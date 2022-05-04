В Подмосковье решили нарастить производство крепежа для инженерных сетей

В Московской области планируется расширить производство крепежных изделий для инженерных сетей, этим займется компания «Универсальные системы» в рамках инвестиционного проекта.

В ходе проекта планируется создать около 30 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. В подборе участка для осуществления инвестпроекта помогает Корпорация развития Московской области (КРМО), сообщает телеканал 360.

«Общий объем инвестиций компании «Универсальные системы» в реализацию проекта составит 50 млн рублей. В рамках инвестпроекта планируется строительство цеха и закупка дополнительного оборудования. Новое производство позволит создать для жителей нашего региона дополнительно порядка 30 рабочих мест», – сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, сейчас большую долю российского рынка в сфере крепежных изделий занимают производители из США, Испании, Германии. Зиновьева отметила, что продукция компании «Универсальные системы» даст возможность увеличить производство высококачественных российских изделий.

«Универсальные системы» работают на рынке крепежных систем с 2008 года. Сейчас у компании есть свое производство общей площадью 670 квадратных метров в Химках, в год выпускается около 250 тыс. изделий. Планируется, что в рамках инвестпроекта производственная площадь будет увеличена до 1500 квадратных метров, ежегодно компания намерена выпускать до 1 млн изделий.

«Мы рады, что при участии Корпорации развития Московской области в регионе планируют расширение своих производств российские производители высокотехнологичных изделий. Важно отметить, что инвестпроект компании «Универсальные системы» направлен, в том числе, на увеличение ассортимента высококонкурентной продукции с использованием новейших разработок компании, что будет способствовать импортозамещению в сфере производства крепежных изделий. Специалисты КРМО оказывают активное содействие компании «Универсальные системы» по подбору земельного участка в Подмосковье», – сообщил генеральный директор КРМО Владимир Слипенькин.

Новое производство могут создать в индустриальном парке «Есипово», в городском округе Солнечногорск, рассматривается и участок в городском округе Дубна. Слипенькин добавил, что инвестору направлена подробная презентация по мерам господдержки.

«Миссией нашей компании является повышение культуры монтажа в России. Обладая очень высокой надежностью, наши изделия позволяют экономить за счет быстроты установки, что в свою очередь позволяет строить большее количество объектов меньшим количеством персонала», – заявил генеральный директор компании «Универсальные системы» Григорий Арутюнов.

По его словам, все этапы производства и реализации продукции компании для современных инженерных систем серьезно контролируются и совершенствуются, постоянно выпускаются новые изделия.

«Для нас важно расширение производства в Московской области. Появление дополнительных мощностей позволит нам увеличить производство и расширить ассортимент продукции, отвечающей самым высоким требованиям, предъявляемым к инженерным решениям при монтаже», – заключил он.