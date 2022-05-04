Суд восстановил отчисленных за лайк студенток школы «Останкино»

Отчисленных в 2021 году студенток Высшей школы кино и телевидения «Останкино» восстановили в учебном учреждении по решению суда, сообщил их адвокат Марат Аманлиев.

«Таганский районный суд только что принял наши доводы и посчитал отчисление девочек за лайк незаконным. Мы довольны решением суда», – сказал Аманлиев ТАСС.

Он добавил, что просил суд признать приказ об отчислении Алисы Тимченко и Алины Темирчиевой от 25 октября 2021 года незаконным. Девушки настаивали на восстановлении в качестве студенток АНО «Высшая школа «Останкино».

Напомним, бывшая студентка школы кино и телевидения «Останкино» Алиса Тимченко рассказала, что она и другие учащиеся поставили «лайк» в Instagram* на комментарий, в котором выражалась критика переноса занятий. После этого учащимся якобы написали представители школы и сообщили, что «за лайк под «мерзким» комментарием учредители (...) распорядились отключить им пропуски и навсегда отчислить из учебного заведения».

Тимченко также сообщила, что, по словам охранника на пропускной, учредитель школы распорядился «гнать их в шею».

Если мирно конфликт разрешить не получится, девушка заявила о намерении обращаться в суд.

Позже бывшим студенткам Тимченко и Алине Темирчиевой после скандала из-за отчисления «за лайки» пообещали вернуть деньги за обучение.