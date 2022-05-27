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27 мая, пятница | Последнее обновление — 10:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Союзные силы России и ДНР освободили поселок на южной окраине Нью-Йорка
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Главный лозунг «болонцев» простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох.
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Пушилин: Выделявшие деньги нацбатам украинские предприятия перейдут ДНР
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Предприятия украинских инвесторов, которые выделяли деньги националистическим батальонам, перейдут в госсобственность, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Отвечая на вопрос, что будет с предприятиями на освобождаемых территориях, которые принадлежат украинским инвесторам или украинским акционерам, или же зарубежным акционерам, Пушилин сообщил, что работа будет проводиться по каждому предприятию индивидуально.
«С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что по каждому из этих иностранных инвесторов или же инвесторов тем более с украинской стороны, если наши правоохранительные органы будут проводить работу, если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то по сути это прямое участие в геноциде наших граждан. И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе. Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность», – передает РИА «Новости» слова главы ДНР.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов, выступающих против России, финансирующих националистические группировки и поддерживающих режим украинского президента Владимира Зеленского.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Медведев назвал требования Зеленского «категоричными до идиотизма»
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Выдвигаемые украинским лидером Владимиром Зеленским условия для перемирия категоричны «до идиотизма» и невыполнимы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Он требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неведома воля их жителей. Вывести из Донбасса все войска, оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей. А потом, возможно, станет о чем-то договариваться», – напомнил в своем Telegram-канале Медведев высказывания главы украинского государства.
Зампред Совбеза указал, что Зеленский сейчас чувствует свое «неизбежное поражение», а потому находит соответствующий выход из положения: «нет страны – нет проблемы».
«Его действия и заявления доказывают, что сейчас на алтарь своих политических амбиций он готов положить практически все. Людей, города, экономику – то главное, что пока остается у его государства. То, что Россия как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и оголтелую вражду ко всем, «кто не скачет», – добавил он.
Медведев отметил, что ультиматумы «звучат красиво только на бумаге», и устанавливают их с позиции силы и «на трезвую голову, а не под психотропными препаратами».
«Однако всегда найдутся те, кому вся эта петушиная, глупая, заведомо обреченная, но воинственная риторика может быть выгодна. Зеленскому подпел его германский коллега – канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же «обиженная ливерная колбаса» (по выражению посла все той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет «навязанный Россией мирный договор» и в этом с Украиной солидарна», – описал ситуацию зампред Совбеза.
По его мнению, Шольцу необходимо киевское руководство, поскольку оно ведет Украину к исчезновению с карты, и вместо страны останутся «плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс».
«Так уже, помнится, кто-то рассуждал в конце 30-х прошлого века на том же языке и с тем же пылом. Чем дело кончилось – известно», – провел сравнение Медведев.
Он напомнил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления в Давосе призвал Киев пойти в переговорах с Москвой на уступки, оценить ситуацию трезво и реалистично, а также начать переговоры как можно быстрее. По мнению Медведева, Зеленскому стоило бы прислушаться к этому совету Киссинджера, поскольку тот не был замечен в симпатиях к России, но мыслил рационально.
«Однако Зеленскому и его «колбасным» кукловодам никто не указ. Киссинджеру и New York Times, которая в редакционной статье также призывала к поиску компромиссов, он припоминает 1938 год и «тогдашний Мюнхен». Ему бы правильнее напомнить про Мюнхен своим партнерам в Польше, которые жаждут украинских земель и которым не дают спокойно спать лавры гитлеровской Германии», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Зеленский, отвечая Киссинджеру, сказал, что тот, рассуждая о текущих событиях, находится как будто в 1938 году.
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Кремль: Москва ждет от Киева принятия требований России
Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания реальной ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, каких уступок ждет Москва от Киева.
«Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить», – уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, касается ли это и территориальных уступок.
Ранее в офисе Зеленского заявили о якобы поступающих с Запада сигналах «уступить территории России».
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Транспортный самолет ВСУ с вооружением сбит в воздухе в Одесской области
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Российскими средствами ПВО над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой народной республики (ДНР). В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, уничтожены: в районе населенного пункта Николаевка ДНР пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» и в районе Чугуева Харьковской области радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Всего в результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов, выведены из строя 96 единиц вооружения и военной техники.
«Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Веселое Харьковской области, Епифановка, Кировск Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства в районе населенного пункта Меловатка ЛНР.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов.
В районе железнодорожной станции Покровск ДНР в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки в Донбассе», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппаратов, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье.
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Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
В Роскосмосе намерены следить за боевыми действиями на Украине, для этого будет развернута масштабная орбитальная группировка, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Для нас сейчас самая главная тема – это развертывание масштабной орбитальной группировки. Мы хотим выстроить, как говорится, всю пищевую цепочку. Чем больше будет спутников, это крайне важно для армии сегодня. Она должна видеть, слышать практически в режиме 24 часа, постоянно наблюдать за театром военных действий на территории Украины», – сказал Рогозин на саммите «Промышленная политика в новых реалиях», передает Интерфакс.
По словам Рогозина, уже имеется 161 космический аппарат, включая аппараты Министерства обороны.
Ранее Рогозин назвал смешным тезис ЕС о возможности замены России в космосе.
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На «Азовстали» задержали спрятавшихся украинских военных
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Украинские военные, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил, выявлены и задержаны на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Отвечая на вопрос, можно ли с уверенностью сказать, что на территории «Азовстали» не осталось украинских военных или боевиков-националистов, глава республики сказал: «Нет, нельзя. Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На 100% пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок «Азовстали», а там территория достаточно серьезная... Пока никто в этом не распишется», передает РИА «Новости».
Вместе с тем, по словам Пушилина, такие заблудившиеся не представляют активной угрозы. «Конечно, необходимо будет их выявить, если таковые есть. Я не скажу, что они 100% есть или 100% уже все зачищено. После того, как наши подразделения все проверят, разминируют, после того, как разгребут все завалы, которые там есть, после этого можно сказать, что там уже все, полностью никого не осталось», – отметил он.
Ранее Пушилин заявил, что проведение операции в Донбассе ускоряется, капитуляция нацбатальона «Азов» стала решающим фактором, противник стал чаще сдаваться в плен.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ЛНР озвучили численность группировки ВСУ у Лисичанска и Северодонецка
Численность войск ВС Украины у Лисичанска и Северодонецка составляет до шести тысяч и до трех тысяч человек соответственно, сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.
«Предположительно, по Северодонецку – от двух до трех тысяч личного состава, в Лисичанске – от четырех до шести тысяч личного состава», – передает ТАСС его слова.
Украинские силовики находятся именно вокруг двух этих городов, например, в дачных поселках или мелких населенных пунктах, рассказал Киселев.
Ранее советник главы МВД ЛНР заявил, что в районе Северодонецка и Лисичанска находится группировка украинских войск численностью порядка 15-16 тыс. человек.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России и силы республик Донбасса вошли в города Северодонецк и Лисичанск в Донбассе.
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В Польше начали отменять бесплатный проезд для граждан Украины
С начала лета несколько польских городов отменят бесплатный проезд для граждан Украины, который был введен 24 февраля после потока беженцев.
«С 1 июня варшавский общественный транспорт для граждан Украины будет платным», – гласят объявления в трамваях и автобусах польской столицы, передает РИА «Новости».
При этом в Гданьске, Гдыне и Сопоте бесплатный проезд отменили еще в конце апреля. До конца июня украинцы могут пользоваться бесплатно общественным транспортом в Познани и Люблине.
Напомним, сразу после начала спецоперации несколько польских городов ввели бесплатный проезд общественным транспортом для граждан Украины. С 24 февраля в Польшу прибыли более 3,5 млн украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что в Британии допустили переселение украинских беженцев в Руанду.
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Украина пригрозила Венгрии ЧП на нефтепроводе «Дружба»
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Украина может оказать влияние на работу нефтепровода «Дружба», чтобы надавить на страны, которые не могут отказаться от российской нефти, заявила советник украинского министра энергетики Елены Зеркаль на Киевском форуме по безопасности.
Речь о шла о Венгрии, которая, по словам политика, воспользовалась ситуацией на Украине и начала шантажировать Евросоюз, но у Киева в руках «есть прекрасный рычаг – это нефтепровод «Дружба».
Она напомнила об отдельной нитке трубы, идущей в Венгрию.
«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом – прим. ВЗГЛЯД) что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому союзу, или мы еще не готовы к этому», – приводит слова Зеркаль РИА «Новости».
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко во время интервью изданию Politico предложил перекрыть трубопровод «Дружба».
Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
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Новые группы украинских военных в Донбассе публично отказались выполнять приказы
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Бойцы Черкасской теробороны и 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ отказались выполнять боевые задания на территории ЛНР и ДНР из-за недостатка вооружений, отсутствия еды, воды, связи и медицинской помощи. В ответ на это официальный Киев обвинил их в дезертирстве, с чем бойцы категорически не согласны.
«Мы, бойцы Черкасской территориальной обороны с местом дислокации в городе Смела, по неустановленным причинам были переведены в состав Луганской территориальной обороны. В настоящее время мы дислоцируемся в Донецкой области и записываем это обращение для разъяснения ситуации, которая сложилась в нашем батальоне», – говорится в заявлении украинских бойцов.
«22 мая в устной форме командиром батальона нам была доведена информация про выезд «на ноль». Оценив задание, которое мы получили, при предварительном обследовании места выезда стало понятно, что для его выполнения необходимо наличие тяжелого вооружения, которым мы не владеем. Поэтому выполнение задания невозможно. Об этом мы предупредили руководство батальона», – констатируют бойцы.
«После по приказу командира нами было сложено оружие, боекомплект, бронежилеты и шлемы. В настоящее время нам угрожают арестом. Фактически никто из нас не отказывался от выполнения своих обязанностей. Все готовы защищать свою родину. Но имея лишь автоматы – это невозможно», – посетовали бойцы теробороны.
В заявлении также отмечается, что после первого выезда «на ноль» «мы имеем двух «двухсотых» и много «трехсотых» по госпиталям, а также больных, которых не хотят признавать такими». «Нам отказывают в квалифицированной помощи и лечении. Финансирование батальона отсутствует, о чем сказал сам комбат. Правового подтверждения перевода нашей роты нет, а сам факт перевода, по нашему мнению, является незаконным», – полагают бойцы.
«В настоящее время руководство батальона пытается отправить нас в местную военную прокуратуру, у которой предвзятое отношение к нашей роте. Отдавая устные приказы о выходе на боевые позиции, руководство делает из нас пушечное мясо. Мы добровольно пришли на службу и хотим принести пользу стране. Просим нас услышать и помочь», – говорится в сообщении.
Со схожим заявлением выступили и бойцы 2-й роты 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ. «После двухнедельного боевого слаживания мы вышли на боевые позиции. По словам командира батальона, мы должны были отправиться в Запорожье. Но прибыли мы в Луганскую область под город Попасную, где получили задание занять боевые позиции и обороны возле села Камышеваха», – говорится в очередном заявлении.
«С первых минут прибытия на свои позиции мы были обстреляны минометным огнем. Несмотря на это, мы начали окапываться. Первые сутки мы продержались под огнем, но нам не доставили ни воды, ни еды. Радиостанций и связи у нас не было. При ранениях медслужбы не приезжали, из-за чего погиб один боец», – говорят представители батальона.
«После того, как нас начали атаковать вертолетами, самолетами и «градами», мы приняли решение отступить с наших позиций. Через 10 минут наши позиции были накрыты. Если бы мы остались там – никто бы не выжил. Сейчас высшее командование хочет сделать из нас дезертиров. Мы просим дать этому правовую оценку», – говорится в заявлении.
Кроме того, другие бойцы батальона пожаловались на то, что они «пошли против артиллерии и авиации с вооружением времен Первой и Второй мировых войн». «И вот с этим мы должны были воевать против вертолетов, которые безбожно обсыпали нас, и артиллерии, которая все большим калибром сравнивала наши окопы с землей», – жалуется боец.
Напомним, ранее украинские военные из 115-й бригады, которые записали обращение к Владимиру Зеленскому с заявлением об отказе выполнять боевое задание в Северодонецке, были отправлены в СИЗО.
По словам военнослужащих, их отправляют на верную смерть. А от руководства нет никакого уважения к людям. Они также выразили желание иметь надежный тыл и надлежащее командование.
До этого Верховная рада Украины решила не рассматривать законопроект, предполагающий разрешать офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут, заявил депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Бакумов.
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Москва предостерегла Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия
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Российская сторона предостерегает страны Запада от поставок Киеву оружия, способного нанести удары по России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский», – сказал Лавров в эфире RT Arabic, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Москва предостерегает Запад, который уже ведет прокси-войну с Россией «руками, телами, мозгами украинских неонацистов». Поставки такого вооружения станут «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации».
«Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это», – заключил глава ведомства.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия Украине, поскольку опасается разгрома украинских войск.
«Развернута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса. В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наемников превысило шесть тысяч человек», – констатировал министр.
Россия открыла гумкоридор для иностранных судов в портах Украины
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ВС России скорректировали маршрут морского гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из портов «Одесса», «Николаев», «Черноморск», «Херсон», «Очаков», и «Южный» в Черное море, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора. С 27 мая 2022 года морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы 3 мили. Время действия коридора ежедневно с 08.00 до 19.00 (мск)», – сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Район сбора ограничен координатами: 46°09´с.ш. 31°00´в.д.; 46°09´с.ш. 31°08´в.д.; 46°04´с.ш. 31°08´в.д.; 46°04´с.ш. 31°00´в.д. Далее через точки: № 1 с координатами 45°40´с.ш. 31°35´в.д.; № 2 с координатами 45°08´с.ш. 31°35´в.д.; № 3 с координатами 44°18´с.ш. 0°22´в.д. Район расформирования ограничен координатами: 44°18´с.ш. 30°18´в.д.; 44°18´с.ш. 30°26´в.д.; 44°13´с.ш. 30°26´в.д.; 44°13´с.ш. 30°18´в.д.», – сообщили в Минобороны РФ.
В российском ведомстве подчеркнули, что ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несет украинская сторона.
Ранее Минобороны РФ опубликовало схему морского гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполь.
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На Украине начали выпускать «антироссийский» сыр
Традиционные названия продуктов питания на Украине стали менять на антироссийские, сообщают СМИ.
Так, технолог черкасского мясокомбината Надежда Лосева рассказала, что на предприятии несколько недель назад приняли решение вместо «московской» колбасы выпускать «смерть москалям» с изображением украинского флага на упаковке, передает РИА «Новости».
В Сумской области стали выпускать «антироссийский» сыр вместо «российского». Вместо «белорусского» хлеба теперь выпускают «атаманский». Под украинизацию попало также пиво «Жигулевское» – ровенская пивоварня переименовала его в «Венское».
Ранее сообщалось, что на Украине захотели переименовать все улицы Пушкина в Стивена Кинга.
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Американские СМИ заявили о провале попытки США изолировать Россию
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Страны за пределами США и Европы склонны рассматривать спецоперацию России на Украине как региональный конфликт, а не как глобальный кризис, из чего американские СМИ сделали вывод, что США не смогли убедить весь мир безоговорочно поддержать Украину.
«В большей части остального мира ответный пыл, очевидный для Запада на действия России на Украине, отсутствует. Вместо этого такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия, остались в основном пассивны, действуя преимущественно для защиты своих экономических и стратегических интересов», – пишет портал Politico.
Уточняется, что конкретная политика остальных стран различна. Так, Индия воздержались от всех резолюций ООН, направленных на наказание России. Другие страны проголосовали только за некоторые из них. Но все они отказались публично критиковать Россию, а некоторые, в частности, Индия, «окончательно обозлились» на США. Тем же путем пошла даже Саудовская Аравия, которая долгое время поддерживала тесные военные связи с США, и отвергла просьбу Вашингтона прокачать больше нефти, чтобы ослабить рост цен после введения западных санкций в отношении России.
Источники сходятся во мнении, что другие страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию и ввести санкции против нее. Так, Израиль и Турция отказались публично осудить Россию и в данный момент всеми силами пытаются сохранить дипломатические отношения, а также возможность выступать в качестве посредников между Киевом и Москвой.
Укрепить экономические связи с Россией удалось Индии, которая после введения ряда пакетов антироссийских санкций воспользовалась льготными ценами на энергоресурсы и закупила российской нефти в два раза больше, чем за весь 2021 год.
По информации издания, остальные страны пошли путем сосредоточения на содействии урегулированию ситуации на Украине путем переговоров, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более для ее ослабления.
Таким образом, произошедшее расхождение во взглядах гарантирует, что усилия США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу – не потому, что многие страны поддерживают российскую спецоперацию, а потому, что они хотят защитить собственные интересы, которые завязаны на эффективном взаимодействии с Москвой, подчеркивает издание. Более того, по мнению издания, остальные страны уверены, что публичное осуждение России ничего не даст для прекращения боевых действий на Украине.
Ранее китайские СМИ заявили, что ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
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США собрались передать Украине системы залпового огня
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Соединенные Штаты планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти системы залпового огня, сообщил телеканал CNN.
По информации источников в Белом доме, администрация президента США Джо Байдена готовится «направить Украине продвинутые ракетные системы дальнего действия». Как уточняет телеканал, власти США склоняются к тому, чтобы включить эти системы в расширенный пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено на следующей неделе, передает ТАСС.
Как отмечают источники телеканала, американское руководство «на протяжении нескольких недель не решалось» отправлять Киеву данные вооружения из опасений того, что украинские военные «могут использовать их для наступательных действий на территории России».
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников частных военных компаний.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Киев обвинили в передаче Варшаве управления Украиной
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Новые соглашения между Варшавой и Киевом означают «мягкую аннексию» Польшей западных территорий Украины, Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше, выразил мнение обозреватель портала The Cradle, бразильский журналист Пепе Эскобар.
«Варшава намерена извлечь большую выгоду из конфликта [Москвы и Киева] и усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние на западе Украины. Гражданам Польши будет разрешено избираться в украинские органы власти и даже претендовать на должность конституционных судей. Это означает, что Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше. Варшаве даже не придется посылать [на Украину] войска», – приводит мнение журналиста РИА «Новости».
В минувшее воскресенье Владимир Зеленский анонсировал, что в Раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Во время выступления в Раде по случаю визита в Киев президента Польши Зеленский заявил, что стороны договорились «относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза». В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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