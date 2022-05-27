В Адыгее анонсировали строительство 160 объектов инфраструктуры

|
27 мая, пятница | Последнее обновление — 18:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны связало распространение оспы обезьян с биолабораториями США в Нигерии
Разделы
О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса.
Подробности...
До каких еще пределов будет в Европе простираться украинская монументальная пропаганда? Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез.
Подробности...
Главный лозунг «болонцев» простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох.
Подробности...
Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...
256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Адыгее анонсировали строительство 160 объектов инфраструктуры
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В год столетия Адыгеи в регионе при поддержке правительства ведется строительство и реконструкция 160 важнейших для граждан объектов инфраструктуры, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе визита в республику.
Он отметил, что 100-летие республики стало не просто историческим событием, а драйвером ее развития. В сводный план подготовки к празднованию вошло 100 мероприятий. Часть мероприятий уже завершена. Например, реконструкция национального музея, строительство спорткомплексов в селах, детских школ искусств и модельных библиотек.
«Приятно видеть, как Адыгея меняется и преображается. Для меня это родной край – здесь прошло мое детство. В юбилейный год при поддержке правительства России ведется строительство и реконструкция 160 важнейших для граждан объектов инфраструктуры», – приводятся слова Чернышенко на сайте правительства.
«Это не только концерты и выставки, но и строительство школ, медицинских центров, поликлиник, ФАПов, дорог, работы по благоустройству – все, что соответствовало запросам граждан. Общая сумма финансирования из федерального бюджета на этот год составляет почти 15 млрд рублей, а всего за три года с учетом дотаций республике было направлено около 55 млрд рублей. До главных торжеств осталось всего несколько месяцев. И сейчас важно завершить все стройки в срок, чтобы жители ощутили эффект от усилий и прочувствовали положительные изменения», – добавил Чернышенко.
Каждое министерство доложило о статусе готовности объектов инфраструктуры и проведении мероприятий, посвященных 100-летию республики.
Глава республики Мурат Кумпилов выразил слова благодарности президенту, правительству и лично вице-премьеру за постоянную помощь на каждом этапе реализации федерального и регионального плана подготовки к празднованию знаменательной даты.
Он также добавил, что в рамках инфраструктурной части подготовки к торжествам обновлены ведущие учреждения культуры – Национальный музей РА, Картинная галерея РА, Пушкинский народный дом, Центр народной культуры РА, начался ремонт Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У. Тхабисимова, Адыгейской республиканской детской школы искусств им. К. Тлецерука.
В каждом муниципалитете реализуются тематические акции, проекты, культурно-массовые мероприятия.
«Мы очень заинтересованы в том, чтобы празднование столетия республики прошло на достойном уровне и стало запоминающимся событием в общественно-культурной жизни нашей страны», – сказал Кумпилов.
На заседании также обсудили социально-экономическое развитие региона. По результатам Национального рейтинга состояния инвестклимата Адыгея в прошлом году заняла 11-е место и вошла в топ-20 регионов-лидеров. На сегодняшний день в работе находятся 25 проектов с общим объемом инвестиций свыше 77 млрд рублей.
«Если говорить о социально-экономическом развитии региона в целом, то за счет реализации инфраструктурных проектов продолжает расти индекс выпуска товаров и услуг. По итогам I квартала этого года он превысил 112%. На конец прошлого он составлял 109%. Повышаются реальные доходы и занятость населения. После завершения юбилейных мероприятий реализация инфраструктурных проектов продолжится», – сказал Чернышенко.
В сфере строительства в прошлом году введено в эксплуатацию более 4 тыс. квартир общей площадью 307,1 тыс. кв. м. Улучшили свои жилищные условия 138 молодых семей, в текущем году планируется оказать поддержку 178 молодым семьям.
По уровню газификации регион занимает лидирующие позиции – 89,2% (сельская местность – 79,3%, городская – 98,5%).
Медведев назвал требования Зеленского «категоричными до идиотизма»
|
|
Выдвигаемые украинским лидером Владимиром Зеленским условия для перемирия категоричны «до идиотизма» и невыполнимы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Он требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неведома воля их жителей. Вывести из Донбасса все войска, оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей. А потом, возможно, станет о чем-то договариваться», – напомнил в своем Telegram-канале Медведев высказывания главы украинского государства.
Зампред Совбеза указал, что Зеленский сейчас чувствует свое «неизбежное поражение», а потому находит соответствующий выход из положения: «нет страны – нет проблемы».
«Его действия и заявления доказывают, что сейчас на алтарь своих политических амбиций он готов положить практически все. Людей, города, экономику – то главное, что пока остается у его государства. То, что Россия как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и оголтелую вражду ко всем, «кто не скачет», – добавил он.
Медведев отметил, что ультиматумы «звучат красиво только на бумаге», и устанавливают их с позиции силы и «на трезвую голову, а не под психотропными препаратами».
«Однако всегда найдутся те, кому вся эта петушиная, глупая, заведомо обреченная, но воинственная риторика может быть выгодна. Зеленскому подпел его германский коллега – канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же «обиженная ливерная колбаса» (по выражению посла все той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет «навязанный Россией мирный договор» и в этом с Украиной солидарна», – описал ситуацию зампред Совбеза.
По его мнению, Шольцу необходимо киевское руководство, поскольку оно ведет Украину к исчезновению с карты, и вместо страны останутся «плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс».
«Так уже, помнится, кто-то рассуждал в конце 30-х прошлого века на том же языке и с тем же пылом. Чем дело кончилось – известно», – провел сравнение Медведев.
Он напомнил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления в Давосе призвал Киев пойти в переговорах с Москвой на уступки, оценить ситуацию трезво и реалистично, а также начать переговоры как можно быстрее. По мнению Медведева, Зеленскому стоило бы прислушаться к этому совету Киссинджера, поскольку тот не был замечен в симпатиях к России, но мыслил рационально.
«Однако Зеленскому и его «колбасным» кукловодам никто не указ. Киссинджеру и New York Times, которая в редакционной статье также призывала к поиску компромиссов, он припоминает 1938 год и «тогдашний Мюнхен». Ему бы правильнее напомнить про Мюнхен своим партнерам в Польше, которые жаждут украинских земель и которым не дают спокойно спать лавры гитлеровской Германии», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Зеленский, отвечая Киссинджеру, сказал, что тот, рассуждая о текущих событиях, находится как будто в 1938 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия и Китай заблокировали резолюцию США в СБ ООН о санкциях против КНДР
|
|
Россия и Китай использовали право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США об усилении санкций против КНДР.
Остальные члены Совбеза ООН – Великобритания, США, Франция, а также Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ – проголосовали за резолюцию, передает ТАСС.
Американская инициатива содержала осуждение проведения Пхеньяном 24 марта запуска межконтинентальной баллистической ракеты, а также других недавних ракетных испытаний. Проект предполагал сокращение объемов поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР. Кроме того, в документе содержалось упоминание о введении санкций против северокорейской организации, которая якобы занимается хакерской деятельностью, также предлагалось заблокировать активы и ряда других структур.
Теперь Генеральная Ассамблея ООН соберется для обсуждения ситуации вокруг КНДР в 10-дневный срок после заседания Совбеза. Генассамблея 26 апреля одобрила резолюцию, согласно которой заседания этой структуры будут проводиться каждый раз в случае применения права вето в СБ ООН любым государством, являющимся постоянным членом.
Напомним, в среду Южная Корея обвинила КНДР в запуске баллистических ракет в сторону Японского моря.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Санкции Запада рекордно увеличили нефтегазовые доходы России
|
|
Месячные доходы РФ от экспорта нефти и газа в апреле рекордно выросли вопреки попыткам Запада навредить российской экономике путем введения санкций, побив очередной рекорд в 1,8 трлн рублей, написал в статье для американского портала Oil Price аналитик Роберт Рапир.
Автор публикации привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, согласно которым поступления денег в Россию от продажи энергоресурсов в апреле выросли наполовину, передает РИА «Новости».
«Российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 трлн рублей за один месяц вместо 1,2 трлн в марте. Спустя четыре месяца федеральный бюджет [РФ] получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 трлн рублей)», – цитирует аналитика Oil Price.
Как отметил Рапир, он предупреждал, что ограничительные меры Запада могут оказаться даже на руку Москве. Ранее он прогнозировал, что Россия преуспеет, если сможет по-прежнему продавать энергоресурсы странам, которые отказались поддержать санкции.
«Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель. Кроме того, с ростом цен повышается привлекательность российской нефти. Например, прямо сейчас у Китая и Индии огромный стимул покупать ее со скидкой», – пояснил аналитик.
Во вторник в Германии признали провал попыток Запада сломить экономику России. Днем ранее российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада. Лукашенко в свою очередь заявил, что экономика в России и вообще в Союзе (Союзном государстве) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется.
В прошлую пятницу во Франции отметили, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2», Россия в 2022 году может получить за поставки газа в Европу рекордные 100 млрд долларов. Кроме того, согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от продажи нефти в 2022 году выросли на 50%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эстонские националисты пожаловались на посольство России из-за военных песен
|
|
Внутреннее объединение эстонской партии «Отечество» Rahvuslased («Националисты»), которое еженедельно организует пикеты у стен российского посольства в Таллине, пожаловалось на то, что диппредставительство России в ответ на их очередную акцию включило громкую трансляцию советских военных песен, сообщила газета Postimees.
«Для организации подобной дискотеки требуется разрешение на публичное мероприятие», – передает РИА «Новости» слова лидера объединения, депутата Тармо Круузимяэ.
По его оценке, трансляция посольством советских песен, восхваляющих победу во Второй мировой войне, на громкости около 100 децибел мешает проведению зарегистрированного пикета и является крайне циничным и противозаконным действием.
Данное событие организация националистов «Отечества» расценила как вмешательство во внутренние дела Эстонии и в этой связи требует призвать российское посольство к порядку. «Ожидаем от правительства республики и министра иностранных дел решительных действий», – подчеркивает Круузимяэ. Сообщается, что полиция в курсе этого инцидента и выясняет точные обстоятельства произошедшего.
Ранее посольство России в Эстонии призывало власти страны найти и наказать тех, кто осквернил памятник воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Джонсон предложил Польше и Украине создать альтернативу ЕС во главе с Британией
|
|
Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу, сообщила газета «Коррьере делла сера» со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, предполагаемое объединение под эгидой Британии включало бы в себя Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву; позже, по задумке премьера, к так называемому Европейскому Содружеству могла бы присоединиться и Турция. Как передают источники, британская инициатива рассчитана на государства, ревностно относящиеся к своему национальному суверенитету, придерживающиеся либеральных взглядов в экономике и противостоящие политике Москвы, пишет ТАСС.
Джонсон впервые поделился своей идеей с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи в Киеве 9 апреля, сообщается в статье. По информации источников «Коррьере делла сера», Киев не выразил ясной позиции по британской инициативе, не отвергнув и не поддержав ее. Известно, что Зеленский может серьезнее отнестись к предложению Джонсона в том случае, если Евросоюз не одобрит получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС на встрече лидеров блока 23–24 июня.
Ранее политолог Андрей Кортунов объяснил, почему Лондон высказывается по поводу украинского конфликта резче других европейских стран, проявляя тем самым низкий уровень профессионализма дипломатов. Так, лично Джонсону сейчас «важно отвлечь общественное внимание от внутренних английских проблем и сфокусировать его на противостоянии с Россией».
Ранее британский МИД распространил тезисы из речи, с которой глава ведомства Лиз Трасс собирается выступить в ходе предстоящего визита в Боснию. В частности, министр считает, что «в отношении российской агрессии не может быть умиротворения», передает ТАСС. Трасс требует «неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям», и добавляет: «Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа».
Кроме того, по данным СМИ, Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Однако представитель правительства Соединенного Королевства заявил, что Великобритания не намерена отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помогать вывозить зерно с Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны сообщило о поражении 469 районов сосредоточения живой силы ВСУ
|
|
В разных районах проведения СВО поражены 469 районов сосредоточения живой силы ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики (ДНР) нанесен удар по позициям 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Также в районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Кроме того, в районе Гусаровки Харьковской области уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 250 националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня «Град», десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, в районе населенного пункта Спорное ДНР и Барвенково Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов.
Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Беляры Одесской области сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Кроме того, в районах населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка ДНР уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачена одна украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Сватово Луганской народной республики», – сообщил Конашенков.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиции. В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и других боевых бронированных машин, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3218 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщало, что транспортный самолет ВСУ с вооружением сбит в воздухе в Одесской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия подняла вопрос разграничения морских акваторий с США в Беринговом проливе
|
|
Вопросы разграничения морских акваторий России с США в Беринговом проливе все еще не решены, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
Завершение договорного закрепления государственной границы РФ на участках, не оформленных в международно-правовом отношении, является одним из основных направлений российской государственной пограничной политики, отметил Кулишов в интервью «Российской газете» по случаю предстоящего Дня пограничника.
«Российская Федерация не имеет территориальных притязаний ни к одному из сопредельных государств и последовательно ведет дело по бесконфликтному завершению процесса международно-правового оформления государственной границы на основе общепризнанных принципов и норм международного права», – передает РИА «Новости» слова генерала.
В настоящее время не завершена работа по международно-правовому оформлению государственной границы России с пятью государствами: Украиной, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном и США, отметил Кулишов.
«В частности, с 2014 года в связи с прекращением по инициативе украинской стороны пограничного сотрудничества с Российской Федерацией приостановлена демаркация российско-украинского участка. Не оформлена государственная граница между Россией и Украиной в районе Крымского полуострова. Она определяется на основании федерального законодательства о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации», – сказал он.
«Остаются неурегулированными вопросы разграничения морских акваторий с США в Беринговом проливе», – добавил Кулишов.
Генерал отметил, что работа по обозначению государственной границы на местности с остальными партнерами продолжается в плановом порядке.
«Не закреплена международными договорами государственная граница с Эстонией, Грузией и Японией, что преимущественно связано с сохранением деструктивной позиции вышеуказанных сопредельных государств по признанию прохождения границ», – сказал Кулишов.
«Так, власти Эстонии в нарушение ранее достигнутых договоренностей о прохождении государственной границы в одностороннем порядке внесли дополнительные условия при ратификации Договора о границе, что создало ложный контекст и сложности для толкования его положений. В этой связи подпись Российской Федерации под указанным Договором отозвана в сентябре 2005 года», – пояснил он.
По его словам, делимитация государственной границы с Грузией завершена на 91%. «Вместе с тем с 2008 года в связи с позицией Грузии в отношении независимости Южной Осетии и Абхазии данная работа приостановлена», – добавил Кулишов.
А власти Японии предъявляют официальные территориальные претензии к РФ на южные Курильские острова, передача под юрисдикцию СССР которых была зафиксирована международно-правовыми договоренностями по итогам Второй мировой войны, напомнил генерал.
Газета ВЗГЛЯД писала, что разрыв ущербного договора между Москвой и Вашингтоном о линии разграничения морских пространств 1990 года грозит новым конфликтом между Россией и США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР озвучили численность группировки ВСУ у Лисичанска и Северодонецка
Численность войск ВС Украины у Лисичанска и Северодонецка составляет до шести тысяч и до трех тысяч человек соответственно, сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.
«Предположительно, по Северодонецку – от двух до трех тысяч личного состава, в Лисичанске – от четырех до шести тысяч личного состава», – передает ТАСС его слова.
Украинские силовики находятся именно вокруг двух этих городов, например, в дачных поселках или мелких населенных пунктах, рассказал Киселев.
Ранее советник главы МВД ЛНР заявил, что в районе Северодонецка и Лисичанска находится группировка украинских войск численностью порядка 15-16 тыс. человек.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России и силы республик Донбасса вошли в города Северодонецк и Лисичанск в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия открыла гумкоридор для иностранных судов в портах Украины
|
|
ВС России скорректировали маршрут морского гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из портов «Одесса», «Николаев», «Черноморск», «Херсон», «Очаков», и «Южный» в Черное море, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора. С 27 мая 2022 года морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы 3 мили. Время действия коридора ежедневно с 08.00 до 19.00 (мск)», – сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Район сбора ограничен координатами: 46°09´с.ш. 31°00´в.д.; 46°09´с.ш. 31°08´в.д.; 46°04´с.ш. 31°08´в.д.; 46°04´с.ш. 31°00´в.д. Далее через точки: № 1 с координатами 45°40´с.ш. 31°35´в.д.; № 2 с координатами 45°08´с.ш. 31°35´в.д.; № 3 с координатами 44°18´с.ш. 0°22´в.д. Район расформирования ограничен координатами: 44°18´с.ш. 30°18´в.д.; 44°18´с.ш. 30°26´в.д.; 44°13´с.ш. 30°26´в.д.; 44°13´с.ш. 30°18´в.д.», – сообщили в Минобороны РФ.
В российском ведомстве подчеркнули, что ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несет украинская сторона.
Ранее Минобороны РФ опубликовало схему морского гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполь.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев обвинили в передаче Варшаве управления Украиной
|
|
Новые соглашения между Варшавой и Киевом означают «мягкую аннексию» Польшей западных территорий Украины, Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше, выразил мнение обозреватель портала The Cradle, бразильский журналист Пепе Эскобар.
«Варшава намерена извлечь большую выгоду из конфликта [Москвы и Киева] и усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние на западе Украины. Гражданам Польши будет разрешено избираться в украинские органы власти и даже претендовать на должность конституционных судей. Это означает, что Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше. Варшаве даже не придется посылать [на Украину] войска», – приводит мнение журналиста РИА «Новости».
В минувшее воскресенье Владимир Зеленский анонсировал, что в Раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Во время выступления в Раде по случаю визита в Киев президента Польши Зеленский заявил, что стороны договорились «относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза». В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ажиотажный спрос на гражданство России возник в Запорожской области
В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
«В Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что в регионе уже подготовлена вся необходимая инфраструктура для начала приема документов на получение российского гражданства.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день первые жители Херсонской области подали заявления на российское гражданство. Днем ранее власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу.
В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров: Запад объявил тотальную войну всему русскому миру
|
|
Страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру, этого уже никто не скрывает, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при Министерстве иностранных дел.
«Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру, тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Лаврова, подобная ситуация «с нами надолго». «И мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях... Мы теперь видим, какова цена этим словословиям», – сказал министр.
Лавров отметил, что внешняя политика президента Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку.
«Принципиально важно, что утвержденный президентом Путиным внешнеполитический курс опирается на широкое общенациональное согласие, его поддерживают ключевые политические силы нашей страны, ведущие общественные, предпринимательские объединения. Мы также ощущаем повседневно поддержку всех российских регионов», – сказал он.
По словам министра, в стране по сути дела происходит консолидация здоровых патриотических сил.
Он обратил внимание на то, что США и их сателлиты «удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Москва предостерегла Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия
|
|
Российская сторона предостерегает страны Запада от поставок Киеву оружия, способного нанести удары по России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский», – сказал Лавров в эфире RT Arabic, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Москва предостерегает Запад, который уже ведет прокси-войну с Россией «руками, телами, мозгами украинских неонацистов». Поставки такого вооружения станут «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации».
«Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это», – заключил глава ведомства.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия Украине, поскольку опасается разгрома украинских войск.
«Развернута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса. В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наемников превысило шесть тысяч человек», – констатировал министр.
СМИ: Россия сможет обслуживать внешний долг без лицензии США
|
|
Решение США не продлевать лицензию, разрешавшую обслуживание гособлигаций России в долларах, повысило риск дефолта, однако остались сохранены условия, благодаря которым у России есть все шансы избежать такого сценария.
В документации всех российских выпусков обнаруживается условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), и оно теоретически открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить российский дефолт. Оно независимо от другого условия «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), которое содержится в бумагах, выпущенных с 2018 года, и допускает законные выплаты в рублях, если, к примеру, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте, пишет РБК.
Это означает, что если Россия платит держателю в валюте, отличной от доллара, то платежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в актуальном размере. При этом, если же при конвертации сумма в долларах будет меньше за счет действующего курса, то Россия обязана возместить эту недостачу держателю, а также компенсировать ему все транзакционные издержки.
Как пояснила глава отдела политических рисков консалтинговой компании Hawthorn Advisors Максимилиан Хесс, Россия сможет доказать отсутствие дефолта, если иностранные держатели ее бумаг действительно смогут обменять полученные рубли на доллары.
Профессор Школы права Университета Вирджинии, исследователь суверенных долгов Миту Гулати подтвердил, что такое «хитрое» условие действительно потенциально позволяет России выполнить свои обязательства по бондам даже через рублевые выплаты.
Уточняется, что без лицензии США американские инвесторы не имеют права проводить транзакции с Минфином России, то есть при новом способе выплат не смогут ничего сделать с полученными рублями. Однако неамериканские инвесторы (которых большинство) смогут в теории получить рубли и обменять их на доллары через НРД, в этом случае у них не будет оснований заявлять о дефолте.
Несмотря на это, Хесс допускает, что Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA, регулирует выплаты финансовых инструментов, страхующих инвесторов от дефолтов эмитентов) или кредитно-рейтинговые агентства все равно признают российский дефолт, если Минфин осуществит выплаты нерезидентам в рублях, поскольку «есть проблемы с конвертируемостью рубля».
Ранее Минфин США заявил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
Между тем России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям.
В конце апреля Минфин России заявлял, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Москве в пятницу может быть побит столетний рекорд по дождю
|
|
В ночь с четверга на пятницу в Москве ожидаются сильные ливни, однако жители столицы «их проспят». В дневное время в городе можно будет наблюдать кратковременные дожди, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Московский май, средняя температура которого практически на три градуса ниже климатической нормы в этом году, сегодня наконец-то порадовал жителей столицы теплом. На главной метеостанции ВДНХ температура воздуха вплотную приблизилась к отметке +20 градусов, а в центре города на станции Балчуг температура даже преодолела эту отметку. И этот четверг пока становится самым теплым днем мая», – рассказывает Леус.
Однако, продолжает специалист, такому теплу осталось недолго: приближающийся с запада атмосферный фронт в новой Москве отметится небольшими дождями уже примерно в 7–8 часов вечера, а еще через час дожди придут в центр города. При этом он отмечает, что осадки будут небольшими.
«Характер ливней дожди будут принимать в поздние вечерние часы – после 23:00. Самые сильные дожди москвичи проспят, так как они ожидаются в ночные и ранние утренние часы. Днем осадки начнут ослабевать. По мере отхода фронта дожди станут локальными и кратковременными», – делится собеседник.
Он подчеркивает, что таким образом за все это время в столице может выпасть от 17 до 25 миллиметров осадков, что близко к трети от месячной нормы дождей в мае.
«Более того, суточный рекорд по количеству дождей для 27 мая, установленный почти 100 лет назад – в 1924 году, который составляет 21,5 миллиметров, завтра может быть обновлен. Ну, и вслед за атмосферным фронтом в столичный регион придут более холодные воздушные массы», – предупреждает Леус.
В пятницу в Московском регионе температура опустится до 15 градусов, говорит синоптик. Примерно такая же погода москвичей ждет и в субботу: +14-16 градусов и кратковременные дожди. В воскресенье заметных дождей уже не будет и снова начнется потепление. Температура воздуха достигнет плюс 16-18 градусов. А в понедельник и вторник ожидается температура +21-23 градуса.
Ранее синоптики рассказали, что 26 мая столице ожидается пасмурная погода, дождь и местами гроза. В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.
|
|