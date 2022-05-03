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ВС России открыли огонь по позициям боевиков на «Азовстали»
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Боевики украинского националистического батальона на «Азовстали» вышли на огневые позиции, российские военные и военные ДНР открыли огонь, сказал представитель пресс-службы Минобороны Вадим Астафьев.
«Был объявлен режим прекращения огня на момент, когда было необходимо эвакуировать мирных граждан с территории «Азовстали». Этим режимом воспользовались азовцы, воспользовались ВСУ, которые находятся на территории завода. Они вышли из подвалов, они заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», – цитирует Астафьева РИА «Новости».
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что якобы находившийся на «Азовстали» канадский генерал мог покинуть это место, когда предпринималась несанкционированная попытка выхода с территории этого предприятия.
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Стало известно об аресте пытавшегося бежать с «Азовстали» канадского генерала
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Канадского генерала Тревора Кадиера арестовали при попытке побега с территории «Азовстали» в Мариуполе, сообщили СМИ и блогеры.
По распространившимся данным, генерал руководил биолабораторией №1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Кадиера доставили в Москву, где он предстанет перед судом, передает канал «360».
Пользователи Twitter предложили в случае поимки генерала в качестве наказания испытать на нем новые медицинские препараты.
Ранее сообщалось, что на «Азовстали» есть генерал-наемник, находящийся на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Меньшова высказалась о поездке Джоли на Украину цитатой Ленина
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова привела цитату Ленина в связи с поездкой Анджелины Джоли на Украину, назвав ее визит кино и пиаром.
«Какое поразительное единение в освещении приезда киноактрисы Анджелины Джоли во Львов. Прямо наглядная демонстрация того, как США побеждает в вопросах пиара», – цитирует «Комсомольская правда» Меньшову.
Также актриса и телеведущая привела цитату Ленина, который еще сто лет назад сказал, что важнейшим из искусств является кино. «Ведь не ошибался. До сих пор – верно», – добавила она.
Ранее СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится во Львове в рамках «личного» визита в регион.
Как позднее заметила официальный представитель МИД Мария Захарова, главная цель этой поездки – «перебить повестку», отвлечь внимание от ситуации на «Азовстали» в Мариуполе. Она напомнила о российском артисте Иосифе Кобзоне, когда он «вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью».
Известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.
Напомним, в Сети появилось видео, на котором Анджелина Джоли в кафе во Львове раздает автографы.
В Сети показали танковую дуэль российского экипажа с украинским Т-64БВ
Опубликовано видео с беспилотника, на котором можно увидеть настоящую танковую дуэль между украинским и российским экипажами, в котором Т-64БВ отступил и был подбит.
Подчеркивается, что двоим танкистам ВСУ удалось сбежать. Примечательно, что третьего члена экипажа они бросили умирать. Известно, что ВС РФ в ходе боестолкновения также уничтожили позицию минометного расчета украинских войск, передает ФАН.
Ранее МВД ДНР показало видео ликвидации прорыва колонны ВСУ из порта Мариуполя.
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Шольц назвал условие отмены санкций против России
Антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции.Он (президент РФ Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) должен договориться с Украиной». По словам Шольца, это не должен быть «навязанный мир», – цитирует ТАСС Шольца.
Он также заявил, что цель Германии заключается в том, чтобы Россия прекратила военную спецоперацию на Украине. «Наша цель состоит в быстром окончании боевых действий, в выводе Россией своих войск», – сказал он.
Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска [с территории Украины]»,– отметила она.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
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Посол Украины в Германии сравнил Шольца с колбасным изделием
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Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному», – сказал Мельник, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Напомним, Шольц объяснял свой отказ лететь в Киев апрельским решением украинских властей отказать президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в приеме.
До этого посол Украины в Германии Андрей Мельник критиковал Берлин за объем оказанной Киеву военной и финансовой помощи и призвал к поставкам современных вооружений. Он назвал «вялой» политику канцлера Олафа Шольца.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Германия оказалась «одной из самых нерешительных стран ЕС» в ситуации вокруг Украины.
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
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Ходаковский оценил данные об аресте канадского генерала в Мариуполе
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«Ранее предпринималась несанкционированная попытка выхода с «Азовстали». И если канадский генерал действительно был на заводе, то выйти он мог только в этот момент», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Накануне СМИ сообщили об аресте канадского генерала Тревора Кадье в Мариуполе при попытке бегства с «Азовстали».
«За последнее время была только одна несанкционированная попытка выхода группы из 25 человек. Если бы генерала попытались вывести в рамках согласованной эвакуации, он был бы отправлен на фильтрацию. И тогда бы его личность быстро установили. На такой шаг они не могли пойти», – сказал руководитель батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
Собеседник также отметил, что эвакуация на сегодняшний день полностью завершена. «Мы не можем сказать, остались ли там мирные жители. Но было дано достаточно времени, чтобы все, кто мог, покинули территорию «Азовстали». Так что за дальнейшее развитие ситуации ответственности мы уже не несем», – подчеркнул Ходаковский.
«Во вторник мы вновь возобновили ход боевых действий. Однако в связи с трехдневным перемирием у противника было время отдохнуть и восстановить силы, так что с нашей стороны уже есть первые потери. Но мы все равно настроены и дальше их перемалывать», – рассказал собеседник.
«На протяжении этих трех дней мы наблюдали и фиксировали постоянные перемещения противника. Они небольшими группами по восемь человек перетаскивали раненных. Очевидно, что где-то у них есть оборудованный пункт оказания медицинской помощи», – уточнил Ходаковский.
Собеседник отметил, что основная сложность заключается в специфике участка боевых действий. «Если до сих пор мы занимались зачисткой промзоны, то теперь мы столкнемся с «пещерным городом». Большую часть территории пронизывают подземные системы охлаждения – каналы забора воды из Азовского моря для охлаждения доменных печей, которые в диаметре достигают двух метров. Противник может использовать их как пути сообщения или укрытия. Равно как и канализацию», – пояснил Ходаковский.
«Еще одна проблема в том, что находящиеся там здания трудноуязвимы в том числе для нашей авиации. Как показывает практика, даже фугасные бомбы не наносят серьезного ущерба коммуникациям, расположенным ниже уровня грунта. Сейчас мы должны выработать новую стратегию. И, думаю, за пару дней мы приноровимся», – заключил Ходаковский.
Накануне СМИ и блогеры сообщили, что при попытке побега с территории «Азовстали» в Мариуполе был арестован канадский генерал Тревор Кадье. По распространившимся данным, генерал руководил биолабораторией №1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Кадье доставили в Москву, где он предстанет перед судом, передает канал «360».
Ранее сообщалось, что на «Азовстали» есть генерал-наемник, находящийся на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Стало известно, кто будет вести шоу «Сегодня вечером» вместо Галкина
Первый канал показал анонс шоу «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе вместо Максима Галкина, который уехал с семьей в Израиль.
Программа вернется в эфир 7 мая. Гостями выпуска стали Николай Расторгуев, Лариса Лужина, Марина Неелова, Борис Галкин и другие, передает «Говорит Москва».
О том, что народного артиста России Николая Цискаридзе утвердили на роль ведущего телепередачи, стало известно во время ее съемок 28 апреля. Между тем сам Цискаридзе анонсировал выпуск программы «Сегодня вечером» в своем Telegram-канале.
Кстати, руководство Первого канала еще не решило, останется ли Николай Цискаридзе в проекте на постоянной основе или нет. Все будет зависеть от того, насколько он впишется в формат программы. Помимо Цискаридзе телеканал рассматривает еще несколько кандидатов на место Галкина, пишет «СтарХит».
Ранее СМИ сообщили, что Максим Галкин уволился с Первого канала.
Напомним, певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин уехали из России и проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле.
Телеведущий опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет.
После Галкин заявил, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», но отметил, что у него «все хорошо».
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ВС России нанесли удар по логистическому центру возле Одессы
Российские военные поразили ангары с иностранными вооружениями на территории Одессы, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
По его словам, были уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар ТБ2» и ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.
Он добавил, что артиллерия ВС России нанесла удары 54 украинским огневым позициям и почти 200 районам сосредоточения живой силы и техники. «Артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневые позиции артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники», – приводит слова Конашенкова ТАСС.
Кроме того, в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2 783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня», – подчеркнул представитель ведомства.
По данным Минобороны, также уничтожено 1 тыс. 255 орудий полевой артиллерии и минометов, 2 тыс. 590 единиц специальной военной автомобильной техники.
В пятницу утром в Минобороны сообщали, что ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Также в ведомстве уточнили, что ВС России поразили 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
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Кадыров сообщил о масштабном наступлении по всей линии фронта в ЛНР
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской народной республике, начиная от завода «Заря» и до населенного пункта Воеводовка, в результате которого противник был выбит из укреппозиций и отброшен на значительное расстояние.
«Помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный за луганское направление освобождения независимых республик Донбасса, сообщает, что 2 мая бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной «Адлер») провели масштабное наступление по всей линии фронта, начиная от завода «Заря», расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«В результате молниеносной атаки противник был выбит из укрепленных позиций и отброшен на значительное расстояние. В ходе проведенных боев противник понес потери в количестве семь единиц техники и более 100 единиц живой силы. Работа по уничтожению бандеровцев продолжается, стремительно идет наступление. Захвачено брошенное солдатами ВСУ в спешке трофейное оружие и боеприпасы. В рядах украинских военных наблюдается паника, в следствие чего враг применил артиллерию по позициям своего же личного состава, чем оказал российским войскам неоценимую помощь!», – сообщил Кадыров.
В минувшую субботу офицер Народной милиции объявил о взятии под контроль промзоны Рубежного, превращенной украинскими силовиками в один сплошной укрепрайон. В прошлую среду помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов сообщал, что под контролем украинских войск в пригороде Рубежного оставался только химзавод «Заря».
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МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацизма на Украине
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Украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим, заявили в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида.
«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. Израильский министр сказал буквально следующее: «Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме – это вопиющий уровень расизма в отношении евреев», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
МИД напомнил, что споры о наличии неонацистов на Украине ведутся до сих пор, и в качестве одного из аргументов используется еврейское происхождение Владимира Зеленского.
Ведомство отметило, что президент Латвии Эгилс Левитс, также имеющий еврейские корни, «успешно» прикрывает реабилитацию «Ваффен СС» в собственной стране.
«Лапид и его кабинет этого не видят? Так же, как цинично игнорируют эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира – солдатам Красной Армии, остановившим Холокост и спасшим Еврейский мир. Сколько раз в МИД Израиля вызывали для вручения по этому поводу резких протестов послов Польши, Болгарии, стран Прибалтики, той же Украины?», – задались вопросом в МИД.
Министерство отметило, что глава израильского МИД не видит, что вслед за русскими на Украине может начаться и преследование евреев.
«Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом, весь «цивилизованный» мир промолчал, когда на Украине «отменили» русских. Не хватает фантазии понять, какой «некоренной» народ пойдет «на ножи» да «на гиляку» за москалями?», – говорится в сообщении.
Израильские власти отмечали в 2017 году количество антисемитских инцидентов, в том числе акты вандализма в музеях, синагогах и на мемориалах, на Украине выросло в разы, напомнил МИД.
«Украина стала лидером среди всех стран бывшего СССР по числу антисемитских происшествий, а в некоторых публикациях указывается, что Украина по их количеству вообще превосходит все страны бывшего СССР вместе взятые», – подчеркнули в ведомстве.
Министерство напомнило о проводившихся на Украине факельных шествиях с портретами Степана Бандеры и лозунгами «Юде – геть!» и другими оскорбительными надписями.
Подписанный Зененским закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» не работает, власти и правоохранительные органы не реагируют на юдофобские выкрики, указало ведомство.
«Особенно безнравственно такое «государственное строительство» для страны, которая потеряла 1,5 млн евреев во времена Холокоста, и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре», – заключили в МИД.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Напомним, Лавров в интервью заявлял, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за слова Лаврова.
ВС России уничтожили пусковые установки С-300 и станцию разведки и наведения
Вооруженными силами России в районе населенного пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения, а в Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехвачены пять реактивных снарядов «Смерч», сообщили в Минобороны России.
«В Днепропетровской области в районе населенного пункта Покровское уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. , а в Межевой – четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины. Среди них: пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад; 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки нацистского формирования «Айдар»,
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2». Также сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невское Харьковской области, а также Веселое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах Изюм, Топольское и Малая Камышеваха перехвачены пять реактивных снарядов «Смерч», – заявили в военном ведомстве.
Также ракетными войсками в течение дня поражены четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два пункта управления, в том числе, в районе Подаловка командный пункт украинской 93-й механизированной бригады. Артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее ВС России сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска.
Накануне ВС России уничтожили запасы оружия из США и ЕС под Одессой.
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Немцы возмутились оскорблениям украинского посла в адрес Шольца
Читатели немецкого журнала Spiegel пришли в ярость от слов посла Украины Андрея Мельника после того, как тот сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с колбасным изделием.
Комментаторы потребовали выслать дипломата, который, по их мнению, занимается не своими прямыми обязанностями, а «неоправданными выпадами в сторону Шольца», пишет РИА «Новости».
Так, пользователь Sportfreund потребовал выслать «дерзкого и неблагодарного посла на родину». «Он наносит вред своей стране», – возмутился он.
Читатель Aleida заявила, что «Мельник превращается в катастрофу и ему не хватает знаний в области дипломатии». «Он в оскорбительной манере выдвигает свои требования», – отметила она.
«Шольц правильно не поехал на Украину, которая пренебрежительно относиться к президенту Германии Штайнмайеру и постоянно нас критикует», – высказался комментатор с ником Tho.
А по словам пользователя Mitdenker, «господин Мельник забывает, что он находится в Германии в качестве посла, он бы принес больше пользы на фронте».
«Как насчет извинений перед канцлером ФРГ Шольцем, посол Мельник», – поинтересовалась Garfield.
В заключение читатель под ником Loewe заявил, что «Мельник кусает руку, которая его кормит». «Он должен проявлять сдержанность, если Украина хочешь дальнейшей помощи от Германии», –резюмировал он.
Ранее Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
До этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
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Эвакуированные с «Азовстали» мариупольцы рассказали о пережитом
Националисты запрещали мирным жителям Мариуполя выходить за пределы металлургического комбината «Азовсталь», пытались заставить людей рыть окопы, пугали «плохими русскими солдатами», не давали продукты и воду.
«Продукты не давали, никого никуда не выпускали, никто ничего не приносил. Один раз хотели, чтобы наши мужчины окопы копали, но они ответили, что там открытое пространство, а потому ничего копать не будут», – рассказала одна из жительниц Мариуполя, передает «Ридус».
По словам другой эвакуированной женщины, националисты угрожали и предупреждали, что мирные жители «подохнут» вместе с ними.
«Мы шли на выход, и нас сразу азовцы встретили с автоматами… А с другого здания начали в воздух стрелять, чтобы попугать нас», – рассказала еще одна эвакуированная. По словам других мирных жителей, азовцы*(вооруженное формирование, против которого возбуждено уголовное дело в РФ) обманывали их, все время говорили, что «там все выжжено, все разломлено, там плохие парни, которые нас сразу убьют».
«Такое впечатление сложилось, что мы никому не нужны… Мы сами добывали себе солярку, воду…», – добавил эвакуированный с «Азовстали» мужчина.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Зеленский: ВСУ не проводят операций на территории России
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Al Arabiya выступил с утверждением, что военные операции Вооруженных сил Украины якобы не распространяются на территорию России.
«ВС Украины не проводят военные операции на территории РФ, они защищают свои земли и не стремятся занять российские», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Между тем территория Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергалась минометным и артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а российская система ПВО перехватила несколько беспилотников, в том числе в Воронежской области. Более того, в воздушное пространство РФ вторгались украинские боевые вертолеты.
Так, в ночь на вторник несколько жителей Белгорода рассказали, что слышали в центре Белгорода громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы. Днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о звуках «сильных разрывов» и появившихся в соцсетях «вспышках в небе». Позже он разъяснил, что ночные звуки взрывов над Белгородом не связаны с прилетами со стороны Украины, уточнив, что российская авиация выполняла боевые задачи в рамках специальной военной операции.
Кроме того, в минувшее воскресенье в Курской области обрушился железнодорожный мост. Губернатор региона Роман Старовойт назвал обрушение моста диверсией. Днем ранее в Курской области обстреляли со стороны Украины пункт пропуска Крупец.
Помимо этого, в минувшую субботу снаряды попали по поселку в приграничном с Украиной районе Брянской области. Днем ранее отделение погрануправления ФСБ в Брянской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины.
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Шольц поставил условие для визита на Украину
Апрельское решение украинских властей отказать президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в приеме стало «заметным инцидентом» и препятствует визиту канцлера на Украину, сообщил глава кабинета министров Германии Олаф Шольц.
Как заявил Шольц в эфире телеканала ZDF, рассуждая о возможности своего визита в Киев в будущем, «это [решение властей Украины] стоит поперек дороги», передает ТАСС.
«Так делать нельзя. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать», – заявил канцлер Германии.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.
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