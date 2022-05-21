При крушении туристического самолета во Франции погибли пять человек

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21 мая, суббота | Последнее обновление — 21:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Слуцкий: В Москве изучат возможность обмена «азовцев» на Медведчука
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а «котлы», артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше.
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Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
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Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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При крушении туристического самолета во Франции погибли пять человек
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По меньшей мере пять человек погибли при крушении туристического самолета на юго-востоке Франции, сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.
По его сведениям, инцидент произошел в департаменте Изер (регион Овернь – Рона-Альпы), передает ТАСС.
Самолет разбился около 16:30 по парижскому времени (17:30 мск) в коммуне Лез-Адре. Он принадлежал местному аэроклубу и совершал свой первый полет. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники полиции.
Ранее один человек погиб, один пострадал при падении легкомоторного самолета в Красноярском крае.
Венгрия предложила эмбарго на морские поставки российской нефти
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Будапешт предлагает эмбарго на морские поставки российской нефти вместо наземных, чтобы экономики стран ЕС «продолжали работать», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как заявил Сийярто, если ЕС хочет «наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство». По его словам, если государства ЕС решат сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества «продолжат работать». «Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Сийярто подчеркнул, что экономика Венгрии «будет уничтожена без российского газа», а для «технологического преобразования предприятий» Венгрии «в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 млн евро». Общий объем необходимых инвестиций может составить около 1 млрд евро. По его словам, при отсутствии доступа к нефти из России Венгрии будет «физически невозможно» импортировать данный ресурс в достаточных объемах из других источников.
18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго. Еврокомиссия обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
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Жена Зеленского рассказала, кто пишет тексты президенту Украины
Супруга главы Украины Елена Зеленская заявила, что ее муж не сам пишет тексты для выступления.
По ее словам, она не имеет возможности увидеть тексты лично перед выступлением, как и не всегда сам Зеленский.
«Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Зеленской, которые прозвучали в ходе совместного с супругом интервью украинскому телеканалу «Украина 24».
Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.
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Зеленский призвал заключить международный договор по российским активам
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Нужно заключить многосторонний договор между странами о конфискации активов России за рубежом и передаче их «всем пострадавшим от российской агрессии», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Киев предложил «государствам-партнерам» создать «механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь». В соответствии с таким договором, по задумке Украины, «российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены». После этого активы предлагается «конфисковать и направить в специально созданный фонд». Получить «компенсацию» из фонда смогут «все пострадавшие от российской агрессии», заявил Зеленский. «Это будет точно справедливо», – приводит его слова ТАСС.
В четверг руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что ряд проблем не позволяет Киеву получить доступ к замороженным за рубежом активам России. Он заявил, что необходим «легитимный международный механизм».
На днях МВФ отказался озвучивать позицию по конфискации золотовалютных резервов России. Глава Минфина Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ России на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.
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Санду усомнилась в необходимости для Молдавии сохранять нейтралитет
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Никто не даст гарантий, что нейтралитет защитит Молдавию, заявила президент страны Майя Санду.
Кабмин Молдавии дал отрицательное заключение законопроекту «О статусе постоянного нейтралитета», который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов. Госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Вячеслав Добында заявил, что инициатива противоречит национальным интересам страны и грозит ей изоляцией.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом. С 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО, передает РИА «Новости».
Санду отметила, что «нейтралитет закреплен в конституции» и пользуется поддержкой населения. «Мы можем дискутировать, почему они так думают. Скорее всего, из-за того, что их долго информировали или дезинформировали о том, что это лучший выбор для нашей страны», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Moldova 1.
Президент заявила, что «нейтральные страны много тратят на оборону, так как в случае угрозы им придется защищаться самим». По ее словам, у Молдавии «даже нет достаточно подготовленной армии, чтобы защитить» страну.
Вице-спикер парламента страны, депутат от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что «правящая партия не хочет и слышать» про закон о постоянном нейтралитете, «эта норма сознательно и преступно игнорируется». Батрынча считает, что власти страны «не делают этого» или «по глупости», или «целенаправленно». «А современный мир и события показывают, что нам нейтралитет нужен, это наш зонтик», – сказал он.
Тем временем глава британского МИДа Лиз Трасс заявила Daily Telegraph, что союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия была вооружена по стандартам альянса. Трасс утверждает, что для Молдавии якобы существует военная угроза со стороны России. Оснащение войск Молдавии по стандартам НАТО предполагает поставки стране военного оборудования, которые должны заменить советские аналоги, а также обучение молдавских военнослужащих обращению с ним. По версии Трасс, «угроза со стороны России расширилась», поэтому в НАТО хотят «гарантировать», что «уязвимые страны» будут «оснащены по стандартам» альянса.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис обсудили ситуацию на Украине, а также подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Молдавии на фоне этих событий, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Напомним, Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья. «Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы – нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», – сказала молдавский президент.
В Германии сравнили заявления Бербок о России с «языком нацистов»
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Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД Анналены Бербок о России с «языком нацистов», пишет Saarbrucker Zeitung.
«Заявления Бербок о «разрушении» России похожи на язык нацистской Германии, потому что такие слова вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», – приводит его слова РИА «Новости».
Также политик высмеял заявление Бербок о том, что Германия намерена стать полностью независимой от российских энергоносителей.
«Зеленые делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной, а канцлер Германии Шольц и министр финансов Лиднер просто наблюдают со стороны», – возмутился Лафонтен.
Кроме того, бывший председатель СДПГ назвал Бербок «оливково-зеленым» министром иностранных дел Германии, заявил, что глупее ее политиков нет, и обрадовался, что срок полномочий невежественного дипломата, скорее всего, будет ограничен.
Покинув ряды Левой партии в 2022 году, 78-летний Лафонтен не занимает никаких политических постов.
Бербок регулярно выступает с заявлениями, направленными против России. Так, она призывает Евросоюз отказаться от российской нефти, а также утверждает, что цены на продовольствие в Европе растут якобы из-за России. При этом в Москве подчеркивали, что цены на продукты растут из-за антироссийских санкций, сторонницей которых и является Бербок.
В Грузии предложили национализировать российский «Боржоми»
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Санкции против России создали идеальную атмосферу для национализации «Боржоми», заявил авторитетный грузинский эксперт Александр Твалчрелидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он назвал санкции, которые коснулись и владельца бренда – российскую «Альфа-Групп», «идеальной возможностью банкротства компании и императивного назначения в нее государственного управляющего».
«За этим должны последовать национализация «боржоми» и такое оперирование, чтобы государство еще раз не упустило управление этим национальным богатством», – отметил он.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил в кратчайшие сроки завершить процесс безвозмездной передачи государству доли акций компании IDS Borjomi International, которая принадлежит «Альфа-Групп». О принятом решении станет известно на ближайшем заседании правительства. Традиционно заседания грузинского кабмина проводятся по понедельникам.
В конце апреля оба завода по розливу минеральной воды «Боржоми» остановили работу в Грузии в пятницу в связи с событиями вокруг Украины, сообщала компания «IDS Боржоми Грузия». После 24 февраля компания оказалась в тяжелом положении из-за «сложной ситуации на основных рынках реализации», затем к этому добавились «ограничения на доступ к банковским счетам» и «закрытие валютных поступлений». По данным грузинского интернет-портала bm.ge, с 2013 года 60% акций данной компании принадлежит российскому холдингу «Альфа». До того момента контрольный пакет акций принадлежал семье скончавшегося в 2008 году грузинского бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Акции были проданы за 460 млн долларов, сообщает портал.
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Зеленский назвал численность украинских войск
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет сейчас 700 тыс. человек.
«Нам нужна армия не 250 тыс. или 260 тыс., а боевых там было 120 тыс. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тыс. Но даже эти 100 тыс. не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тыс. Вот вы видите результат работы 700 тыс. людей, которые воюют...», – заявил Зеленский в ходе интервью на канале «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, ранее появилась информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии.
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Зеленский рассказал о провале украинской авиации
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При попытке добраться до комбината «Азовсталь» в Мариуполе погибло большое число летчиков, 90% из них не возвращались, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинское ТВ показало фрагмент интервью к третьей годовщине инаугурации Зеленского. В нем президент Украины заявил: «Очень большое количество людей погибло, наших летчиков, к сожалению». Он пояснил, что летчики пытались привезти украинским боевикам «лекарства, пищевую продукцию, воду, увезти тела, раненых», пишет «Московский комсомолец».
По его словам, «многое происходило, что никто официально не мог комментировать». Зеленский сказал, что долететь до «Азовстали» было почти невозможно, так как воздушных коридоров из-за развернутой мощной российской ПВО не было.
Зеленский заявил, что на заводе находились не только боевики нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), но и около 400 пограничников, десантники, полицейские, представители СБУ, военные медики и гражданские.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков украинского нацформирования, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне. В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией». 13 апреля в совместном видеообращении с Паламаром, «Волына» заявил, что «объединил» своих людей с нацбатом.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в России). Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты. 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона. Позднее 36-я бригада морской пехоты ВСУ в Мариуполе подвергла власти Украине критике за то, что обещанные военным вертолеты так и не прибыли, и вопрос эвакуации решен не был.
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Главу нацистов «Азова» пришлось спасать от расправы со стороны мариупольцев
Командир нацистов полка «Азов» из-за ненависти мариупольцев был вывезен с территории «Азовстали» в бронеавтомобиле, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Так называемый командир нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», – цитирует его ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские боевики в городе Гуляйполе Запорожской области занимаются мародерством, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах местных жителей.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь», которая находилась под контролем боевиков нацформирования «Азов», полностью освобождена.
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Маск потребовал от Twitter объяснить распространение фейка про Трампа и Россию
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Американский предприниматель Илон Маск, который собирается купить Twitter, спросил у руководства компании, почему предвыборному штабу Хиллари Клинтон дали распространять дезинформацию о «связи» Дональда Трампа с Россией.
Маск обвинил предвыборную команду Клинтон в «обмане», за который юрист Майкл Суссман оказался под следствием. Обращаясь к исполнительному директору Twitter Парагу Агравалу и главному юристу Twitter Виджае Гадде, Маск заявил: «Что вы скажете на это?» – передает РИА «Новости».
Накануне сообщалось, что ФБР провело расследование и не нашло доказательств существования какого-либо тайного канала между Trump Organization и российским «Альфа-банком». Как сообщил бывший главный советник ведомства Джеймс Бейкер, ФБР пришло к выводу, что эти обвинения были безосновательными.
В 2016 году Суссман, который был тогда юристом в предвыборном штабе Клинтон, передал следователям данные о якобы имевшемся «скрытом канале коммуникации» между Трампом и «Альфа-банком». При этом Суссман заявлял, что не работает на клиента, когда запрашивал встречи для передачи сведений о канале. Позднее стало известно, что он выставил кампании Клинтон счет за соответствующие действия. В результате Суссман был привлечен к суду за лжесвидетельство.
Напомним, Маск заявил, что первый раз в жизни проголосует
за республиканцев. Отношения между ним и Белым домом охладились около года назад. Обострение конфликта произошло после серии «твитов», в которых Маск подверг критике «новую этику». Маск начал переговоры о покупке Twitter, чтобы вернуть в соцсеть свободу высказываний. Блокировку аккаунта экс-президента CIF Дональда Трампа он при этом назвал «аморальной». По мнению Маска, реальным руководителем американского государства является человек, который пишет Джо Байдену телесуфлеры, а сам Байден пребывает в заблуждении, будто его выбрали для изменения Америки, тогда как на самом деле голосовавшим за него «хотелось поменьше драмы».
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Эксперт оценил численность ВСУ по версии Зеленского
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«Зеленский манипулирует цифрами и выдает желаемое за действительное», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Так он отреагировал на слова президента Украины о численности украинской армии в 700 тысяч человек.
«Зеленский выдает желаемое за действительное. Его слова о численности украинской армии в 700 тыс. человек – это попытка убедить самого себя в том, что у него есть армия, которая может воевать. Но мы знаем, что эта армия скоро закончится, останется только резерв и территориальная оборона. Но если Зеленский хочет убедить себя в обратном, то не нужно мешать ему», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет сейчас 700 тыс. человек. По его словам, это произошло благодаря подписанному им указу.
Военное положение на Украине было введено 24 февраля – в день начала российской военной спецоперации. На следующий день Зеленский объявил о начале всеобщей мобилизации, которую глава государства поручил провести за 90 дней. Президент также ввел запрет на выезд с территории страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. На этой неделе Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней.
«Нам нужна армия не 250 тыс. или 260 тыс., а боевых там было 120 тыс. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тыс. Но даже эти 100 тыс. не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тыс. Вот вы видите результат работы 700 тыс. людей, которые воюют...», – заявил Зеленский в ходе интервью на канале «Украина 24».
По мнению эксперта, из слов Зеленского невозможно понять, что именно входит в эти 700 тысяч, идет ли речь о только ВСУ, учитываются ли территориальная оборона, резервисты и иностранные наемники.
«Зеленский считает, что 700 тысяч человек в строю? Конечно, нет. Или он имеет в виду, что украинская власть может поставить в строй 700 тыс. человек? Наверное, они могут это сделать. Но Зеленский подменяет возможности понятием «уже в строю», а на самом деле это не так. Такой вывод можно сделать, если проанализировать численность украинской группировки в Донецкой области, в Лисичанске и других местах», – отметил Перенджиев.
Он добавил, что цифрами, которые использует Зеленский, легко манипулировать. «Люди, которые находится на линии обороны – это действительность. А другое дело – территориальная оборона и резерв. Это две большие разницы, как говорят в Одессе», – пояснил военный эксперт.
Он уверен, что истинное положение дел говорит о неминуемом разгроме боеспособных подразделений украинских вооруженных сил и нацбатов.
«А проблем с территориальной обороной и резервом уже не будет. Сейчас главное – разгромить более или менее профессиональные боевые структуры, которые находятся на территории Донбасса и частично в Одессе. А когда дело дойдет до резерва и территориальной обороны, то это будет война с «детским садом», – подытожил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова.
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В Германии указали на виновника конфликта на Украине
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Бывший председатель Социал-демократической партии в Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен сказал, кто несет ответственность за нынешний кризис на Украине.
Лафонтен в интервью газете Junge Welt заявил, что выделение Конгрессом США 40 млрд долларов в основном на поставки оружия на Украину является доказательством того, что США не хотят мира, а только стремятся ослабить своего соперника Россию.
Он выразил сожаление тем, что США и НАТО мыслят только категориями победы или поражения. При этом спасение человеческих жизней, предположил политик, не имеет для них значения.
Тот, кто не хочет, чтобы погибло еще больше людей, должен быть против любого продления войны, а значит, и против поставки оружия, подчеркнул Лафонтен. «Аргумент о том, что это защитит Украину, неправдоподобен. Никому не пришла в голову идея помочь странам, захваченным США, поставлять немецкое оружие», – приводит его слова «Российская газета».
По оценкам Лафонтена, мир давно уже находится на этапе, когда Россия и Китай находятся в военном окружении США. В течение 20 лет Москва указывала на то, что Украина не должна быть принята в НАТО. Это означает, что американские ракеты не могут размещаться на украинско-российской границе. Эти просьбы постоянно игнорировались. Это одна из решающих причин начала войны на Украине.
«Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Россией или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой», – подчеркнул Лафонтен. Он также раскритиковал односторонние санкции в отношении России. Из-за них немецкий бизнес теряет конкурентоспособность.
Политик считает, что США достигли своей цели – настроили Россию и Германию друг против друга. Но в долгосрочной перспективе, рассуждает Лафонтен они совершают серьезную ошибку, подталкивая Россию на сторону Китая. «С другой стороны, мы должны констатировать, что немцы не способны действовать в соответствии с собственными интересами. Вместо этого мы наносим себе большой урон в роли верного вассала США», – заключил он.
Покинув ряды Левой партии в 2022 году, 78-летний Лафонтен не занимает никаких политических постов.
В Кремле ранее говорили, что Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но ее не слушали, поскольку центром принятия решений коллективного Запада являются США.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Зеленский заявил о праве боевиков «Азова» на «эвакуацию» с «Азовстали»
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Украинские военные и боевики «Азова» (запрещен в России), которые находились на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, имеют право «сберечь жизнь», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Интервью Зеленского показали незадолго до того, как Минобороны России сообщило о сдаче в плен всех украинских силовиков на «Азовстали». Президент Украины заявил: «Есть то, что есть». По его словам, «на сегодня ребята получили сигнал от военных о том, что они имеют полное право выйти и сберечь свою жизнь», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24».
Кроме того, он рассказал, что не раз просил у других стран вооружения, которые, по его мнению, могли позволить военным путем разблокировать группировку на «Азовстали». Зеленский также сказал, что вскоре «вывоз» украинских военных завершится. При этом он назвал их сдачу в плен «эвакуацией».
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. Подземные сооружения «Азовстали» перешли под контроль Вооруженных сил России, всего сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что командир нацистов полка «Азов» был вывезен с территории «Азовстали» в бронеавтомобиле «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Поставки российского газа в Финляндию прекратились
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Финляндия, которая отказалась оплачивать газ в рублях, прекратила получать голубое топливо из России, сообщила финская газотранспортная компания Gasgrid Finland.
Поставки прекращены в 7.00, передает РИА «Новости».
Финский оператор газотранспортной системы подтвердил, что Газпром приостановил поставки, передает Reuters.
«Поставки газа через точку входа «Иматра» были прекращены», – сообщила Gasgrid Finland. В сообщении также говорится, что «количество газа, необходимое финскому газовому рынку, импортируется в финскую газовую систему через точку входа Balticconnector в соответствии с заявками, сделанными участниками рынка», передает ТАСС.
Напомним, финская государственная газовая компания Gasum отказалась оплачивать поставки газа из России в рублях. Также компания обратилась в арбитраж по поводу долгосрочного контракта «Газпром экспорта» на поставку газа.
Финское министерство занятости и экономики обещало, что потребности в газе бытовых потребителей могут быть удовлетворены в любой ситуации, равно как и потребности основных служб общества. При этом отмечалось, что «положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным». Так, «некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector» между Финляндией и Эстонией. Кроме того, в Финляндию будет поставляться СПГ
Кроме того, Финляндия рассчитывает, что осенью будет закончено строительство терминала СПГ в Хамине. Арендовано судно-терминал СПГ, финская Gasgrid Finland Oy и американская Excelerate Energy, Inc. в пятницу подписали 10-летний договор. При этом терминал собираются ввести в эксплуатацию к зиме.
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В США признали провал попытки поставить российскую экономику на колени
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Западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире, написал в статье для американского портала OilPrice аналитик Джош Оуэнс. Он отметил, что российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.
«Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По словам аналитика, экспорт нефти и газа по рекордным ценам позволяет Москве добиться внушительного положительного сальдо торгового баланса.
«Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера и энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву», – уточнил аналитик.
Оуэнс также пояснил, что прочные торговые отношения с Китаем и Индией обеспечивают Россию мощным притоком иностранной валюты и снимают все опасения по поводу платежеспособности страны.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка 1 трлн рублей.
При этом введенные против России санкции обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что непродуманная политика Запада является основной причиной проблем в мировой энергетике. Глава государства подчеркивал, что Россия успешно справляется с санкциями.
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