Жителям США стоит прекратить слушать русофобскую пропаганду и обратить внимание на отношение украинских радикалов ко всем, кто «не разделяет нацистскую идеологию», заявило посольство России в Вашингтоне.

Российские дипломаты «обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy». В докладе «Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине». В посольстве подчеркнули, что «очередные русофобские инсинуации – часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил», передает ТАСС.

Как заявили в дипмиссии, «на местах дела обстоят с точностью до наоборот». Дипломаты посоветовали «американской общественности уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям украинских радикалов». Указывается, что радикалы на Украине, «прикрываясь нуждами теробороны, отбирают у мирных жителей деньги и автомобили, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию».

В посольстве рассказали, что в «Великоновоселовском районе ДНР боевики «Правого сектора*» открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры». Дипломаты заявили, что такие «действия, поощряемые властью Украины, являются настоящими актами террора и военными преступлениями». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что демонизация русских, постоянные попытки завоевать или же попросту уничтожить Русское государство – все это вовсе не изобретение последнего времени. Многочисленные примеры показывают, как европейские страны практиковали все это сотни лет.

