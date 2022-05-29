Китайский офицер назвал причины конфликта на Украине

Политика НАТО по расширению на восток стала причиной российской спецоперации на Украине, заявил в колонке для South China Morning Post старший полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Чжоу Бо.

«Конфликт на Украине разразился из-за того, что НАТО проигнорировала предостережения России и продолжила расширяться», – передает РИА «Новости» текст статьи китайского военного.

Офицер предупредил, что дальнейшая эскалация международного напряжения может привести к военному конфликту с использованием ядерного оружия. Поэтому Бо считает, что НАТО должно взять на себя обязательство при любых обстоятельствах отказаться от нанесения первого ядерного удара по России, прекратить дальнейшее расширение на восток при условии отказа Москвы от права нанесения ядерного удара первой, а также инициировать переговоры о новых механизмах безопасности в Европе, в том числе о заключении договора, ограничивающего использование обычного и атомного оружия в регионе.

Пекин ранее заявлял, что западные страны намерены использовать Украину в качестве пушечного мяса для ослабления России и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских амбиций и геополитических целей.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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