Настоятель калужского храма пояснил открытие шашлычной на его территории

В Калуге на территории храма Жен-Мироносиц появилась шашлычная, некоторые предположили, что в православном храме будут торговать восточной или мусульманской едой, однако появление торговой точки разъяснил настоятель, протоиерей Вадим Кудрявцев.

Многих пользователей в соцсетей смутила вывеска в «восточном» стиле.

По словам священнослужителя, киоск не имеет никакого отношения к мусульманской кухне. Точка с названием «По пути» принадлежит местному арендатору, который в обмен на предоставление ему места на храмовой территории регулярно жертвует приходу средства.

«Киоск открыли, чтобы поддержать существование храма. У нас постоянная нехватка средств. Вот, например, месяц кончается, а мы еще не набрали сумму для зарплаты людям. У нас хороший хор, прихожане любят его слушать, но певцам надо платить, за копейки никто работать не будет», – рассказал Кудрявцев изданию «Калужские новости».

В меню представлены типичные для городского фастфуда наименования. Работают в киоске приезжие из Средней Азии, но это, очевидно, явление временное, однако смутившую горожан вывеску пообещали заменить.

«Просто ассоциация такая, раз у нас шаурма в меню и прочее, то и вывеску под восточный стиль сделали. Но вывеску мы заменим. Шаурму же продают, потому что ее хорошо раскупают, никакого другого подтекста тут нет», – сказал священник.

Напомним, ранее пользователи соцсетей раскритиковали появление в Москве фастфуда под названием Stalin Doner. Заведение оформили изображениями самого Сталина, а также тематическими надписями. Работники точки были одеты в форму сотрудников НКВД.

Владелец заведения рассказал о конфликте с сотрудниками полиции, которые, по его словам, якобы не озвучили ему основания для закрытия заведения. Он заявил, что полицейские «забрали паспорт, отвезли в отделение, выключили везде свет в заведении, холодильники с продуктами». Позже владельца оштрафовали на тысячу рублей.