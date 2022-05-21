Санду усомнилась в необходимости для Молдавии сохранять нейтралитет

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21 мая, суббота | Последнее обновление — 02:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Германия и Италия разрешили компаниям платить за газ в рублях
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
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Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Санду усомнилась в необходимости для Молдавии сохранять нейтралитет
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Никто не даст гарантий, что нейтралитет защитит Молдавию, заявила президент страны Майя Санду.
Кабмин Молдавии дал отрицательное заключение законопроекту «О статусе постоянного нейтралитета», который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов. Госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Вячеслав Добында заявил, что инициатива противоречит национальным интересам страны и грозит ей изоляцией.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом. С 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО, передает РИА «Новости».
Санду отметила, что «нейтралитет закреплен в конституции» и пользуется поддержкой населения. «Мы можем дискутировать, почему они так думают. Скорее всего, из-за того, что их долго информировали или дезинформировали о том, что это лучший выбор для нашей страны», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Moldova 1.
Президент заявила, что «нейтральные страны много тратят на оборону, так как в случае угрозы им придется защищаться самим». По ее словам, у Молдавии «даже нет достаточно подготовленной армии, чтобы защитить» страну.
Вице-спикер парламента страны, депутат от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что «правящая партия не хочет и слышать» про закон о постоянном нейтралитете, «эта норма сознательно и преступно игнорируется». Батрынча считает, что власти страны «не делают этого» или «по глупости», или «целенаправленно». «А современный мир и события показывают, что нам нейтралитет нужен, это наш зонтик», – сказал он.
Тем временем глава британского МИДа Лиз Трасс заявила Daily Telegraph, что союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия была вооружена по стандартам альянса. Трасс утверждает, что для Молдавии якобы существует военная угроза со стороны России. Оснащение войск Молдавии по стандартам НАТО предполагает поставки стране военного оборудования, которые должны заменить советские аналоги, а также обучение молдавских военнослужащих обращению с ним. По версии Трасс, «угроза со стороны России расширилась», поэтому в НАТО хотят «гарантировать», что «уязвимые страны» будут «оснащены по стандартам» альянса.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис обсудили ситуацию на Украине, а также подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Молдавии на фоне этих событий, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Напомним, Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья. «Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы – нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», – сказала молдавский президент.
Джордж Буш подтвердил, что США нарушили обещание не расширять НАТО
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Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший рассказал о том, как США цинично нарушили обещание не расширять НАТО.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 19 мая представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.
Один из пранкеров в начале разговора представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Буш признался ему, что не хотел брать Россию в НАТО.
«Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Все, что он хотел – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», – заявил Буш-младший.
Пранкеры напомнили Бушу об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.
«Не важно, что США когда-то обещали России. Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце (Джордже Буше – старшем, – прим. ВЗГЛЯД), это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», – пояснил экс-президент США, согласившись, что сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских.
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.
Ранее Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Европа захотела создать для Украины, Грузии и Молдавии «отдельный ЕС»
Для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз, выразил мнение глава Евросовета Шарль Мишель.
По словам главы Евросовета, в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балканы, передает SputnikArmenia в своем Telegram-канале.
В прошлую пятницу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров усомнился в безобидности планов Украины вступить в ЕС. Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле отношение России к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
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Глава Молдавии потребовала вывести российских военных из Приднестровья
Президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья, об этом она заявила во время выступления на пленарном заседании Европарламента.
«Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы – нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», – сказала молдавский президент, передает РИА «Новости».
Также она отметила, что Кишинев хочет мирного разрешения приднестровского конфликта, а сама Молдавия – сохранить суверенитет и территориальную целостность. Санду добавила, что у правительства Молдавии есть видение мирной реинтеграции Приднестровья.
Напомним, сейчас в Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Ее основные задачи – миротворческая миссия и охрана складов.
Додон: Массовые протесты в Молдавии неизбежны
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Массовые протесты в Молдавии неизбежны, поскольку республику ждут сложные времена, пик недовольства народа будет достигнут осенью, считает экс-президент республики Игорь Додон.
«Нас ждет сложная пора, сложный период, точка кипения будет осенью – тогда народ просто взорвется, но это не означает, что сейчас не надо протестовать. Сейчас нужно объединиться всем, кто против власти, – социалисты, коммунисты, мэр Ион Чебан, экс-премьер Ион Кику – все должны объединиться, в том числе и правые», – заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova, сообщает РИА «Новости».
Он пояснил, что люди сами на протест не выйдут, народ нужно организовать, найти лидера.
«Для протестов должна быть четкая, системная работа, если и проводить протесты, то всем вместе, нельзя, чтобы это делал один лидер, одна партия. Проблема Молдавии – в этой власти, ее нельзя оставить на три года до следующих выборов, иначе от страны ничего не останется, Майя Санду захватывает государство, чтобы все разрушить, потому что Запад не заинтересован в том, чтобы здесь было сильное государство», – добавил Додон.
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Захарова пообещала военный сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Россия примет ответные меры на решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс, они станут сюрпризом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, меры будут носить военный характер.
«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», – передает ее слова РИА «Новости».
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что президент Турции Тайип Эрдоган не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности, членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.
Другой причиной отказа Эрдоган назвал введение ограничений на поставки оружия из этих стран в Турцию. Как известно, Финляндия и Швеция запретили экспорт оружия после турецкой интервенции в Сирию в 2019 году. Целью той операции была очистка севера Сирии от курдского ополчения.
Также газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
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В США назвали «катастрофическим провалом» прием в НАТО союзников СССР
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Переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой, заявил эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман.
Он назвал «катастрофическим провалом» решение принимать в ряды альянса бывших советских союзников, принятое НАТО в 1994 году.
«Главным международным вызовом 1990-х было надежное сближение России с западным миром. Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО», – передает РИА «Новости» слова Трейсмана.
Он считает, что успех в этих начинаниях смог бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Однако этого так и не случилось, и Чехия, Венгрия и Польша вступили в НАТО уже в 1999 году.
«Вместо этого Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток», – заключил эксперт.
Ранее ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар сообщил, что развязанная США «новая холодная война» с Россией может привести к крайне плачевным результатам.
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В Турции обвинили США в намерении развязать войну России с НАТО
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Пытаясь сделать Швецию и Финляндию членами НАТО, США стремятся спровоцировать военный конфликт с Россией, но вето Турции на расширение альянса мешает Вашингтону реализовать эти планы, заявил журналист Недим Шенер в колонке для Hurriyet.
По мнению обозревателя, политика Соединенных Штатов направлена на усиление своей роли глобального гегемона в современном мире, а самым значимом союзником Вашингтона на этом пути выступает Великобритания, передает РИА «Новости».
«Они заручились поддержкой некоторых стран Евросоюза, прежде всего Германии, хотя и с трудом. Рассчитывают расширить сферу влияния НАТО и ослабить Россию, втянув ее в конфликт. Поэтому после Украины выложили карту Финляндии и Швеции. Хотят, чтобы две страны, которые до сих пор были известны своим нейтралитетом на международной арене, стали членами военного альянса», – объяснил Шенер.
При этом журналист отметил, что именно Анкара может помешать планам США устроить глобальный конфликт. «Если Турция скажет «нет» членству двух стран в НАТО и наложит вето, то сделает важный шаг для всего мира, и прежде всего для самих Швеции и Финляндии. Блокировка вступления этих государств в НАТО будет означать, что игра Америки, которая стремится разжечь большой конфликт, спровоцировав в том числе Россию, будет сорвана», – заключил Шенер.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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На Украине обвинили Эрдогана в шантаже НАТО
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «шантажирует» НАТО для снятия санкций за покупку российских С-400 в обмен на смену позиции по членству Финляндии и Швеции в альянсе, написал украинский обозреватель Юрий Панченко в статье для интернет-издания «Европейская правда».
Публицист напомнил, что в 2019 году Анкара приобрела у Москвы четыре комплекса ПВО, заплатив за них 2,5 млрд долларов. В ответ на это США ввели ограничительные меры против Турции, передает РИА «Новости».
«Так что же тогда является главной целью шантажа Эрдогана? Похоже на то, что ключевое требование Турции адресовано именно к США и касается вопроса продажи оружия», – пришел к выводу Панченко.
Автор статьи сравнил позицию Турции с демаршем Венгрии, которая грозит наложить вето на шестой пакет санкций ЕС против России, в первую очередь, из-за эмбарго на нефть. «Анкара также пытается заработать на санкциях, планируя увеличить поток российских туристов», – выразил мнение обозреватель.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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В Раде раскрыли план Турции обменять членство в ЕС на расширение НАТО
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Блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Турция пытается добиться присоединения к Евросоюзу, заявил депутат Рады Максим Бужанский.
«Финляндия и Швеция подарили Турции уникальный шанс обменять их вступление в НАТО на вступление Турции в Евросоюз», – передает РИА «Новости» слова Бужанского.
Политик также вспомнил русскую поговорку «не было бы счастья, да несчастье помогло» и предположил, что она крайне точно характеризует сложившуюся ситуацию.
Ранее на Украине обвинили президента Турции Тайипа Эрдогана в шантаже НАТО. Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Послы Швеции и Испании вызваны в МИД
Посол Швеции Малена Мард и посол Испании Маркос Гомес Мартинес прибыли в Министерство иностранных дел России.
Мард прибыла в российское Министерство иностранных дел в 13.00 мск на автомобиле Volvo. К зданию МИД ее автомобиль приехал следом за машиной посла Испании, передает РИА «Новости».
В начале апреля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о высылке около 25 российских дипломатов, которые, по мнению испанских властей, представляют собой угрозу для национальной безопасности страны.
Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
Финляндия заверила в отказе размещать ядерное оружие стран НАТО
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня.
«Эта тема не обсуждается. И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим. И мне не кажется, что есть заинтересованность [НАТО] размещать ядерное оружие или открывать свои базы в Финляндии», – передает ТАСС слова премьера в опубликованном в газете «Коррьере делла сера» интервью.
При этом она надеется, что ее страна сохранит статус посредника в международных процессах, каким отличалась при сохранении нейтралитета. «Вступление в НАТО – это акт мира, а не объявление войны», – утверждает Марин.
Она также заявила, что у страны уже наработана высокая оборонная способность, а на оборону тратится уже больше 2% ВВП. Премьер выразила уверенность, что с Турцией, которая пока не поддержала прием новых членов в НАТО, нужно вести диалог.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Президент Хорватии призвал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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Президент Хорватии Зоран Миланович намерен использовать право вето и заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО по примеру Турции, сообщает Associated Press.
По данным агентства, у Милановича возник спор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем по поводу того, стоит ли поддержать заявки скандинавских стран на вступление в альянс. До ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО в хорватском парламенте президент хочет внести изменения в избирательный закон Боснии, которые облегчили бы боснийским хорватам процесс избрания их представителей на руководящие должности в стране, пишут «Ведомости».
Ранее Миланович заявил о намерении поговорить с послом республики при НАТО Марио Нобило, чтобы тот проголосовал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.
Хорватский президент также призвал официальный Загреб добиться изменений избирательного законадательства БиГ в пользу местных хорватов и потребовал до того момента от депутатов сабора (парламента) не поддерживать расширение НАТО на две скандинавские страны.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. В тот же день президент Хорватии Зоран Миланович заявил о намерении отговорить посла страны в НАТО от поддержки заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.
В марте страны Запада призвали Сербию и Косово воздержаться от эскалации. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на Балканах запахло «вторым фронтом» спецоперации.
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Экс-президент Молдавии оштрафован за ношение георгиевской ленты
Полиция Молдавии выписала бывшему президенту республики Игорю Додону штраф за ношение георгиевской ленты в ходе шествия Бессмертного полка в Кишиневе.
«Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 Мая с символами Победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях, мы добьемся отмены закона об их запрете, которые не только противоречат конституции, но и являются дискриминационными, антидемократическими и преследуют цель искусственно разделить наше общество. Победа и подвиги наших предков не продаются», – передает ТАСС слова Додона.
Ранее сообщалось, что правоохранители 9 мая зафиксировали нарушения запрета на георгиевскую ленту со стороны 300 человек, среди которых 17 депутатов.
Китайские СМИ: НАТО охватила новая волна безумия
Китайское издание «Хуаньцю шибао» в свете планов Швеции и Финляндии о вступлении в Ссевероатлантический альянс рассказывает о «новой волне безумия» НАТО, разбираться с последствиями которой «придется долго».
По мнению издания, с «расширением на север» или шестым «расширением на восток» НАТО Запад давит на Россию больше, чем когда-либо. В отличие от последовательного включения в альянс стран Центральной и Восточной Европы после распада Советского Союза, расширение на север с включением нейтральных стран Финляндии и Швеции вызовет намного более серьезное сжатие стратегического пространства России. Страну еще больше вытеснят из Европы, пишет РИА «Новости».
Как отмечает издание, НАТО является продуктом холодной войны, и ее новая волна расширения также станет «новой волной безумия», цель которой – пользоваться дивидендами этой холодной войны.
В статье подчеркнуто, что альянс стремится расширить периметр безопасности после того, как западная цивилизация потерпела неудачу в экспансии путем экономической глобализации. А это, в свою очередь, необходимо для того, чтобы миф о «западоцентризме» продолжал свое существование. Поиск врагов, фабрикация угроз и уничтожение чужаков – вот логика расширения, которую демонстрирует НАТО.
Авторы материала подчеркивают, что НАТО добивается легитимности своего существования за счет расширения и создания условных врагов, но по сути так и не смогла избежать логики «кто сильнее, тот и прав».
До этого китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Напомним, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. СМИ утверждают, что Турцию могут исключить из НАТО за такую позицию. Анкара при этом выдвинула ряд требований, которые должны быть выполнены, чтобы получить согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО уже долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на Восток.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
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Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО
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Послы Финляндии и Швеции передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе заявки на присоединение к альянсу.
Церемония передачи заявок транслировалась на сайте НАТО.
«Ваши сегодняшние заявки – исторический шаг. Союзники теперь предусмотрят следующие шаги. Интересы безопасности всех союзников должны приниматься в расчет. Мы нацелены рассмотреть все вопросы и достичь быстрых решений», – передает РИА «Новости» слова Столтенберга.
Он подтвердил позицию НАТО о том, что «каждая нация имеет право на определение собственного пути». «Ваши две страны сделали свой выбор после прохождения демократических процессов. Я тепло приветствую запросы Финляндии и Швеции. Вы являетесь нашими самыми близкими партнерами, и ваше членство в альянсе укрепит нашу общую безопасность», – заключил генсек.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. В Кремле подчеркивали, что дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс уже долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на восток.
Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его словам, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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