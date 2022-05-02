Трамп заявил, что не допустил бы спецоперации России на Украине

Экс-глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, будь он президентом США.

Трамп считает, что нынешний американский лидер Джо Байден «превратил Афганистан в то, о чем никто никогда не смог бы подумать». По словам Трампа, когда президент России Владимир Путин «взглянул на это, он решил: пора вводить войска» на Украину. «При мне он не сделал бы это, никогда не сделал бы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Он заявил, что Байден в ситуации с Украиной «проявил слабость и некомпетентность». Байден менее чем за полтора года нанес США вред, который в совокупности не смогли бы причинить «пять худших президентов» страны, сказал Трамп. «Наша страна катится в ад, но мы это исправим. Я лишь надеюсь, что для этого не будет слишком поздно. Что случилось на Украине, очень опасно – это может быть опасно для всего мира. Это может обернуться новой мировой войной», – считает он. Кроме того, Трамп заявил, что руководство России проявляет «неуважение» к лидерству США своей риторикой относительно ядерного оружия.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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