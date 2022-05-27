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Венгрия разрешила заправляться бензином только автомобилям с местными номерами
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Венгрия приняла решение остановить «бензиновый туризм», согласно которому люди приезжают из соседних стран, чтобы воспользоваться самыми дешевыми заправочными станциями в Евросоюзе, пишет Bloomberg.
«Цены на топливо, ограниченные 480 форинтами за литр (1,32 доллар), с пятницы будут доступны только водителям с венгерскими номерами», – передает «Ведомости» заявление главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша.
При этом он не уточнил, будет ли эта мера противоречить правилам, регулирующим единый рынок ЕС, которые запрещают дискриминацию по признаку гражданства или страны проживания.
Накануне венгерские чиновники объяснили, что ограничительная мера оказалась вынужденной: без введения нового правила в республике возникли бы сложности с бесперебойным снабжением топливом. Власти Венгрии считают «бензиновый туризм», когда за ценным топливом стали приезжать жители соседних стран, где бензин значительно подорожал, злоупотреблением ценовой политикой в стране, так как цены на топливо сейчас зафиксированы.
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Германия разочаровала посла Украины
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Берлин должен одобрить поставки вооружений Украине, заявил украинский посол Андрей Мельник.
Мельника «разочаровывает то, что 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только самое ранее в конце июля, а еще 15 – только в конце августа». Посол подчеркнул, что «сейчас, когда Россия добивается завоевания новых территорий в ходе своего масштабного наступления в Донбассе», важен «каждый день», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Посол осудил «тактику затягивания» правящей коалиции в Германии. Он полагает, что Берлин может передать Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 из запасов Бундесвера, а также 88 танков Leopard-1. Он призвал «канцлера дать, наконец, зеленый свет на осуществление этих жизненно важных поставок».
Напомним, Мельник дошел до прямых оскорблений в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого назвал «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
Еще один скандал между Берлином и Киевом из-за военных поставок произошел во время разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт. По информации германских СМИ, Кулеба во время переговоров вышел из себя.
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Польша предложила лишать выгоды импортеров российской нефти
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Власти Польши предлагают ввести дополнительную пошлину для стран, продолжающих импортировать нефть у России после отказа других государств от таких поставок, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Польша предложила специальную выравнивающую оплату. Если кто-то дольше импортирует нефть из России и покупает ее дешевле, так как России важно продать нефть любой ценой, то он не может получать выгоду, которой не будет у тех стран и предпринимателей, отказавшихся от нефти быстрее», – передает его слова ТАСС.
Моравецкий отметил, что есть несколько стран, которые не могут быстро, в течение полугода или даже года, отказаться от приобретения российской нефти. В частности, речь идет о Венгрии, Чехии, Словакии, Австрии.
«Это государства, которые добиваются более длинных переходных периодов. Нужно учесть определенные опасения, но и со стороны тех стран должно быть больше смелости для отказа от поставок нефти из России», – заявил польский премьер.
Ранее Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил в ответ, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
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Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии из-за Украины
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что со среды вводится чрезвычайное положение на фоне конфликта на Украине, который угрожает энергетической и финансовой безопасности страны.
«Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», – цитирует ТАСС Орбана.
Ранее правительство Венгрии получило право объявлять состояние опасности в случае вооруженного конфликта, войны или гуманитарной катастрофы в соседней стране в соответствии с десятой поправкой к конституции, принятой парламентом во вторник.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение пакета санкций ЕС против России на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия.
До этого страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривалась возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения заблокировала Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
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Молдавии предложили объединиться с Румынией вместо попыток вступить в ЕС
В ближайшие 15–20 лет Молдавия не вступит в ЕС, но она могла бы объединиться с Румынией, считает румынский евродепутат Еуджен Томак.
Томак заявил, что «путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15-20 лет, никак не может обсуждаться». По мнению евродепутата, нынешние члены ЕС «не примут» такое решение. Он полагает, что «политическое решение об объединении Молдавии с Румынией остается самым безопасным и быстрым способом, который может быть реализован в любое время, когда Молдавия захочет обсуждать безопасность и будущее своих граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на RFI.
Как заявил Томак, сейчас Молдавия может рассчитывать только на экономическую помощь от ЕС, «интеграция в ЕС не гарантирует, что в нее не вторгнется» Россия. При этом «мирный и демократический союз с Румынией», как заявил депутат Европарламента, «обеспечивает Молдавии стабильность с точки зрения безопасности, поскольку она является государством-членом НАТО».
Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявила, что их объединение с Румынией возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею.
Россия временно разрешила поставки газа с «Ямал СПГ» для «Газпром Германия»
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Российское руководство дало разрешение на поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 Указа президента Российской Федерации <...> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd / Ямал Трейд Пте. Лтд сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd/ Газпром Маркетинг энд Трейтинг Сингапур ПТЕ Лтд (Сингапур)», – говорится в тексте распоряжения.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует в течение 90 календарных дней.
В конце апреля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что оплата части поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, отклонена Газпромбанком.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Страны ЕС заморозили активы Центробанка России на 23 млрд евро
В странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Рейндерс не стал отвечать на вопрос о том, все ли страны ЕС отчитались о заморозке. Как указывает Reuters, Рейндерс не объяснил, почему ЕС, будучи крупной экономикой, «привлек так мало активов» ЦБ России, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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Бразилия предупредила Европу о риске лишиться партнеров в Латинской Америке
Страны Европы могут лишиться партнеров в Латинской Америке точно так же, как они уже лишились России, заявил министр экономики Бразилии Паулу Гедес.
«Я уже говорил европейцам: «Вы уже потеряли Россию, а прямо сейчас вы теряете Латинскую Америку. Вы останетесь совсем одни», – передает ТАСС слова Гедеса на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
По его мнению, странам Европы необходимо срочно осознать необходимость интеграции с государствами, которых они в прошлом «бросили». «Нас тогда бросили, но теперь у нас есть новая ось для роста», – добавил он, подчеркнув готовность его страны к сотрудничеству в энергетике, сфере цифровых технологий и по вопросам продовольственной безопасности.
Напомним, главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выразили поддержку началу процесса расширения этого объединения.
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Украина призвала крупнейших зерноторговцев к объединению без России
Минагрополитики Украины сообщило о переговорах по созданию «ОПЕК для зерновых», в которую войдут ключевые поставщики зерновых культур: Евросоюз, США, Канада, Бразилия, Аргентина и Украина, для усиления давления на Россию.
Министерство аграрной политики Украины сообщило, что Киев обсуждает с крупнейшими странами-производителями зерна идею создания «зернового ОПЕК» для защиты их интересов на мировом рынке. Теперь «зерновой ОПЕК» будет скорее использоваться для усиления давления на Россию и вытеснения ее с ключевых рынков. Однако российские эксперты полагают, что «зерновой ОПЕК» не нанесет существенного вреда экспорту из РФ, а в Еврокомиссии допускают и возможность диалога с Москвой о стабилизации ситуации с поставками продовольствия, пишет «Коммерсант».
Как отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, идея зернового альянса обсуждалась еще в 2007 году – тогда глава российского Минсельхоза Алексей Гордеев предлагал Украине и Казахстану создать «зерновую ОПЕК» для координации торговли зерном, однако проект не был реализован. Эсперт напомнил, что целью тогда было снятие излишней конкуренции стран в Черноморском бассейне, однако в нынешнем «зерновом ОПЕК» экономического смысла нет: цены на зерно и так высоки.
Также идею зернового альянса чисто политическим шагом считает доцент кафедры международной торговли ВАВТ Андрей Кушниренко, который заявляет, что геополитическая обстановка позволит быстро создать подобную организацию стран, на которые будет приходиться 60–70% мирового экспорта зерновых.
Однако, по словам Кушниренко, стимулирование экспорта для снижения цен ограничено проблемами транспортировки, а напрямую влиять на экспорт из РФ такая организация не сможет. При этом и России будет сложно оспорить действия зернового альянса в ВТО: у организации нет однозначной позиции по таким объединениям, а суд ВТО бездействует уже несколько лет.
Он добавил, что таким образом, в случае политического демпинга и вытеснения РФ с ключевых для нее экспортных рынков, механизмов защиты у РФ, вероятно, будет немного.
Издание добавляет, что с точки зрения мировой экономики идея «зернового ОПЕК» – часть процесса фрагментации мировых рынков, о которой ранее предупреждали в ОЭСР и Всемирном банке, вслед за вызванными санкциями процессами изоляции отдельных участков мировой финансовой системы.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
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Американские СМИ заявили о провале попытки США изолировать Россию
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Страны за пределами США и Европы склонны рассматривать спецоперацию России на Украине как региональный конфликт, а не как глобальный кризис, из чего американские СМИ сделали вывод, что США не смогли убедить весь мир безоговорочно поддержать Украину.
«В большей части остального мира ответный пыл, очевидный для Запада на действия России на Украине, отсутствует. Вместо этого такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия, остались в основном пассивны, действуя преимущественно для защиты своих экономических и стратегических интересов», – пишет портал Politico.
Уточняется, что конкретная политика остальных стран различна. Так, Индия воздержались от всех резолюций ООН, направленных на наказание России. Другие страны проголосовали только за некоторые из них. Но все они отказались публично критиковать Россию, а некоторые, в частности, Индия, «окончательно обозлились» на США. Тем же путем пошла даже Саудовская Аравия, которая долгое время поддерживала тесные военные связи с США, и отвергла просьбу Вашингтона прокачать больше нефти, чтобы ослабить рост цен после введения западных санкций в отношении России.
Источники сходятся во мнении, что другие страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию и ввести санкции против нее. Так, Израиль и Турция отказались публично осудить Россию и в данный момент всеми силами пытаются сохранить дипломатические отношения, а также возможность выступать в качестве посредников между Киевом и Москвой.
Укрепить экономические связи с Россией удалось Индии, которая после введения ряда пакетов антироссийских санкций воспользовалась льготными ценами на энергоресурсы и закупила российской нефти в два раза больше, чем за весь 2021 год.
По информации издания, остальные страны пошли путем сосредоточения на содействии урегулированию ситуации на Украине путем переговоров, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более для ее ослабления.
Таким образом, произошедшее расхождение во взглядах гарантирует, что усилия США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу – не потому, что многие страны поддерживают российскую спецоперацию, а потому, что они хотят защитить собственные интересы, которые завязаны на эффективном взаимодействии с Москвой, подчеркивает издание. Более того, по мнению издания, остальные страны уверены, что публичное осуждение России ничего не даст для прекращения боевых действий на Украине.
Ранее китайские СМИ заявили, что ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
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Посол Украины высмеял помощь от Германии с помощью фото улитки
Посол Украины в Германии Андрей Мельник выложил в Twitter фотографию улитки с патроном, приклеенным к панцирю, подписав «немецкое оружие для Украины уже в пути».
«Только что мне прислал это член правительства из Киева», – цитирует его сообщение РИА «Новости».
Напомним, 20 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник снова обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелых военных вооружений.
Кроме того, посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder. «А объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся», – добавил Мельник.
При этом Мельник все же предпринял попытку объяснить свои предыдущие резкие выпады в адрес Шольца. Так, посол заявил, что, прибегнув к резкой риторике в адрес канцлера, он не хотел обидеть его, а пытался лишь подтолкнуть к изменению политики Германии в отношении Украины. «У меня не было цели кого-то обидеть», – заявил он.
В Австрии заявили о потере 300 тыс. рабочих мест в случае отказа от газа из России
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Несколько сотен тысяч человек в Австрии оказались под угрозой увольнения в случае возможного прекращения поставок российского газа, заявил президент Федерации австрийской промышленности Георг Книлл.
Если правительство Австрии откажется от российского газа, то от сети в первую очередь начнут отключать предприятия, в результате без работы останутся порядка 300 тыс. человек, заявил Книлл, передает RT.
Почти вся пищевая промышленность и производство в Австрии зависят от российского газа, отметила газета Kronen Zeitung.
Ранее австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа. Итальянская энергетическая компания Eni также сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.
После этого власти Германии и Италии сообщили компаниям в своих странах, что те могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России.
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Россия запретила въезд 154 лордам британского парламента
Москва на основе взаимности вводит персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента и закрывает им въезд в Россию, заявили в МИД России.
«В ответ на принятое в марте этого года правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента. Работа над расширением российского стоп-листа будет продолжена», – говорится в заявлении на сайте российского МИД.
В заявлении подчеркивается, что указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов.
Ранее Россия представила стоп-лист, куда попали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Элизабет Трасс.
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Добровинский: Лондон поступает с российскими олигархами, как нацисты с евреями
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Не удивлюсь, если окажется, что вся эта кампания с санкциями была нацелена на получение богатств российских миллиардеров. Получение путем насильственного выкупа, как поступали нацисты с активами евреев в Германии в тридцатых, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.
В Великобритании около 30 «представителей власти» провели тщательный обыск в английском особняке российского бизнесмена Петра Авена, поскольку миллиардер подозревается в обходе санкций. Им удалось найти в общей сложности 30 тыс. фунтов наличными, которые тут же изъяли.
«Попытки растопить отмороженных ни к чему не приводят. Для престижа короны больше всех из наших олигархов сделал Роман Абрамович – «Челси» и прочее, а благодарность всем известна. Думаю, что откупиться не получится, поскольку весь этот спектакль рассчитан на то, что озлобленные олигархи пойдут делать переворот в Кремле», – говорит Добровинский.
Адвокат удивляется, что российские миллионеры не понимают, что Европа своими действиями только пытается выманить у них побольше денег якобы для благих целей.
«Вообще, я слышал, что в Лондоне есть даже фирма, которая скупает арестованное имущество олигархов, находящихся под санкциями. Не удивлюсь, если окажется, что вся эта кампания с санкциями была нацелена на получение богатств российских миллиардеров. Получение путем насильственного выкупа, как поступали нацисты с активами евреев в Германии в тридцатых», – заключил собеседник.
Напомним, в начале мая предприниматель Роман Абромович принял решение продать английский футбольный клуб «Челси», владельцем которого являлся с 2003 года. Британские власти одобрили продажу клуба. Сумма сделки составила 5,3 млрд долларов. Все вырученные деньги бизнесмен пообещал перечислить в благотворительный фонд помощи пострадавшим украинским гражданам, который намеревается создать сам.
В конце февраля Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, олигарха Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева и ряда других состоятельных россиян.
После этого бизнесмен Петр Авен, проживающий с семьей в Лондоне, заявил, что в связи с данными санкциями он не понимает, как выжить, поскольку его бизнес полностью разрушен, а на положенную ему в месяц сумму он не уверен, что способен нанять уборщицу и водителя.
В мае в Великобритании на Авена возбудили уголовное дело за то что он «живет не по средствам». Британские власти считают, что миллионер тратит более разрешенных ему 2,5 тыс. фунтов в месяц.
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Российским экспортерам посоветовали избавиться от «токсичной» валюты
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Российским экспортерам лучше продавать евро, так как эта валюта стала «токсичной» после решения недружественных стран заморозить часть активов, выразил мнение финансист Александр Лосев.
«Когда наши финансовые власти предлагают экспортерам оставлять часть валютной выручки, они «подставляют» экспортеров тем самым под возможную конфискацию со стороны недружественных стран. То, что делает Еврокомиссия, это означает, что все экспортеры под риском конфискации, поэтому решение о том, что экспортерам можно продавать 50 процентов валютной выручки, может обернуться катастрофой для экспортеров», – сказал Лосев РИА «Новости».
Он выразил мнение, что поставщикам российских товаров следовало бы обменять все евро на рубли. «Целесообразно было бы экспортерам продавать всю валютную выручку, не держать евро, так как это токсичная валюта. Пока доверие в финансовых и торговых отношениях могут вызывать юань и швейцарский франк», – считает финансист.
Как считает эксперт, та основа современной мировой экономики, мировых финансов, которая базировалась на праве собственности, на независимости центральных банков, на том, что их деньги отделены от средств правительства и бизнеса, что они неприкасаемые – это все рушится. Это значит, что евро нельзя будет использовать в качестве резервной валюты, уверен Лосев.
«Если Европа рушит свои основы, значит она переходит к какой-то другой экономической модели – «большевиков», «троцкистов», кого угодно, но только не той модели, на которой выстраивался европейский капитализм и мировая экономическая система. Видимо, мы на пороге чего-то нового или, наоборот, очень забытого старого, когда такие неправовые действия в отношении имущества и средств частных лиц на уровне государств в конечном итоге приводят к нарушениям экономических систем, которые так долго выстраивались», – заключил эксперт.
Накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны ЕС заморозили активы Центробанка России примерно на 23 млрд евро. Днем ранее стало известно, что государства Евросоюза также заморозили материальные активы, такие как яхты и виллы, на сумму около 10 млрд евро. При этом ЕС решил изучить возможность восстановления Украины за счет замороженных российских активов. Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин подчеркнул, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения.
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Захарова пошутила о развитии скандала с вечеринкой Джонсона
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила историю с вечеринками премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии с песней Робби Уильямса, в которой говорится о людях, «забирающих деньги у всей нации».
«Теперь вы понимаете, кому посвятил свой клип Робби Уильямс «Party Like a Russian», – передает радио Sputnik ее слова.
Напомним, премьер Британии произвел ряд назначений в своей команде после того, как несколько сотрудников ушли на фоне скандала вокруг проведения вечеринок на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.
Ранее Джонсон уже извинялся за вечеринки на Даунинг-стрит.
СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на вечеринке было 30 человек, в том числе сам Джонсон и его супруга.
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