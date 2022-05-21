В Тольятти наладили выпуск детских элекромобилей

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал очередной выпуск «Сделано в России», посвященный запуску импортозамещающих производств.

В новом выпуске ЭИСИ сообщает, что тольяттинский производитель электроколясок для людей с ОВЗ расширил производство и теперь собирает детские электромобили. На предприятии создается шесть видов изделий: электроколяски для дома и прогулок, мобильные подъемники, «ступенькоходы», электроскутеры.

«Предприятие расширяет ассортиментную линейку новым видом продукции – теперь здесь собирают детские электромобили, миниатюрные аналоги некоторых моделей тольяттинского автогиганта», – сообщает ЭИСИ.

Кроме того, сообщает Экспертный институт социальных исследований, АО «Камчатское пиво» выпускает более 20 наименований безалкогольных напитков. Предприятие выпустило линейку безалкогольных тонизирующих энергетических напитков.

В Магадане планируют запустить завод по производству капсулированного рыбьего жира ОМЕГА-3. Ввод завода в эксплуатацию намечен на октябрь этого года. Уровень технической готовности здания составляет более 50%.

На производственной площадке в Красноярске собран первый троллейбус. В планах компании – расширение производственных площадок, а также видов сборки – это будут не только троллейбусы, но и трамваи.

Во Владимирской области «Муроммашзавод» осуществляет новые разработки для импортозамещения. Последние испытания проходит электроусилитель руля. Такие технологические решения переводят все отечественное машиностроение на новый уровень.

В прошлом выпуске «Сделано в России» ЭИСИ рассказал о наращивании производства лекарств.