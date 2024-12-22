Стало известно, сколько черной икры можно купить на тысячу рублей

Стало известно, сколько разных видов икры можно купить на 1 тыс. рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», аналитики изучили, сколько различных видов икры россияне могут приобрести на тысячу рублей, используя данные о средних розничных ценах и фискальную статистику компании «АТОЛ Онлайн». Наиболее доступной оказалась овощная икра, в частности, 3,91 килограмма кабачковой икры можно купить на эту сумму. Черная икра, напротив, является самой дорогой – всего 16,69 грамма.

Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж за январь-ноябрь текущего и прошлого года. В число наиболее доступных в ценовом отношении овощных закусок попали свекольная (3,03 кг), баклажанная (2,86 кг) и икра из сладкого перца (1,51 кг). Среди рыбных деликатесов лидирует икра мойвы, из которой на тысячу рублей можно купить 1,32 кг, за ней следуют икра трески и минтая.

Среди рыбных икорных продуктов самой значительной подорожание зафиксировано на икру трески, средний чек на которую вырос на 31%. Также увеличились цены на остальные виды икры: на икру кеты – на 18%, минтая – на 27%, мойвы – на 10%, палтуса – на 5%, сельди – на 9% и щуки – на 8%. Овощная икра также подорожала: баклажанная выросла в цене на 21%, кабачковая – на 23%, свекольная – на 31%, а из сладкого перца – на 9%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рыбный союз сообщил о снижении цен на красную икру перед новогодними праздниками, и Роскачество рекомендовало проверять консистенцию икры перед покупкой, а также эксперт рассказал, как выбрать качественную красную икру, уделяя внимание цвету и структуре продукта.