среди соответствующих израильских официальных лиц существует консенсус, что по крайней мере на данном этапе украинская армия не получит зенитные системы, современное оружие, наступательные вооружения».
Вместо этого пока речь идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», пишет «Гаарец».
Накануне в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида, отметили, что украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим. Кроме того, МИД России заявил о «курсе нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве».
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Напомним, Лавров в интервью заявлял, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за слова Лаврова.
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Оливер Стоун описал худший сценарий вмешательства США в ситуацию на Украине
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Американский режиссер Оливер Стоун считает, что при самом мрачном раскладе из всех возможных руководство Соединенных Штатов может устроить ядерную провокацию в Донбассе, чтобы обвинить в этом Россию.
«Я задаюсь вопросом, не создают ли США условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев? Конечно, если это, не дай Бог, случится, весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всем Россию. Эта вина уже заранее установлена, независимо от того, кто нажмет на кнопку», – передает РИА «Новости» слова Стоуна.
Он отметил, что западные медиа по указке американских и европейских политиков целенаправленно с 2014 года закрывали глаза и не освещали военные преступления против мирного населения на Украине, выставляя раз за разом Россию агрессором, виновным на каждом этапе украинского кризиса.
По его мнению, цель информационной войны, которую Запад ведет против Москвы «с мастерством и грубой силой», – заставить поверить мировое сообщество в то, что «Россию можно обвинить в любом случае, как бы абсурдно это ни звучало».
Ранее Оливер Стоун поддержал спецоперацию России на Украине.
Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России
Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.
По данным агентства, готовящийся в ЕС проект предложения об эмбарго на нефть из России предусматривает постепенное прекращение импорта в течение 6-8 месяцев, при этом Венгрии и Словакии предоставят дополнительно еще несколько месяцев. Как сообщил агентству ряд источников, «Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций», передает РИА «Новости».
Еврокомиссия во вторник передаст странам-членам проект нового пакета санкций, а в среду его обсудят постпреды стран ЕС, пишет агентство.
Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.
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