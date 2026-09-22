Путин предрек хорошую отдачу от вложений Сбербанка в технологии

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства провел встречу с руководителем Сбербанка Германом Грефом, в ходе которой обсуждались финансовые показатели кредитной организации, передает РИА «Новости».

Особое внимание стороны уделили деятельности банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«Спасибо вашей команде, что вы так профессионально этим занимаетесь и вкладываете ресурсы, – уверен, это будет связано с хорошей отдачей в будущем», – подчеркнул российский лидер в ходе беседы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу Владимира Путина с Германом Грефом.

В июле глава Сбербанка рассказал о переходе искусственного интеллекта к самостоятельной реализации практических задач.

В марте российский лидер назвал хорошими финансовые результаты работы кредитной организации.