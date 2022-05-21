Ниинисте пообещал Эрдогану взять обязательства по безопасности союзников НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что Хельсинки возьмут на себя обязательства по безопасности союзников по НАТО, передает турецкий новостной портал Sondakika.

«Президент Финляндии в переговорах с Эрдоганом заявил, что Хельсинки возьмут на себя обязательства по безопасности союзников по НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение портала.

Как отмечает канцелярия турецкого лидера, «президент Эрдоган заявил, что игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзника в рамках НАТО, несовместимо с духом дружбы и союза».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в субботу провел телефонный разговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, в ходе которого потребовал прекратить поддерживать действия террористически организаций.

Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.

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