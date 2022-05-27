В Адыгее анонсировали строительство 160 объектов инфраструктуры

В год столетия Адыгеи в регионе при поддержке правительства ведется строительство и реконструкция 160 важнейших для граждан объектов инфраструктуры, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе визита в республику.

Он отметил, что 100-летие республики стало не просто историческим событием, а драйвером ее развития. В сводный план подготовки к празднованию вошло 100 мероприятий. Часть мероприятий уже завершена. Например, реконструкция национального музея, строительство спорткомплексов в селах, детских школ искусств и модельных библиотек.

«Приятно видеть, как Адыгея меняется и преображается. Для меня это родной край – здесь прошло мое детство. В юбилейный год при поддержке правительства России ведется строительство и реконструкция 160 важнейших для граждан объектов инфраструктуры», – приводятся слова Чернышенко на сайте правительства.

«Это не только концерты и выставки, но и строительство школ, медицинских центров, поликлиник, ФАПов, дорог, работы по благоустройству – все, что соответствовало запросам граждан. Общая сумма финансирования из федерального бюджета на этот год составляет почти 15 млрд рублей, а всего за три года с учетом дотаций республике было направлено около 55 млрд рублей. До главных торжеств осталось всего несколько месяцев. И сейчас важно завершить все стройки в срок, чтобы жители ощутили эффект от усилий и прочувствовали положительные изменения», – добавил Чернышенко.

Каждое министерство доложило о статусе готовности объектов инфраструктуры и проведении мероприятий, посвященных 100-летию республики.

Глава республики Мурат Кумпилов выразил слова благодарности президенту, правительству и лично вице-премьеру за постоянную помощь на каждом этапе реализации федерального и регионального плана подготовки к празднованию знаменательной даты.

Он также добавил, что в рамках инфраструктурной части подготовки к торжествам обновлены ведущие учреждения культуры – Национальный музей РА, Картинная галерея РА, Пушкинский народный дом, Центр народной культуры РА, начался ремонт Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У. Тхабисимова, Адыгейской республиканской детской школы искусств им. К. Тлецерука.

В каждом муниципалитете реализуются тематические акции, проекты, культурно-массовые мероприятия.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы празднование столетия республики прошло на достойном уровне и стало запоминающимся событием в общественно-культурной жизни нашей страны», – сказал Кумпилов.

На заседании также обсудили социально-экономическое развитие региона. По результатам Национального рейтинга состояния инвестклимата Адыгея в прошлом году заняла 11-е место и вошла в топ-20 регионов-лидеров. На сегодняшний день в работе находятся 25 проектов с общим объемом инвестиций свыше 77 млрд рублей.

«Если говорить о социально-экономическом развитии региона в целом, то за счет реализации инфраструктурных проектов продолжает расти индекс выпуска товаров и услуг. По итогам I квартала этого года он превысил 112%. На конец прошлого он составлял 109%. Повышаются реальные доходы и занятость населения. После завершения юбилейных мероприятий реализация инфраструктурных проектов продолжится», – сказал Чернышенко.

В сфере строительства в прошлом году введено в эксплуатацию более 4 тыс. квартир общей площадью 307,1 тыс. кв. м. Улучшили свои жилищные условия 138 молодых семей, в текущем году планируется оказать поддержку 178 молодым семьям.

По уровню газификации регион занимает лидирующие позиции – 89,2% (сельская местность – 79,3%, городская – 98,5%).