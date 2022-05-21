Санду усомнилась в необходимости для Молдавии сохранять нейтралитет

Никто не даст гарантий, что нейтралитет защитит Молдавию, заявила президент страны Майя Санду.

Кабмин Молдавии дал отрицательное заключение законопроекту «О статусе постоянного нейтралитета», который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов. Госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Вячеслав Добында заявил, что инициатива противоречит национальным интересам страны и грозит ей изоляцией.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом. С 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО, передает РИА «Новости».

Санду отметила, что «нейтралитет закреплен в конституции» и пользуется поддержкой населения. «Мы можем дискутировать, почему они так думают. Скорее всего, из-за того, что их долго информировали или дезинформировали о том, что это лучший выбор для нашей страны», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Moldova 1.

Президент заявила, что «нейтральные страны много тратят на оборону, так как в случае угрозы им придется защищаться самим». По ее словам, у Молдавии «даже нет достаточно подготовленной армии, чтобы защитить» страну.

Вице-спикер парламента страны, депутат от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что «правящая партия не хочет и слышать» про закон о постоянном нейтралитете, «эта норма сознательно и преступно игнорируется». Батрынча считает, что власти страны «не делают этого» или «по глупости», или «целенаправленно». «А современный мир и события показывают, что нам нейтралитет нужен, это наш зонтик», – сказал он.

Тем временем глава британского МИДа Лиз Трасс заявила Daily Telegraph, что союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия была вооружена по стандартам альянса. Трасс утверждает, что для Молдавии якобы существует военная угроза со стороны России. Оснащение войск Молдавии по стандартам НАТО предполагает поставки стране военного оборудования, которые должны заменить советские аналоги, а также обучение молдавских военнослужащих обращению с ним. По версии Трасс, «угроза со стороны России расширилась», поэтому в НАТО хотят «гарантировать», что «уязвимые страны» будут «оснащены по стандартам» альянса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис обсудили ситуацию на Украине, а также подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Молдавии на фоне этих событий, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Напомним, Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья. «Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы – нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», – сказала молдавский президент.