В ДНР назвали причину отмены парада на 9 мая

«Мы практически уверены в том, что если рискнем собрать людей на торжества – тогда бандеровцы просто ударят по людям ракетами. Поэтому парад мы проведем после освобождения наших территорий», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий парламентарий Владислав Бердичевский, комментируя планы властей республики по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«В этом году парада не будет. Они состоятся только после освобождения наших территорий. Сейчас собирать людей на торжества достаточно опасно, потому что мы каждый день фиксируем прилеты по территории республики», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Сегодня, например, было прямое попадание в нефтебазу, весь Донецк видит этот дым и чувствует гарь. Поэтому мы на очень большой процент уверены в том, что если рискнем проводить массовые мероприятия, то бандеровцы запустят по людям ракеты», – пояснил депутат.

«Поэтому причине властями республики решено не проводить парад. А Бессмертный полк пройдет в онлайн-формате», – заключил Бердичевский.

Ранее стало известно о том, что в военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов; всего в парадах в 28 городах примут участие почти 65 тыс. человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Также Шойгу заявил о расширении контроля России над территориями ЛНР и ДНР. «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. В настоящее время подразделения российской армии совместно с народной милицией Луганской народной республики и Донецкой народной республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР», – передает его слова РИА «Новости».

Шойгу отметил, что российские военные «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения». «Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины», – сказал он. «Всего проведено 967 гуманитарных акций, в ходе которых 279 населенных пунктов получили 17 тысяч 567 тонн грузов», – добавил министр.

Ранее Шойгу заявил, что ВС России взяли под контроль Мариуполь.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД