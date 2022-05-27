США решили не ограничивать Украину в применении передаваемого оружия

Вашингтон обсуждает с Киевом риски эскалации конфликта с Москвой в случае ударов по территории России, но пока не накладывает ограничений относительно передаваемого Украине вооружения, сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических и правительственных кругах США.

«У нас есть опасения об эскалации, но пока мы не ставим географических ограничений и не связываем им руки слишком сильно в отношении поставляемых им материалов (вооружения)», – приводит слова неназванного источника РИА «Новости».

По словам другого источника, Вашингтон и Киев едины во мнении по вопросам применения Украиной определенных видов вооружения. «До настоящего времени мы были на одинаковых позициях в отношении существующих рамок», – сказал источник. Он добавил, что у Киева достаточно «целей» на территории Украины, для которых и осуществляются поставки западом вооружения, в том числе дальнего действия.

Издание отмечает, что в Киеве «понимают чувствительность любых действий, выходящих за пределы (российско-украинской) границы».

Ранее стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников частных военных компаний.

В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.

В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.

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