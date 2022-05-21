Эрдоган потребовал от Швеции перестать поддерживать террористические организации

Эрдоган назвал главную проблему для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудил с главой британского правительства Борисом Джонсоном заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщили в канцелярии турецкого президента.

Эрдоган объяснил Джонсону, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)», передает ТАСС.

Анкара желает «убедиться, что Финляндия и Швеция будут отстаивать ценности НАТО», а также в том, что «законные интересы Турции будут должным образом соблюдены». По словам Эрдогана «закономерная реакция турецкой общественности на просьбу Финляндии и Швеции о членстве в НАТО не должна быть проигнорирована».

Кроме того, в ходе переговоров Эрдогана и Джонсона «обсуждались региональные события», передает РИА «Новости».

Канцелярия главы британского правительства сообщила, что Джонсон призвал Эрдогана «работать вместе со шведскими, финскими и натовскими партнерами, чтобы разрешить любые обеспокоенности перед саммитом» НАТО в Мадриде. По его словам, «Великобритания готова оказать поддержку». Джонсон заявил о рисках, которые, по его мнению, Россия представляет для своих европейских соседей, и в этой связи «подчеркнул, что Финляндия и Швеция были бы ценным дополнением для альянса НАТО». Кроме того, сообщается, что Джонсон и Эрдоган «договорились совместно работать над тем, чтобы разблокировать жизненно важные маршруты поставок запасов украинского зерна и ослабить повышение мировых цен на продовольствие».

Тем временем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил Fox News, что «без одобрения со стороны Турции присоединение» Финляндии и Швеции к НАТО «будет невозможно». Он подчеркнул, что Турция «является одной из ключевых стран – членов НАТО, у нее одна из сильнейших и самых больших армий в НАТО, это большая, важная страна, поэтому финны и шведы должны со всей серьезностью отнестись к ее озабоченностям». Венгрия рассчитывает на то, что страны смогут достичь договоренности с Турцией.

Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.

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